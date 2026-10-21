A Daft Punk állítólag visszautasította a „GTA 6” filmzene ajánlatát, mire Justice igent mondott

Egy új jelentés szerint a Rockstar Games megpróbálta rávenni a Daft Punk-ot, hogy egyesüljön Grand Theft Auto 6 hangsáv.

A múlt héten megerősítették, hogy a Justice eredeti kottát készített a számára Grand Theft Auto 6 és közreműködött a „Grand Theft Auto 6 – The Album”-ban is, amely 34 vadonatúj számot tartalmaz a legnagyobb előadóktól. Új bemutató előzetes a számára Grand Theft Auto 6 a Justice 'Flower In A Hurricane' című dalának filmzenéje volt, amelyben Tame Impala, SZA és King Gizzard & The Lizard Wizard is szerepel.

Egy új jelentés szerint azonban nem a Justice volt a Rockstar Games első választása. „A Daft Punk menedzsmentje (igen, még mindig létezik) a duó „végső visszatérését” jelölte meg. GTA 6 filmzene „lényegében korlátlan költségvetéssel”” – írta egy prominens kiszivárogtató Kiszivárgott X-en a hét elején (október 19. hétfő). „Az igazságszolgáltatás volt a Rockstar második választása.”

„Forrás: Ezt én találtam ki” válaszolta egy X felhasználó. „Tíz éve kiszivárogtattam a Daft punk and Justice híreit. Nézze meg a rekordomat. De megértem a tétovázást.” Has It Leaked mondta válaszul a kételyekre.

A Rockstar nem kommentálta a jelentést.

A Daft Punk menedzsmentje (igen, még mindig létezik) a duó „végső visszatérését” jelölte meg a GTAVI filmzenéhez, ami „lényegében korlátlan költségvetés” volt. Az igazságszolgáltatás volt a Rockstar második választása. — Kiszivárgott (@hasitleaked) 2026. október 19

A Daft Punk 28 év együttlét után 2021-ben szakított. Mindkét tag beszélt a szakítás szükségességéről, Thomas Bangalter pedig elismerte, hogy „megkönnyebbült” a zenekar vége miatt.

Az év elején a duó a 2005-ös „Human After All” című kislemezük új videójával ünnepelte szakításuk öt évét, de Bangalter kizárta az újraegyesülés lehetőségét, mivel a Daft Punktól még mindig van „más felfedeznivaló”. „A zene története gyümölcsöző együttműködésekből áll, és ezek általában jóval rövidebb ideig tartanak, mint a 28 éves távunk. Nagyszerű volt, de karakterben maradni és nem elrontani nagyon nehéz volt.”

Azonban tavaly szeptemberben Fortnite megosztott egy magával ragadó Daft Punk élményt, amely 31 dalt tartalmazott a francia duó katalógusából. Az élmény emellett egyedi ruhákat, egész estés táncpartikat, Daft Punk dalok remixének és összekeverésének lehetőségét, valamint egy virtuális koncertet is tartalmazott, amelyen az ünnepelt 'Alive 2007' élő albumuk pillanatait mutatják be.