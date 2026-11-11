Josephine Decker: Chasing Summer, Iliza Shlesinger főszereplésével, Lands At Bob Yari's Magenta Light Studios (exkluzív)

Josephine Decker Nyár üldözésemelynek főszereplője és írója Iliza Shlesinger, megvásárolta Bob Yari Magenta Light Studios-a, amely megszerezte az amerikai és kanadai filmszínházi jogokat az ezredfordulós rom-comhoz, amelynek világpremierje az év elején volt a Sundance-en, valamint Tom Welling, Megan Mullally, Lola Tung és Garrett Wareing.

Az idei SXSW-n is bemutatott film 2027. április 16-án kerül a mozikba.

Nyár üldözése követi Shlesinger Jamie-jét, amint visszatér texasi szülővárosába, miután elveszítette állását és barátját. A logline szerint „egy végzetes középiskolai nyár barátjai és ugrásai felforgatják az életét”.

„Ez a film azért készült, mert oly sok tehetséges ember hozott valami különlegeset, amit mindennap beállíthat” – mondta Shlesinger közleményében. „Amikor láttuk a tömeg reakcióját a Sundance-en, tudtuk, hogy ennek a filmnek a mozikban kell lennie, hogy megfelelően érezhető legyen, és a Magenta is hitt ebben. Alig várjuk, hogy végre mindenki láthassa. Ez az a pillanat, amire mindannyian vártunk!”

Decker hozzátette: „Imádom Iliza középkorú felnőtté válásáról szóló mesét, és úgy gondolom, hogy főhősünk, Jamie texasi élvezet és hatalom felfedezései mindenkit fel fognak kelteni, aki valaha is középiskolába járt! Óriási köszönet a kiváló szereplőgárdánknak és a stábunknak, valamint a Magenta Lightnak és a produceri csapatunknak. Csodálatos időnk volt a film forgatásakor, és a közönség is forgatta a reakciót. Nagyon örülök, hogy megoszthatom ezt a filmet a világgal!”

A szereplőgárdája Nyár üldözése szerepel még Cassidy Freeman, Aimee Garcia, Jeff Perry és David Castañeda is. A film producerei Shlesinger, Rob Guillermo, Ray Maiello, Nihaar Sinha, Houston King, Sam Pressman és Paula Paizes. Yari, Amanda Harvey, Bill Vergos és CJ Vranca a Magenta Light Studios vezetői producerei.

„Izgatottan várjuk, hogy elhozzuk Nyár üldözése az Egyesült Államokban és Kanadában a mozikban” – nyilatkozta Yari. „Josephine Decker egyedi látásmódjával és Iliza Shlesinger éles, szívből jövő történetmesélésével a film egy vicces és rokonszenvre szóló utazás, amelyről tudjuk, hogy visszhangra talál a közönség körében.”

Az akvizícióról a Vranca és a Vergos tárgyalt a Magenta Light és a Pressman Film Paizes, valamint az Indus Valley Media cég Guillermo részéről, Remo Law jogi tanácsadója pedig.