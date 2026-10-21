John C. Reilly, Penny Lane Board Short Doc „Stalin Boys” ügyvezető producer (exkluzív)

2026.10.21. John C. Reilly, Penny Lane Board Short Doc „Stalin Boys” ügyvezető producer (exkluzív)

Penny Lane szépirodalmi filmrendező (Egy irgalmas szamaritánus vallomásai) és az Oscar-díjra jelölt színész, John C. Reilly beszállt a rövid dokumentumfilmbe Sztálin fiúk ügyvezető producerként.

Az Ora DeKornfeld és Bianca Giaever által rendezett film Malachit, a texasi Marathonban élő középiskolás diákot követi nyomon, aki megszállottja Joszif Sztálinnak. Igen, AZ a József Sztálin! Amikor hall a Texasi Történelem Napja versenyről, színdarabot ír a néhai szovjet diktátorról, és felkéri barátait, Caydent, Lyricet és Juremet, hogy félelmetes civileket és hűséges csatlósokat alakítsanak.

„Egy 11 diákból álló iskolában egy körülbelül 400 lakosú városban a fiúk a történelem sötét fejezetével küszködnek, és szembesülnek a hatalom és az örökség kérdéseivel saját életükben” – ugratja a szinopszis.

A film a hónap elején debütált a The New York Times Op-Docs-on, és jogosult az Oscar-díjra a dokumentumfilm-rövidfilm kategóriában.

Lane veterán doki rendező, akinek témái Kenny G-től kezdve terjedtek Hallgatva Kenny G hogy bevigye Flaco baglyot Vadon belülvonzotta az, amit úgy jellemez, mint a Little Miss Sunshine– a szeszély és a szív elegye. „Sosem tudtam elképzelni a szavakat: „Csavar nemzeti történelem napja!” annyira megnevettet, és egyszerre annyi fájdalmat érzek” – mondta Lane. „Soha nem gondoltam volna, hogy megkérdezzem: mi volt Sztálin kedvenc színe? de örülök, hogy találkozhattam Malachival, és rájöttem, hogy tudja a választ.”

Giaever „dokumentumfilm-ikonként” méltatta Lane-t, és hozzátette: „Munkája megtanított minket arra, hogy a dokumentumfilmek lehetnek viccesek, játékosak és abszurdak, miközben nehéz témákat is feldolgoznak.”

Reilly támogatni fogja a filmesek kampányát Sztálin fiúk az osztálytermekbe és a közönségbe országszerte.

„Imádom ezt a rövidfilmet” – mondta a sztár. „Annyira szerettem, hogy executive producerként a nevemet is kölcsönadtam neki. Saját, nagyon ötletes és ihletett gyermekkori rögeszméimre emlékeztetett színházi gyerekként. Úgy találtam, hogy a gyerekek csodálatos inspirációt jelentenek mindannyiunk számára a jövőképük iránti elkötelezettségükkel és lelkesedésükkel. Mélyen meghatódtak a tanárok, akik támogatták és irányították az autós tanáraikat, hogy megszeressék őket. a mai fiatalokat, ha szebb jövőt akarunk világunknak.”

Reilly így fejezte be: „Remélem, mindenki megnézi ezt a filmet, és emlékszik arra, hogy a nagy életek mindig kicsiben kezdődnek, és még az apró, poros városok is a semmi közepén képesek olyan embereket teremteni, akik mindannyiunk számára szebb jövőt alakíthatnak ki.”

DeKornfeld így nyilatkozott Reillyről: „John azzal töltötte karrierjét, hogy olyan embereket játszott, akik viccesek és szívszorítóak ugyanabban a lélegzetben, pontosan azok, akik ezek a fiúk. Azonnal megértette, hogy ez a film arról szól, hogy mi lehetséges, ha a tanárok arra biztatják a gyerekeket, hogy kövessék érdeklődési körüket, bármilyen furcsán is. Nem is kívánhattunk volna jobb bajnokot, hogy segítsen a legtöbb közönség elé vinni.”

A film készítői akkor értesültek a történetről, amikor meglátogatták Crawford Hunt barátjukat, akit történelmet tanítottak az iskolába. Egy hetet töltöttek a fiúkkal és tanáraikkal az állami verseny próbáin.

Sztálin fiúkamelyet itt nézhet meg, premierje a Big Sky dokumentumfilm fesztiválon volt, és elnyerte a közönségdíjat és a zsűri különdíját a 2026-os SXSW Film & TV Fesztiválon. Júliusban a film elnyerte az Oscar-díjra jogosult dokumentumfilm fődíját is az Indy Shorts-on. Még ebben a hónapban vetítik a Los Angeles-i AFI Fest-en.

Sztálin fiúk szerkesztette Natalie Ancona, az eredeti kottával Elori Saxl. A Pipsqueak Productions filmjét Alejandra Vasquez és az Amplify Pictures készítette. Az Op-Docs esetében Alexandra Garcia az executive producer, Yvonne Ashley Kouadjo pedig a producer. A rövidfilmet a Southern Methodist University Narrative Now Initiative, a Mountainfilm és a The Economic Hardship Reporting Project támogatta.

DeKornfeld rendezte az Emmy-díjra jelölt rövidfilmet USA kontra SCOTT, A nagypapa rejtvény és a Netflix eredeti sorozatának több epizódja Elmagyarázta. Jelenleg egy nagyjátékfilmet készít a mexikói újságírói javítókról. Giaever független filmes, rádiós újságíró, a podcast alkotója és házigazdája Csillagkép díj. Közelgő dokumentumfilm-sorozata Ingyenes segítség premierje a Tribeca Filmfesztiválon volt, és jövőre lesz elérhető.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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