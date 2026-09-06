A „Debüt” hét eredeti dalt tartalmaz, mindegyiket Jesse Eisenberg írta, és a One Is Getting a Oscar Push (Exkluzív)

A DebütJesse Eisenberg harmadik rendezőjátékának világpremierje éppen most volt a Telluride Filmfesztiválon. Eisenberg nemcsak az A24-es filmet rendezte, amelyben az Oscar-díjas Julianne Moore főszereplője egy közösségi színházi produkció háziasszonya, hanem A Hollywood Reporter Kizárólag beszámolhat róla, hogy a benne szereplő mind a hét eredeti dalt is ő írta – ami közel egy órányi zenét jelent –, és ezen dallamok egyike, a „This City May Have Chewed Me Up (But It Hasn't Spit Me Out”), amelyet Moore a filmben ad elő, a legjobb eredeti dal díjátadóján lesz.

Bár továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy az A24 a film más dalait is beküldi az Oscar-díjra – a stúdiók legfeljebb hármat, de legfeljebb kettőt nevezhetnek be –, a cég a „Ez a város megrághatott engem (But It Hasn't Spit Me Out)” című filmet tekinti a legfőbb esélyesnek és prioritásnak.

Eisenberg mellett Taylor Swift („I Knew It, I Knew You”) írtak vagy társszerzők versengő dalokat ebben az évadban. Toy Story 5), Travis Scott („Amikor otthon vagyok” innen Az Odüsszeia), David Byrne („Let Me Sell You a Dream” innen Pézsma), Backstreet Boys („Bottle Up” innen Mancs őrjárat: A dínó film), SZA („Mentsd meg a napot” -tól Tölcsérek) és, mint mindig, Diane Warren („By Any Means” innen Bármilyen eszközzel).

Emile Mosseri, a legjobb eredeti film Oscar-jelöltje Minarieredeti partitúrát komponált A Debütvalamint.

A Debüt legközelebb a torontói, a new yorki és a zürichi filmfesztiválon vetítik (Moore életműdíjat kap Zürichben), a december 11-i korlátozott megjelenés és karácsonykor pedig széles körben.