Billie Eilish rajongói moziban mohózik az új koncertfilmért

Billie Eilish új koncertfilmjének vetítésén részt vevő rajongók táncolnak a mozikban, miután énekelni, sikoltozni, és ne ülni nyugodtan szólította fel őket a mozikban.

A film, a címe Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (élőben 3D-ben)A filmet James Cameron, valamint a „Bad Guy” énekese rendezi, és május 8-án kerül a mozikba.

Amikor tavaly bejelentette, azt mondta a rajongóknak, hogy a 'Hit Me Hard And Soft' című albumát támogató turné volt az egyik kedvence, és hogy a vele együtt megörökíthető. Avatar filmrendező „álom vált valóra”.

hozzászólni Tőke a film londoni premierjén Eilish felvázolta ideális mozi etikettjét, és arra buzdította a rajongókat, hogy szívják magukba a magával ragadó elemeket, és úgy viselkedjenek, mintha egy koncert lenne. „Együtt akarok énekelni, sikoltozni, felállni, futni” – mondta. – Sajnálom a színházakat.

Elmondta, hogy izgatottan várja, hogy rajongói így reagálnak, mert látta őket így tenni az albumok mozikban való vetítése után. „A kedvenc részem ebben az volt, hogy láttam ezeket a videókat, mind a frontra mentek – tudod, a moziban van ez az elülső rész? És csak mocskoltak, ugráltak és rohangáltak.”

A közösségi médiában keringő számos klipben a rajongók a korai vetítéseken láthatók, amint a képernyő mellett összegyűlnek, és kötelességtudóan végigtáncolják a koncertfilmet, miközben sokan úgy hadonásznak a telefon zseblámpáival, mint egy koncerten – nézze meg az alábbi klipeket.

Billie Eilish rajongói teljes koncert módba lépnek a korai hozzáférésű filmvetítéseken. pic.twitter.com/tqS5oyfpYD — Pop Crave (@PopCrave) 2026. április 30

Seu desejo é uma ordem! Após fãs começarem uma baderna na Early Screening de seu filme, Billie Eilish teve de ser escoltada ao sair da sala de cinema. A cantora simpática e fofa ainda soltou um „Eu amo vocês!” para os trombadinhas. ❤️ pic.twitter.com/i33myzwlCi https://t.co/irmfSqKZW7 — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) 2026. április 28

Amikor Eilish legutóbb az Egyesült Királyságban járt, áttekintettük a műsorát, és öt csillagot adtunk neki, „egy örök sztár újabb magasztos lépésének” nevezve: „Tökéletes példa arra, hogy Eilish hogyan fejlődött az elmúlt három évben és pályafutása kezdete óta – mindig olyan művész, aki képes gyilkos dalokat írni, de következetesen megtalálja az univerzális érzelmek szintre emelésének és mélyebbre nyúló módját.

„Lehet, hogy a legutóbbi O2-es rezidenciája most véget ért, de ha legközelebb Eilish-t látjuk Londonban, lefogadom, hogy olyan műsorokkal – és dalokkal –, amelyek még magasabb szintre emelik.”

Már márciusban megjelentek a hírek arról, hogy Eilish visszatérhet a képernyőre, ezúttal Sylvia Plath klasszikus regényének adaptációjában debütál. A Bell Jar vezette Beszélő nők Sarah Polley.

Az énekesnő állítólag előrehaladott tárgyalásokba kezdett, hogy elvállalja a főszerepet a projektben. Korábban 2023-as tévésorozatban szerepelt RajDonald Glover társszerzője.

„Régebben azt mondtam, hogy utálok színészkedni” – mondta egyszer Eilish a Saturday Night Live monológ. „De az az igazság, hogy kicsi koromban imádtam! Anyám és apám is színészek voltak. A bátyám, Finneas is. És az volt az álmom, hogy szerepeljek egy filmben.”

Másutt az új Michael Jackson életrajzi film vetítéseire látogató rajongók hasonlóan táncolnak a folyosókon – ez a tendencia megosztja a mozilátogatókat.