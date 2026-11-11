Josephine Decker: Chasing Summer, Iliza Shlesinger főszereplésével, Lands At Bob Yari's Magenta Light Studios (exkluzív)

2026.11.11. Garrett Wareing and Iliza Shlesinger in

Josephine Decker Nyár üldözésemelynek főszereplője és írója Iliza Shlesinger, megvásárolta Bob Yari Magenta Light Studios-a, amely megszerezte az amerikai és kanadai filmszínházi jogokat az ezredfordulós rom-comhoz, amelynek világpremierje az év elején volt a Sundance-en, valamint Tom Welling, Megan Mullally, Lola Tung és Garrett Wareing.

Az idei SXSW-n is bemutatott film 2027. április 16-án kerül a mozikba.

Nyár üldözése követi Shlesinger Jamie-jét, amint visszatér texasi szülővárosába, miután elveszítette állását és barátját. A logline szerint „egy végzetes középiskolai nyár barátjai és ugrásai felforgatják az életét”.

„Ez a film azért készült, mert oly sok tehetséges ember hozott valami különlegeset, amit mindennap beállíthat” – mondta Shlesinger közleményében. „Amikor láttuk a tömeg reakcióját a Sundance-en, tudtuk, hogy ennek a filmnek a mozikban kell lennie, hogy megfelelően érezhető legyen, és a Magenta is hitt ebben. Alig várjuk, hogy végre mindenki láthassa. Ez az a pillanat, amire mindannyian vártunk!”

Decker hozzátette: „Imádom Iliza középkorú felnőtté válásáról szóló mesét, és úgy gondolom, hogy főhősünk, Jamie texasi élvezet és hatalom felfedezései mindenkit fel fognak kelteni, aki valaha is középiskolába járt! Óriási köszönet a kiváló szereplőgárdánknak és a stábunknak, valamint a Magenta Lightnak és a produceri csapatunknak. Csodálatos időnk volt a film forgatásakor, és a közönség is forgatta a reakciót. Nagyon örülök, hogy megoszthatom ezt a filmet a világgal!”

A szereplőgárdája Nyár üldözése szerepel még Cassidy Freeman, Aimee Garcia, Jeff Perry és David Castañeda is. A film producerei Shlesinger, Rob Guillermo, Ray Maiello, Nihaar Sinha, Houston King, Sam Pressman és Paula Paizes. Yari, Amanda Harvey, Bill Vergos és CJ Vranca a Magenta Light Studios vezetői producerei.

„Izgatottan várjuk, hogy elhozzuk Nyár üldözése az Egyesült Államokban és Kanadában a mozikban” – nyilatkozta Yari. „Josephine Decker egyedi látásmódjával és Iliza Shlesinger éles, szívből jövő történetmesélésével a film egy vicces és rokonszenvre szóló utazás, amelyről tudjuk, hogy visszhangra talál a közönség körében.”

Az akvizícióról a Vranca és a Vergos tárgyalt a Magenta Light és a Pressman Film Paizes, valamint az Indus Valley Media cég Guillermo részéről, Remo Law jogi tanácsadója pedig.

Nikola G.
Nikola G.
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