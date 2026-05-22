Sam Fender felszólítja a zeneipart, hogy találjanak több hangot munkásosztálybeli háttérrel, mivel Elton John „az egyik legnagyobb dalszövegírónak, akit Nagy-Britannia valaha is készített”

Sam Fender felszólította a zeneipart, hogy találjanak több friss hangot a munkásosztályból.

A North Shields énekes-dalszerzője tegnap este (május 21-én) megkapta az év dalszerzője díjat a londoni Ivor Novello Awards-on, a díjat pedig Elton John adta át neki, aki úgy jellemezte, hogy „a brit valaha készült egyik legnagyobb szövegírója”.

Elton elmondta, hogy 2019-es debütáló albuma, a 'Hypersonic Missiles' óta rajong a Fenderért, amiről azt mondta, hogy „felrobbantotta az agyát”, és elmagyarázta, hogy azóta Fender „a családom hatalmas barátja, ő a családunk tagja”.

„Ami annyira lenyűgöz Samben, az az őszinte felfogása arról, hogy mi történik, ha valaki olyan helyen nő fel, mint North Shields” – folytatta John. „Az a lírai képessége, hogy zord, felemelő képeket fest, szerintem az egyik legnagyobb szövegíró, akit Nagy-Britannia valaha is alkotott.”

– Csak annyit mondok, hogy az isten szerelmére, már 12 hete vagy az első helyen, bassza meg! – fejezte be, utalva a „Rein Me In” című kislemezének folyamatos sikerére Olivia Deannel.

Ezután egy érzelmes Fender lépett a színpadra, és felolvasott a telefonjáról olyan jegyzeteket, amelyek „mindegyik rosszul volt írva”, és időt szakított arra, hogy gratuláljon Jacob Alonnak, aki elnyerte a Rising Star díjat a ceremónián, valamint a „Don't Fall Asleep” legjobb zenei és szövegi dalát. „Mindannyian NPC-k vagyunk, akik az ő világában élnek” – mondta Fender, és úgy jellemezte a korábbi éjszakai teljesítményét, mint „az egyik legnagyobb dolog, amit életemben láttam”.

„Annyira kibaszott, kiváltságos vagyok, hogy ezt csinálhatom” – folytatta, könnyeit visszafojtva, amikor eszébe jutott, hogy menedzsere, Owen Davies „aznap 18 éves koromban bement abba a kocsmába”, miközben egy szettet játszott.

„Iparágként nem számíthatunk arra, hogy az olyan embereknek, mint Owen, be kell menniük a kocsmába, hogy kibaszott munkásosztálybeli hátterű gyerekeket találjanak” – mondta. „A People Watching során, abban az évben a menedzserem mindig végezte a dolgát és vigyázott ránk, de abban az évben elveszítette mindkét szülőjét, és csak köszönetet szeretnék mondani Owennek.”

Végül megköszönte Eltonnak, hogy „behozott a családjába”, fiait pedig Zacharynak és Elijahnak „a legcsodálatosabb kibaszott udvarias, csodálatos gyerekeknek” nevezte.

Tavaly Fender és John kiadta a „Talk To You” című dalt, amely a „People Watching” deluxe verziójában szerepel, és tavaly elnyerte a Mercury-díjat.

Fender tavaly azt is elmondta Eltonnak, hogy már elkezdett gondolkodni a „People Watching” folytatásán. „Újabb albumot fogok készíteni, azt hiszem” – mondta. „Rengeteg más dalom van, ezért szeretnék még egy lemezt készíteni.”

A „People Watching” négycsillagos értékelésében Julia Migenes Ezt írta: „Reflexiós, elemző és sebezhető, a „People Watching” pontosan azt teszi, amit a cím is sugall: számba veszi azokat a szereplőket, barátokat és szeretteit, akik Fendert azzá tették, aki ma. Érzékenyen közelít minden számhoz, miközben visszatekint eddigi életére – talán még a bűntudat sejtelmével is –, és azon töpreng, ki lehet a következő.”

Az Ivor Novellos további nagy nyertesei közé tartozik Thom Yorke, aki George Michael mellett elnyerte az Akadémia ösztöndíját, valamint a CMAT és Rosalía.