86 éves korában elhunyt Anjanette Comer, a „The Loved One” és a „The Appaloosa” színésznője

Anjanette Comer, az 1960-as évek írója, aki főszerepet kapott a filmben A Szeretett, Az Appaloosa és A baba de továbbadott két főszereplő lehetőséget, amelyek megváltoztathatták volna karrierjét, meghalt. 86 éves volt.

Comer május 28-án halt meg az UCLA Santa Monica Medical Centerben a Los Angeles megyei közegészségügyi minisztériumhoz benyújtott halotti anyakönyvi kivonat szerint. A Hollywood Reporter. Leukémiával küzdött, és szívproblémái voltak.

Comernek esélye volt Robert Redford főszereplésére Mezítláb a parkban és Warren Beatty mellett Bonnie és Clydede visszautasította, hogy mindkét mérföldkőnek számító 1967-es kiadásban dolgozzon, és Jane Fonda, illetve Faye Dunaway voltak azok, akiknek végül haszna származott.

Egy 1981-es interjúban, amelyet a UPI munkatársának, Vernon Scottnak adott, Comer azt mondta, hogy mindkét állást elutasította, mert „nagyon fontos kapcsolata volt egy férfival, egy színésszel, aki nem akarta, hogy filmekben dolgozzak. Akkor még fiatal voltam és naiv”. Hozzátette, hogy „utálja a karrierjét”.

A zöld szemű Comer, aki egy texasi kisvárosból származott, szintén nem tett magának semmi szívességet, amikor meghátrált, hogy Michael Caine-nel szerepeljen a filmben. Temetés Berlinben (1966), a Harry Palmer kémthriller folytatása Az Ippress fájl. Harry Saltzman producer ismeretlenül elhagyta Németországot a forgatás alatt, hogy a barátjával legyen hétvégenként, és Eva Renzi váltotta.

„Egy őrült hírében álltam, mert kisétáltam Temetés Berlinben– mondta Comer. – És azt hiszem, őrült voltam. Látod, nem lassan építettem fel a karrieremet, mint a legtöbb sikeres színésznő. Néhány tévés szereplés után azonnali filmsztár lettem. Nem tudtam, hogyan kezeljem mindezt érzelmileg.”

Anjanette Comer és Michael Caine Németországban 1966-ban, a „Temetés Berlinben” forgatásán. Reg Lancaster/Express/Getty Images

Comer 1939. augusztus 7-én született Dawsonban, Texasban. A Dawson High Schoolba járt, 16 évesen a Corsicana Fair és a Rodeo királynőjévé választották, és színészetet tanult a Pasadena Playhouse-ban, ahol Byron Raphael ügynök észrevette, és aláírta.

epizódjainál landolt Három fiam és A Donna Reed Show 1962-ben, majd a következő évben vendégszerepelt Gunsmoke, Ben Casey és a 90 perces ABC-dráma Letartóztatás és tárgyalásamivel a női mellékszereplő Emmy-jelölést kapta a prosti alakításáért.

Comer feltűnt az MGM-NBC sorozat 1964-es kétrészes epizódjában Dr. Kildare híres arról, hogy a nézők megnézték Yvette Mimieux köldökét, majd abban az évben debütált a stúdióban a nagy képernyőn Delbert Mann című filmjében. Gyorsan, mielőtt elolvadnalégiutas-kísérőt alakít a George Maharis és Robert Morse főszereplésével készült vígjátékban.

Amikor meghívták egy meghallgatásra Aimee Thanatogenous sminkes ravatalozó szerepére Tony Richardson temetkezési szatírájában. A Szeretett (1965) azt gondolta: „Milyen nevetséges – én és 49 másik ember. Szóval nem mentem el” – mondta. TV Guide 1964-ben.

„Később megbeszélték, hogy személyesen találkozzam Mr. Richardsonnal. Megbeszéltük a szerepkört, és másnap felhívott, hogy nálam van a szerep.”

Anjanette Comer és Rod Steiger az 1965-ös „The Loved One”-ban. Everett kollekció

Ebben a filmben is szerepelt Morse-al, akinek a karaktere a nagybátyját temetni jött, és előadta a film egyik leghíresebb sorát: „Mire gondoltál? Becstelenítés, temetés, káromkodás, felmentés? Vannak, akik mostanában jobban szeretik az ensarcophagust. Ez nagyon egyéni.”

című recenziójában A Szeretett számára A New York TimesBosley Crowther azt írta, hogy „Anjanette Comer szépen viselkedik a mézes hangú, okos lányként, a Suttogó Glades egyik vigasztalójaként, akibe a hős felfoghatatlanul beleszeret.”

Hátba szúró hősnőként játszott Marlon Brandóval és John Saxonnal a Sidney J. Furie-ban. Az Appaloosa (1966) és egy másik mexikói nőt alakított Fegyverek San Sebastiannak (1968). Közben Robert Wagnerrel és Jill St. Johnnal szerepelt kitiltás (1967).

Következő filmjei, Az ellenséges országban (1968), Nyúl, fuss (1970) és A Firechasers (1971), Tony Franciosa, James Caan és Chad Everett főszereplésével nem keltett fel nagy hőséget, de rajongói örömmel látták, hogy egy komoly szociális munkást alakított Ruth Roman mellett a bizarr horrorfilmben. A baba (1973).

Marianna Hill, aki szintén szerepelt A babaméltatta Comer munkáját egy 2016-os interjúban Shaun Chang számára Hill Place blog. „Azt mondta nekem, hogy létrehozok egy belső életet, és ezt-azt a karakteremnek” – emlékezett vissza. „Hallgatnék rá, és megalkotnám ezeket a titkos választásokat a karakterem számára [as well].”

Comer önéletrajzában szerepelt Tony Curtis főszereplője is Lepke (1975), Tűz eladó (1977), Steven Soderbergh Az alatta (1995) és A levegő madara (2011) és a TV vendégszereplője Bonanza, Mod Squad, Szerelem, amerikai stílusban, Mannix, Columbo, Jake és a Kövér ember, A kék lovag, Szálloda és A gyakorlat.

A románc, amely miatt Comer a '60-as években elvesztette a figyelmét a karrierjére, soha nem vált semmivé, de feleségül vette Robert Klane írót, forgatókönyvírót és rendezőt (Hétvége Bernie-nél, Hol van Poppa?, Tűz eladó, Hála Istennek, péntek van) 1976-tól az 1983-as válásukig.

A túlélők között van nővére, Jerra Tillman is, akivel kapcsolatba lépve nem kívánt nyilatkozni Comer haláláról.

Comer azt mondta a UPI Scott-jának abban az 1981-es interjúban, hogy „teljesen biztos volt abban, hogy vissza fogok jutni karrierem csúcsára. Megtettem már korábban, és újra megtehetem. Hinnem kell, hogy mások is elhiggyék.”