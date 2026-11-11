A Kings Of Leon bemutatja az „O My Beloved” című dalt, és klasszikus slágereket és ritkaságokat mutat be a meghitt, egyszeri londoni show-n

A Kings Of Leon tegnap este (november 10-én) mutatta be dalait új albumáról, az 'O My Beloved'-ről egy egyszeri londoni brit koncerten. Nézze meg a koncertfelvételeket, fotókat, a setlist-et és a lentebb leírtakat.

A tennessee-i rockerek egyetlen 2026-os show-jukat a tó ezen oldalán adták elő a vadonatúj British Airways ARC-ben, az Olympia London 3800 férőhelyes zenei helyszínén. Eddig olyanok játszottak a helyszínen, mint a Self Esteem, Puscifer, Van Morrison és a The Black Keys júniusi megnyitása óta.

Ma este a KOL-on volt a sor, mivel a múlt pénteken megjelent 10. stúdióalbumukról négy számot mutattak be, köztük a legutóbbi kislemezeket a „My Whole World”, a „Cold Blue Dawn”, valamint a „Rose” és „KOYSAR” élő albumszámait. Alább megtekintheti a felvételeket.

„Üdvözlök mindenkit, jó visszatérni Londonba” – jelentette ki a frontember Caleb Followill. – Mindenki jól érzi magát?

A 'Cold Blue Dawn' előtt hozzátette: „Tegnap érkeztünk, és nem volt hangellenőrzésünk, és nem próbáltunk. Egy csomó dolgot fogunk játszani, adunk néhány régi és új dalt.”

Íme, a Kings Of Leon előadja a „Cold Blue Dawn”-t @British_Airways ÍV pic.twitter.com/LKoVV3VVuI – Damian Jones (@damianjones1) 2026. november 11

A Kings Of Leon eljátssza a My Whole World-et @British_Airways ÍV pic.twitter.com/7F0k8KTlP0 – Damian Jones (@damianjones1) 2026. november 11

A leghíresebb bandériumok ('Closer', 'Use Somebody' és 'The Bucket') előadása mellett időt szakítottak arra, hogy belemerüljenek a jövőre 20. évfordulóját ünneplő Because Of The Times számos számba, köztük az „On Call”, a „Black Thumbnail”, az „Arizonack'ed”, az Up” és a „Knocket”.

Utóbbit megelőzve Caleb arról beszélt, milyen szeretettel érkezett a banda, amikor először érkezett az Egyesült Királyságba. „Valójában olyan nagyszerű voltál nekünk, hogy a turné után hazamentünk, és ezt a dalt csak neked írtuk” – osztotta meg.

Az este legnagyobb meglepetése az volt, amikor a banda 2014 óta először kiadta a korai slágert, a „Wasted Time”-t. „Régóta nem játszottuk ezt” – ismerte el Caleb.

A Kings Of Leon egy ritka kirándulást ad a „Wasted Time”-nak @British_Airways ÍV pic.twitter.com/vZRiFGo9o3 – Damian Jones (@damianjones1) 2026. november 11

Miközben a banda a „Knocked Up”-dal és a stadiont megölő Number One-slágerrel, a „Sex On Fire”-vel zárta a koncertet, Matthew Followill gitáros vezényelte a közönséget az előbbi alatt, miközben visszaénekelték a dal fülbemászó refrénjét: „Ó, ó, ó, ó, ó, jaj.”

Caleb ezután rávette az egész tömeget, hogy intsen a karjával a klasszikus rajongók kedvencének.

Kings of Leon koncert Londonban pic.twitter.com/6NAK6hnZU6 — Mahmood🧐 (@Mahmood_boy) 2026. november 10

Miközben a KOL egy féktelen „Sex On Fire”-vel zárta a műsort, Caleb időnként segítség nélkül hagyta a közönséget, hogy énekelje a kórust.

A Kings Of Leon játszott:



„Comeback Story”

'Rózsa'

'Találj meg'

'Hívásra'

'Manhattan'

„Hideg kék hajnal”

'Használj valakit'

„Vaszar el egy pillanatot”

„Az egész világom”

„Pickup Truck”

„Elpazarolt idő”

„Az én bulim”

„Razz”

'Közelebb'

„rajongók”

„Vissza délre”

„KOYSAR”

„Várj rám”

„Arizona”

„Piro”

'Látott'

„Fekete miniatűr”

„A vödör”

„Knocked Up”

„Sex On Fire”

A fellépés után Nathan Followill dobos X-nek ezt írta: „Köszönöm Londonnak ezt a csodálatos éjszakát. A mosolyom tovább tart, mint az izzadságom. Ez egy igazi 25 dalos rockműsor volt. Hamarosan találkozunk.”

Köszönöm Londonnak ezt a csodálatos éjszakát. A mosolyom tovább tart, mint az izzadságom. Ez egy igazi 25 dalból álló rock show volt. Hamarosan találkozunk. — Nathan Followill (@doctorfollowill) 2026. november 10

A bemutatóra azután kerül sor, hogy a banda a nyár elején befejezte a hatalmas, 2026-os brit turnéját, ahol csatlakozott hozzájuk a The Snuts, a The Lathums és a The Royston Club. Emellett a Mad Cool 2026 madridi főszereplője volt, slágerekkel teli főcímkészlettel indították az induló State Fayre fesztivált, és játszottak egy meghitt nashville-i show-t, ahol először adták elő élőben a „My Whole World”-t.

Ami a 2027-es évet illeti, jövő nyáron két hatalmas bemutatót tartanak a londoni The O2-n – a helyszín 20. életévét ünneplik –, és Fatboy Slim és Robbie Williams mellett a 2027-es Isle Of Wight főszereplője is lesz. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.