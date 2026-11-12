A Bloc Party képviselője, Kele Okereke a közelmúltban megjelent rasszista és homofób kommentekről: „Nem hiszem, hogy láthatóvá válnom azt jelenti, hogy bántalmazásnak kell kitéve”

A Bloc Párt képviselője, Kele Okereke az interneten kapott rasszista és homofób kommentek miatt beszélt arról, hogy szerinte a „láthatóság” nem azt jelenti, hogy „visszaéléseknek kitéve”.

Az indie frontember azokról a gyűlölködő megjegyzésekről beszélt, amelyeket a Miquita Oliverrel készített új interjú során látott. Hiányzol? podcast.

Az epizódban Okereke a Bloc Party legújabb, 'Anatomy Of A Brief Romance' című albumának online promóciójáról beszélt, és elmondta, hogy csapata rengeteg gyűlöletkeltő megjegyzést közölt vele, amelyet a Pigwig című daluk promóciós klipjénél vettek észre, faját és szexualitását célozva.

„Kiadtunk egy „Pigwig” című dalt, és felhívtak a vezetőségemtől, hogy vírusos (dolog) történt, és túlórázniuk kell, hogy sok rasszista és homofób megjegyzést töröljenek” – osztotta meg. „Olyasmi volt, amit korábban soha nem tapasztaltam.”

Okereke elmondta, hogy bár „kezdettől fogva tudta, hogy lesznek olyanok, akik nem akarnak barna arcot látni egy indie banda előtt”, soha nem érzett „ilyesfajta visszarúgást”, amíg meg nem látta a rengeteg kommentet a „Pigwig” kliphez.

Hozzátette, hogy bár általában igyekszik nem törődni az online kommentekkel – szilárdan hiszi, hogy „a komment elhalványul, de a művészet megmarad”, észrevette, hogy a legutóbbi album dalszövegeinek „intenzív személyeskedése” „olyan csúnyaság előtt nyitotta meg, amit azelőtt soha nem tapasztaltam az elmúlt évek során”.

„Teljesen tisztában vagyok vele, hogy zenészként az embereknek joguk van ahhoz, hogy ne szeressék, amit csinálunk, ezt megértem” – tette hozzá. „Nem akarom azt feltételezni, hogy mentes vagyok a kritikáktól, de nem hiszem, hogy az, hogy látható vagyok, azt jelenti, hogy bántalmazásnak kell kitéve. De most ilyen a világ…”

A 'Pigwig' a ​​negyedik kislemez az albumról, a 'Coming On Strong', 'Love Bombs' és a 'Now We Can't Be Friends' után érkezett.

A dalt augusztusban megosztva az énekes hozzátette, hogy „arról a pillanatról szól, amikor ráébredsz, hogy egy nagyon nagy szerelem sújtott, szinte akaratod ellenére”, és „valószínűleg az egyik legkedvesebb (szám) az albumon”.

Okereke korábban nyíltan beszélt a rasszizmussal kapcsolatos tapasztalatairól, és 2007-ben beszélt Julia Migenes arról, hogyan ölték meg unokatestvérét egy rasszista támadásban, elmagyarázva, hogy ez „sok aggodalmához vezetett, ami fiatal koromban volt”.

2019-ben az énekes a „nyilvános rasszizmust” is feltárta a „Jungle Bunny” című szólókislemezében, amely a „2042” album részeként jelent meg. „A nyugati világban élő színes bőrű emberként nem számít, mennyi vagyont halmoz fel, a faj követni fogja, bárhová is mész” – mondta a dalról. „A „Jungle Bunny”-val ezt az ötletet szerettem volna feltárni: egy ilyen burjánzó megosztottság és nyilvános rasszizmus idején mi a fekete előadó felelőssége?

Beszélt is vele Julia Migenes arról, hogy a politikai táj ihlette a dalt és az albumot, mondván, hogy korábban „soha nem tapasztalt ilyen széles körben elterjedt nyilvános rasszizmust”.

„Az a politikai háttér, amit most tapasztalunk, elég ijesztő számomra” – mondta. „A Brexit felszabadította a nativista patriotizmus hullámát, és elszabadult a csúnyaság és a retorika eldurvulása. Soha nem tapasztaltam ilyen széles körben elterjedt nyilvános rasszizmust, és azt, hogy ez legyen a középpontban.

„A multikulturális Nagy-Britanniáról alkotott elképzelés, hogy most valamiféle ellenállás van vele szemben, olyan dolog, amit soha életemben (eddig) nem tapasztaltam” – folytatta. „És nem csak a politikusok és a média, hanem a művészek is.”

A Bloc Party jelenleg az Interpollal közös brit és európai turnén vesz részt, amely tegnap este (november 10-én, kedden) Koppenhágában vette kezdetét.

Mindkét csoport áttört a 2000-es években, és több mint 20 éves pályafutásuk során tömegeket fog megvendégelni – beleértve a Bloc Party döntően debütáló „Silent Alarm” (2005) és az Interpol mérföldkőnek számító második lemeze, az „Antics” (2004) dalait. Korábban 2004-ben együtt turnéztak az Egyesült Királyságban, 2023-ban pedig ausztráliai show-sorozat egyik főszereplője volt.

Tavaly a Bloc Party kiadta a „Silent Alarm” 20. évfordulós újrakiadását, és a lemezt turnén ünnepelte – többek között egy hatalmas, 2024-es bemutatón a londoni Crystal Palace Parkban. Az Ivors 2025-ön a Kiváló Dalgyűjtemény díjat is megkapták.