A „Látom, hogy az épületek villámszerűen hullanak” című film elnyeri a rendezők kéthetes közönségdíját

Clio Barnard's Látom, hogy az épületek villámként hullanak megnyerte a People's Choice Award-ot a Cannes-i rendezők kéthete oldalsávjában.

A mosogató-dráma öt munkásosztálybeli barátot követ – Patrick, Shiv, Rian, Oli és Conor –, akik egy birminghami toronyházban jöttek össze, akik már a 30-as éveikben járnak, és egyre szerteágazóbb – és legtöbbjük számára egyre korlátozottabb – utakon találják magukat a jövő felé.

A People's Choice díjat a Chantal Akerman Fondation támogatja, amelyet Chantal Akerman néhai francia rendező tiszteletére hoztak létre.Jeanne Dielman, 23 éves, quai du Commerce), az igazgatók kéthete rendszeres tagja. 7500 eurós (8700 dollár) készpénzes ösztöndíj jár hozzá a nyertes film rendezőjének.

Barnard ötödik filmje Kieran Goddard azonos című regényének adaptációja. Enda Walsh, a mögötte álló író Halj meg szerelmem és Éhségképernyőre adaptálta a regényt. A film főszereplője Anthony Boyle, Joe Cole, Jay Lycurgo, Daryl McCormack és Lola Petticrew. Tracy O'Riordan producer a Moonspun Films számára. A Curzon Film forgalmazása az Egyesült Királyságban történik Charades a világ eladásait intézi.

Barnard nem idegen a Croisette-en. A vonása Az önző óriás 2013-ban elnyerte az Europa Cinemas Label díjat.

A második rendezők kéthete díjat, a Coup de Cœur des Auteurs díjat a francia SACD joggyűjtő szervezettől kapta. ShanaLila Pinell francia rendező debütáló szólójátéka.

Saját kisfilmjéből adaptálva, Shana A főszerepben Eva Huault alakítja a főszerepet: egy ingatag kisüzemi drogdíler egy mérgező barátjával, aki hamarosan kiszabadul a börtönből. Közreműködik Noémie Lvovsky, Inès Gherib, Anaïs Monah, Bettina De Van, Geneviève Krief és Sékouba Doucouré. Gyártója az Ecce Films és a CG Cinema – utóbbi a Cannes-i Verseny címe mögött is Minotauruszszerző: Andrey Zvyagintsev. A Losange Films foglalkozik a világméretű eladásokkal.