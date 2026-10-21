Nem a Ponyvaregény és nem is a Becstelen brigantyk: Quentin Tarantino legjobb filmje 7 éve készült és a kritikusok kettészakadtak rajta

2026.10.21.

A magyar mozinézők emlékezetében még mindig eleven az a 2019-es nyár, amikor egy különös, mégis lenyűgöző mozi felkavarta a vitákat. Sokan akkor értették meg, hogy Tarantino nem csupán a stílus, hanem a hangulat rendezője is. A film csendesen hömpölyög, majd egy kegyetlen, mégis katarzisos fináléval csapódik partra. Vannak, akik szerint ez volt az a pillanat, amikor a szerző végre felnőtt, és még inkább sajáttá tette a legendáját.

Miért ez a csúcs?

Ez a mű nem a pulp, hanem a pátosz felől közelít. Tarantino itt a nosztalgia és az elmúlás hangjait keveri, türelemmel és gyöngéd, mégis szigorú kompozícióval. A képkockákban olyan türelem van, amely korábbi korszakában ritkábban bukkant fel, és olyan személyesség, ami meglepően törékeny. A végeredmény: egy meleg, mégis melankolikus szerelmeslevél a mozihoz.

A kettészakadt kritika

A bemutató idején a kritikai fogadtatás élesen megoszlott, néha már szektás hevülettel. Egyesek „a rendező legérettebb munkájának” nevezték, mások „keringőnek tartották cselekmény nélkül”. A vita nem a minőségről, hanem a tempóról és a hangütésről szólt: elbírjuk-e, hogy Tarantino a türelem és az árnyalat felé fordul?

Az egyik oldal a „ lírai rekviemet” ünnepelte

rekviemet” ünnepelte A másik a „ lassú üresjáratot” ostorozta

üresjáratot” ostorozta Sokan a finálé „erkölcsi kérdésein” vitatkoztak

Hollywood 1969: díszletből világnézet

A hatvanas évek végi Los Angeles nem csupán háttér, hanem állítás. A neonfények, rádiós spotok, óriásplakátok és poros utcák együtt teremtik meg azt a világot, amelyben a mítosz már fél lábbal múlt idő. A díszletek és a zenék nem nosztalgia-cukorka, hanem gondosan rakott rétegek, amelyek a veszteség és a vágyakozás hangját erősítik. „Ez a város egyszerre valóság és álom” – sugallja minden beállítás.

A színészek diadala

Leonardo DiCaprio itt egyszerre törékeny és önironikus, színész a színészről, aki a kudarc szégyenét ismeri be. Brad Pitt játéka hűvösen karizmatikus, a lazaság mögött apró repedésekkel. Margot Robbie alakítása pedig szelíd, fénylő jelenlét, amelyben a figura nem puszta emlék, hanem élet. Hárman együtt azt a ritka, organikus triót hozzák, amelyben minden rezdülés történet.

A lassúság erénye

Sokan a tempót kérték számon, pedig ez a film a várakozásról és a rezgésről szól. A „semmi” pillanatai – egy vezetés, egy rádiódallal kísért este, egy forgatási szünet – mind azt mutatják, hogyan bomlik ki a karakterek lényege. A ritmus nem hiány, hanem eszköz: a vágyott múlt és a közelgő szakadék közti feszültség építőanyaga.

A vitatott részletek

A Bruce Lee-jelenet sokaknál vörös posztó volt, de a film egészében ez is a mitológia törékenységéről beszél. A végső erőszak egyszerre fantázia és kommentár, amely felteszi a kérdést: mit gyászolunk, és mit hazudunk a múltról? Nem igazságtétel, hanem álomkísérlet, amelynek ára a valósággal való óvatos szakítás.

Egy mondatban: miért működik?

Mert ez a film a szerző legszemélyesebb vallomása, amelyben a technikai bravúr a csendes érzelmeket szolgálja. Mert a humor és a szomorúság nem oltják ki egymást, hanem táplálják. Mert itt a mozi nem zsáner-játék, hanem törékeny, mégis maradandó emlékmű a múló időhöz.

Időtállóság és újranézhetőség

A mozit az teszi időtállóvá, hogy újranézve más és más arcát mutatja. Egyszer a színészi félelmek, másszor a város neszei, harmadszor a történelem sötét pereme kerül fókuszba. „Minden vetítésnél másik filmet látok” – mondják sokan, és ebben ott van a titok.

Tarantino, a gyűjtő és a költő

A rendező itt nemcsak idéz, hanem újraír. Összeszedi a korszak szilánkjait – a reklámokat, a plakátokat, a mellékszereplők félmondatát – és belőlük lírai szövetet sző. A gesztus egyszerre régiségkereskedő és poéta mozdulata: múltat ment, de nem múzeumot nyit, inkább szívdobbanást.

Mire emlékszünk hét év után?

A meleg, poros fénye marad velünk. A rádióból szóló dalok ízére emlékszünk. Egy csendes mosolyra, egy félresikerült próbára, egy kapu lassú nyitódására. És arra az érzésre, hogy a mozi még mindig tud egyszerre játszani és gyászolni. Ha létezik késői főmű, ez a film az: csöndes, érett, és makacsul élő.