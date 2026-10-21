John C. Reilly, Penny Lane Board Short Doc „Stalin Boys” ügyvezető producer (exkluzív)

Penny Lane szépirodalmi filmrendező (Egy irgalmas szamaritánus vallomásai) és az Oscar-díjra jelölt színész, John C. Reilly beszállt a rövid dokumentumfilmbe Sztálin fiúk ügyvezető producerként.

Az Ora DeKornfeld és Bianca Giaever által rendezett film Malachit, a texasi Marathonban élő középiskolás diákot követi nyomon, aki megszállottja Joszif Sztálinnak. Igen, AZ a József Sztálin! Amikor hall a Texasi Történelem Napja versenyről, színdarabot ír a néhai szovjet diktátorról, és felkéri barátait, Caydent, Lyricet és Juremet, hogy félelmetes civileket és hűséges csatlósokat alakítsanak.

„Egy 11 diákból álló iskolában egy körülbelül 400 lakosú városban a fiúk a történelem sötét fejezetével küszködnek, és szembesülnek a hatalom és az örökség kérdéseivel saját életükben” – ugratja a szinopszis.

A film a hónap elején debütált a The New York Times Op-Docs-on, és jogosult az Oscar-díjra a dokumentumfilm-rövidfilm kategóriában.

Lane veterán doki rendező, akinek témái Kenny G-től kezdve terjedtek Hallgatva Kenny G hogy bevigye Flaco baglyot Vadon belülvonzotta az, amit úgy jellemez, mint a Little Miss Sunshine– a szeszély és a szív elegye. „Sosem tudtam elképzelni a szavakat: „Csavar nemzeti történelem napja!” annyira megnevettet, és egyszerre annyi fájdalmat érzek” – mondta Lane. „Soha nem gondoltam volna, hogy megkérdezzem: mi volt Sztálin kedvenc színe? de örülök, hogy találkozhattam Malachival, és rájöttem, hogy tudja a választ.”

Giaever „dokumentumfilm-ikonként” méltatta Lane-t, és hozzátette: „Munkája megtanított minket arra, hogy a dokumentumfilmek lehetnek viccesek, játékosak és abszurdak, miközben nehéz témákat is feldolgoznak.”

Reilly támogatni fogja a filmesek kampányát Sztálin fiúk az osztálytermekbe és a közönségbe országszerte.

„Imádom ezt a rövidfilmet” – mondta a sztár. „Annyira szerettem, hogy executive producerként a nevemet is kölcsönadtam neki. Saját, nagyon ötletes és ihletett gyermekkori rögeszméimre emlékeztetett színházi gyerekként. Úgy találtam, hogy a gyerekek csodálatos inspirációt jelentenek mindannyiunk számára a jövőképük iránti elkötelezettségükkel és lelkesedésükkel. Mélyen meghatódtak a tanárok, akik támogatták és irányították az autós tanáraikat, hogy megszeressék őket. a mai fiatalokat, ha szebb jövőt akarunk világunknak.”

Reilly így fejezte be: „Remélem, mindenki megnézi ezt a filmet, és emlékszik arra, hogy a nagy életek mindig kicsiben kezdődnek, és még az apró, poros városok is a semmi közepén képesek olyan embereket teremteni, akik mindannyiunk számára szebb jövőt alakíthatnak ki.”

DeKornfeld így nyilatkozott Reillyről: „John azzal töltötte karrierjét, hogy olyan embereket játszott, akik viccesek és szívszorítóak ugyanabban a lélegzetben, pontosan azok, akik ezek a fiúk. Azonnal megértette, hogy ez a film arról szól, hogy mi lehetséges, ha a tanárok arra biztatják a gyerekeket, hogy kövessék érdeklődési körüket, bármilyen furcsán is. Nem is kívánhattunk volna jobb bajnokot, hogy segítsen a legtöbb közönség elé vinni.”

A film készítői akkor értesültek a történetről, amikor meglátogatták Crawford Hunt barátjukat, akit történelmet tanítottak az iskolába. Egy hetet töltöttek a fiúkkal és tanáraikkal az állami verseny próbáin.

Sztálin fiúkamelyet itt nézhet meg, premierje a Big Sky dokumentumfilm fesztiválon volt, és elnyerte a közönségdíjat és a zsűri különdíját a 2026-os SXSW Film & TV Fesztiválon. Júliusban a film elnyerte az Oscar-díjra jogosult dokumentumfilm fődíját is az Indy Shorts-on. Még ebben a hónapban vetítik a Los Angeles-i AFI Fest-en.

Sztálin fiúk szerkesztette Natalie Ancona, az eredeti kottával Elori Saxl. A Pipsqueak Productions filmjét Alejandra Vasquez és az Amplify Pictures készítette. Az Op-Docs esetében Alexandra Garcia az executive producer, Yvonne Ashley Kouadjo pedig a producer. A rövidfilmet a Southern Methodist University Narrative Now Initiative, a Mountainfilm és a The Economic Hardship Reporting Project támogatta.

DeKornfeld rendezte az Emmy-díjra jelölt rövidfilmet USA kontra SCOTT, A nagypapa rejtvény és a Netflix eredeti sorozatának több epizódja Elmagyarázta. Jelenleg egy nagyjátékfilmet készít a mexikói újságírói javítókról. Giaever független filmes, rádiós újságíró, a podcast alkotója és házigazdája Csillagkép díj. Közelgő dokumentumfilm-sorozata Ingyenes segítség premierje a Tribeca Filmfesztiválon volt, és jövőre lesz elérhető.