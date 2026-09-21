A Vörös-tengeri Filmfesztivál lemondta a 2026-os kiadást, ígéri, hogy jövőre visszatér a „megújított vízióval”

A Vörös-tenger Nemzetközi Filmfesztivál hatodik kiadását elhalasztották – erősítette meg a rendezvény alapítványa.

Egy hétfőn sajtótájékoztatón megjelent feljegyzés kifejti, hogy az eredetileg december 3-tól 12-ig, a szaúd-arábiai Dzsiddában kiírt idei részletet 2027 negyedik negyedévére tolták el.

Ez akkor következik be, amikor az egész régió az USA-Izraeli-Irán háború közepette folyamatos katonai feszültséggel küzd, a rakéta- és dróntámadások fenyegetése aktív, Szaúd-Arábia pedig az Irán által támogatott hútik célzott támadásaival foglalkozik.

A határozat „a következő kiadás időzítésével kapcsolatos számos megfontolás átfogó áttekintését követi, beleértve az ilyen léptékű nemzetközi esemény megrendezéséhez szükséges logisztikai követelményeket is” – áll a közleményben.

„Ez tükrözi az alapítvány azon elkötelezettségét, hogy a fesztivál a megfelelő időben és megfelelő körülmények között kerüljön megrendezésre, hogy átadhassa azt az élményt, amelyről a Vörös-tenger Nemzetközi Filmfesztivál ismertté vált” – folytatta. „E folyamatos elkötelezettség részeként az Alapítvány 2026 novemberétől egész évben programokat vezet be a Historic Jeddahban található Culture Square-en, így filmvetítések, kulturális események és speciális filmipari programok folyamatos célpontja lesz.”

A szervezők ígéretet tettek arra, hogy a fesztivál 2027-ben „megújult jövőképpel és olyan programmal tér vissza, amely továbbra is a szaúd-arábiai, a régió és a világ moziját és filmeseit ünnepli”.

A Vörös-tengeri Filmfesztivál az elmúlt években egyre erősödött, és befektetéseinek nagy részét a hollywoodi A-listás Dzsiddába vonzásába, valamint a Vörös-tengeri Alapba, a Red Sea Labsba és szélesebb körű kezdeményezésekre fordította, amelyek továbbra is az Alapítvány „egész éves ökoszisztémájában” fognak működni. Tavaly a résztvevők között volt Michael Caine, Johnny Depp, Sean Baker, Juliette Binoche, Adrien Brody, Kirsten Dunst, Jessica Alba és Queen Latifah.