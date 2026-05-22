A CAA összeállítja a 11. Moebius Filmfesztivál felhozatalát

A 11. alkalommal megrendezett Moebius Filmfesztivál, a Creative Artists Agency éves vetítéssorozata, amely a végzős diákfilmeseket és munkásságukat mutatja be, bemutatta az idei május 27-28.

A CAA Moebius olyan rövidfilmeket vetít majd, amelyeket vezető filmes iskolák diákfilmesei rendeztek, köztük az American Film Institute Conservatory, a New York-i Egyetem, a Columbia Egyetem, a Chapman Egyetem, a Dél-Kaliforniai Egyetem, a Florida Állami Egyetem és a Texasi Egyetem Austinban.

Az első éjszakai bemutatón Greta Diaz Moreau, a Columbiában végzett Loquita Por Ti; válása Chapman diplomás Aidan Forte-tól; NYU végzett Harold Kahane Az alternatív megoldás; UT-Austin végzett India Opzoomer Plakát fiú; és Dongmei, a New York Egyetemen végzett Rubing Zhangtól.

A második esti vetítések lefoglalva Klubpatkányokaz AFI diplomás Grace Godvin; Aayat, az USC végzős igazgatója, Sonia Bhatia; Alex Bush AFI végzettségű Vigyázz a farkasokra; Norheimsund, a NYU-n végzett Ana Alpizartól; és Kumquataz FSU diplomás igazgatójától, Lex Lee Moralestől.

A CAA Moebius idén bemutatja a Moebius Labs-ot, egy olyan műhelysorozatot és kötetlen beszélgetést, amely lehetővé teszi a résztvevő filmesek számára, hogy közvetlenül hozzáférjenek a kulcsfontosságú film- és tévékreatívokhoz, producerekhez és vezetőkhöz. Az idei év résztvevői között szerepel Julia Cox forgatókönyvíró, aki Liz Suggsszal beszélget; producer Jessie Henderson; David F. Sandberg filmrendező és a CAA Motion Picture irodalmi ügynökei.

A kirakatban a megjelenés is látható lesz Palm Springs filmrendező és Moebius alum Max Barbakow, valamint egy még be nem jelentett Oscar-díjas író és rendező. A CAA szerint mindegyik ad otthont egy estenek és nyitóbeszédet tart a mesemondók következő generációjának ünneplésére.

CAA Moebius indította útjára A CAA mozgóképügynökei, Christina Chou, Zach Kaplan, Pete Stein és Lingie Park pénteki közös nyilatkozatában: „Az elmúlt 11 évben a Moebius tovább növekedett a programban részt vevő filmesek mellett. A Moebius Labs bevezetésével közvetlenebb cserét akartunk létrehozni a feltörekvő filmesek és a legkiválóbb éves kreatívok között a legmagasabb szinten dolgozó filmesek között. a hangok, az ambíció és a filmes perspektíva, és büszkék vagyunk arra, hogy folytatjuk egy olyan platform építését, amely a mesemondók következő nemzedékét képviseli.”