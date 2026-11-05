A „Fruitcakes: Dawn of Drag” visszatér a „Happy Gays”-hez, a „Reclaiming History”-hoz egy időszerű filmen keresztül (exkluzív előzetes és chat)

Boldog melegek. Ez volt a neve Finnország első drag show-jának az 1970-es évek végén, amely nagy, hangos és büszke közönséget vonzott. A színpadon akkoriban ott volt Mummo, az egyik első nyíltan meleg férfi az országban, és legjobb barátnője, Jolanda. Most újra átélheti, vagy először tapasztalhatja meg az akkori napok izgalmát az új dokumentumfilmben Gyümölcstorták: Dawn of Dragamely a 30. észtországi Tallinni Fekete Éjszakák Filmfesztivál (PÖFF) keretében ünnepli világpremierjét.

De ez nem minden a szórakozásról és a szenvedélyről szól. Hiszen nem mindenki örült a már legendássá vált drag show-nak és annak előadóinak örömének a múltkor. És amikor az AIDS-válság kitört, a félelem és az erőszak volt a válaszok között. 1988-ban Mummót helsinki otthonában ölték meg.

Vesa Kuosmanen finn filmrendező (Csak állatok) a lakása ablakából rálát az épületre. A furcsa jogok elleni újabb reakciók közepette elkezdett gondolkodni azon, hogy készítsen egy filmet erről a nem is olyan távoli múltról.

Megismerkedett a már említett Jolandával, nyugalmazott levéltárosnővel. Több mint 30 évvel barátja halála után Jolanda megnyitotta saját archívumát Gyümölcstorták: Dawn of Drag. A filmrendező és Jolanda pedig a drag művészek új generációját hívta meg magával Boldog melegek vissza a színpadra. A szívmelengető film egy körútra visz minket az archívumban, új felvételeken, próbákon és újrajátszásokon. Boldog melegek amelyek boldog, de egyben fájdalmas emlékeket is felhoznak, valamint az időnként zavaros Jolanda más oldalát. És reflektorfénybe helyezi a húzóerőt, hogy összehozza az embereket, ünnepeljen és elviselje a diszkriminációt.

Kuosmanen a filmet is írta és Jussi Sandhuval közösen szerkesztette, az operatőr Mikko Kelloniemi jóvoltából. A Rise and Shine beszállt a filmbe, és a világpiaci eladásokat kezeli. „Gyümölcstorták sokkal több, mint egy nagyon szórakoztató utazás az 1980-as évek drag-kultúrájának emléksávján” – mondja Anja Dziersk, a Rise and Shine-től. „A finn humor remekműve, amely egy nagyon időszerű üzenethez kapcsolódik, ahogy azt látjuk, hogy a furcsa életet minden nap kihívások és fenyegetések érik.”

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A szombati világpremier előtt Gyümölcstorták: Dawn of Drag a tallinni Doc@PÖFF Nemzetközi Verseny programjában, THR beszélgetett Kuosmanennel a film létrejöttéről, a finn húzódzkodás korai napjairól, a bánat és az öröm keveredéséről, és arról, hogy miért szól a doki címe a „történelem visszaszerzéséről” és a nyelvről.

A film készítője szerint a film kulcsfontosságú inspirációja néhány éve jött, amikor a jégkorong-megszállott Finnország megnyerte a sportág világbajnokságát. „Ritkán van ilyen közös örömünk” – mondja. „Egyáltalán nem vagyok nagy jégkorong-rajongó, de szerintem csodálatos, hogy az emberek kijönnek az utcára és ünnepelnek. De aztán hallottam, hogy a barátaimat megverték a jégkorongrajongók, csak azért, mert másképp néznek ki.” És voltak hírek a transz közösségben élő emberek elleni erőszakról.

Kuosmanen azon kezdett gondolkodni, hogy mi okozza ezt a haragot. „Az a következtetésem, hogy ez a félelem” – mondja THR. „Ez a különbségtől való félelem, szóval ez a politikai indíttatásom volt [exploring] hogyan kelt haragot a félelem. A közösségi média idejében pedig arról beszélünk, hogy az algoritmus hogyan tolja előre a haragot, és szerintem ez teljesen igaz. De az igazi probléma valójában a félelem. Annyi félelem keletkezett, és haraggal válaszolunk a félelemre. Szóval többet szerettem volna megtudni Mummo meggyilkolásának történetéről.”

Vesa Kuosmanen, a PÖFF jóvoltából

Nehéznek bizonyult olyan embereket találni, akik emlékeztek arra az időre, és hajlandóak voltak megvitatni. „Majdnem olyan érzés volt, mintha Finnország elfeledett történelme lenne” – mondja a filmes.

Aztán bemutatták a 70 éves Jolandának, aki „megőrizte az archívumot és minden egyes újságclipet – gyakorlatilag mindent” – meséli a rendező. THR. „Úgyhogy elmentem vele találkozni, de ő volt a valaha volt legvalószínűtlenebb dokumentumfilm főszereplője, mert nagyon nem akart szerepelni a filmben, és nagyon morcos volt, cinikus humorral. Nem hajlandó az ő névmásokat sem használni. De folyamatosan mentem hozzá dokumentumokat szkennelni és beszélgetni, és elég hamar összebarátkoztunk.”

Jolanda személyisége is passzolt a rendező hitelesség iránti érdeklődéséhez. „Én személy szerint nem szeretem az igazlelkű hősöket, akik az ablakból bámulnak, és mindig a helyes dolgot cselekszenek” – mondja Kuosmanen. THR. „Ő az az úttörő, aki nagy dolgokat művelt, de hibás ember. Nem akartam filmet készíteni az én szemszögemből [a la]'Nézd meg ezeket a hősöket.' Meg akartam mutatni őket, mint egy összetettebb embert [beings that they are].”

Jolanda a „Fruitcakes: Dawn of Drag” című filmben, a PÖFF jóvoltából

Bonyolult volt a film látványelemeinek összeállítása is. Végül is Jolanda olyan büszke a Boldog meleg műsorban, de a filmrendező a finn közszolgálati adó archívumában talált felvételeken túl nem volt elég videóanyag, ami a kreatív csapatot a legendás műsor újrajátszásának ötletéhez vezette.

„Ez adta a film formáját, ami meglehetősen szervesen zajlott” – emlékszik vissza Kuosmanen. „Ebből a politikai indíttatásból indultam ki, aztán rátaláltam erre a csodálatos karakterre, majd elkezdtük párosítani a fiatal, felébredt drag-művészeket az idősebb generációval.”

Mit talált, és miben fog látni a közönség Gyümölcstortákaz, hogy a drag úttörők és a fiatalabb nemzedék fókuszában és kifejezési módjában különböznek egymástól. „Az idősek bizonyos értelemben őszintébben viszonyulnak az élethez, miközben úgy érzi, hogy a fiatalabb generáció annyira kifinomult, és mindent átgondolt” – mondja Kuosmanen. THR. „Így elkezdtünk több olyan szituációt kialakítani, ahol közösen leforgathattuk őket, mert a generációk találkozási pontja a film kulcsfontosságú részévé vált. Ezek az interakciók igazán megszólítottak és megérintették a szívemet. Szóval nagyon politikai nézetből indult ki. [approach]egy személyesebb és karaktervezérelt darab lett, majd hozzáadtuk ezt a konceptuálisabb, generációkon átívelő dolgot.”

Gyümölcstorták megmutatja Jolandának, hogy hiányzik Mummo, de nem részletezi az utóbbi meggyilkolását. „Ez nagyon fontos volt számomra, mert úgy gondolom, hogy amikor furcsa erőszakot ábrázolsz, az bizonyos módon még több erőszakot szül” – mondja a finn filmes. THR. „Annyi film volt, ahol furcsa embereket öltek meg. Szóval nagyon szerettem volna vigyázni, nehogy ezek közé tartozzon.”

„Fruitcakes: Dawn of Drag” a PÖFF jóvoltából

Kuosmanen kiemeli, hogy a film érzelmi magja „a bánat és a fájdalom hosszan tartó hatását, amit Lolanda érzett” és a mosolyt, a táncot és az örömöt ötvözi. „Számomra minden az ünneplésről szól, a legszörnyűbb dolgok közepette” – mondja THR. „Szerintem rendkívül fontos, hogy ne hunyjuk le a szemünket a világ előtt, hanem át kell ölelnünk az élet egész kozmoszát, és ebbe beletartozik a bulik, a jó időtöltés, a bárokba járás, az emberek csókolása. Képesnek kell lennünk az önrendelkezésre. És nem szabad megfeledkeznünk az örömről sem.”

Szóval, hogyan választotta ki a filmes a doki címét? „Nehéz olyan neveket találni, amelyek nem hangzanak túl nagyképűen, ezért szerintem jó, ha egy kicsit kacsintgatunk” a címben – osztja meg Kuosmanen. „Úgy érzem, a cím sokkal jobban hasonlít az eredetire Boldog melegek. Számomra ez a történelem visszaszerzéséről, valami visszaszerzéséről szól. A „queer” egy olyan szó volt, amelyet nem kellett volna használnia, most pedig „queer”-nek hívjuk magunkat. Tehát valójában a történelem visszaszerzéséről van szó, abban az értelemben, hogy mi határozzuk meg, minek nevezhetünk és milyen nyelvet használunk. És szeretem ennek a játékosságát.”