Noel Gallagher megosztja azt a szót, hogy „soha nem gondolta volna”, hogy leírja Liamet az Oasis újraegyesülése és az új dokumentumfilm után

Noel Gallagher bátyját, Liamet dicséri új dokumentumfilmjük bemutatása közben Oázis: Ne nézz vissza dühösen.

A film középpontjában a testvérek 2024-es találkozása és a hatalmas „Live '25” turnék állnak. Készítette Peaky Blinders Steven Knight alkotója, Dylan Southern és Will Lovelace rendezte (Meet Me In The Fürdőszoba),

Tegnap (szeptember 5-én) debütált a Velencei Filmfesztiválon a „Versenyen kívül – Non Fiction” kategóriában, ahol a fivérek részt vettek a premieren, és a 2009-es feloszlás óta először mutatkoztak közösen a színpadon kívül.

Noel most néhány kedves szót mondott a bátyjáról, „elragadónak” nevezve – ezt a szót bevallotta, hogy „soha nem gondolta volna”, hogy elmondja róla.

A megbékélésükbe való betekintést megosztva a következőket mondta: „Minden apróság, ami korábban bosszantott minket egymás iránt, elmúlt. Most egyenlő félként jöttünk ki belőle” Daily Mail.

Hozzátette: „Most kijövünk egymással, úgy üzenünk, mint a normális emberek. A zene hozott össze minket.”

Julia Migenes adott Ne nézz vissza haraggal négy és fél csillagot kapott egy kritikában, amely a dokumentumfilmet „mesterien megcsináltnak” nevezte.

„A banda hatása még soha nem volt olyan egyértelmű, mint ez alatt a két óra alatt – ahogy Liam az utolsó pillanatokban fogalmaz: „Oasis megment” –, amikor visszaszerzi a körülöttük lévő narratívát, és újraéli a modern idők egyik legjelentősebb, legcsodálatosabb turnéját. A végére már viszketni fogsz, hogy újra csináld az egészet – és talán, talán mi is” – írtuk.

A hírek szerint az Oasis egy hatalmas, 2027-es brit és európai turnét tervez – többek között egy pletykabemutatót Knebworth-ben és egy hatalmas, 12 éjszakás manchesteri rezidenciát az Etihad Stadionban.

A Knebworth-be való visszatérés körüli pletykák felgyorsultak, amikor a 'Live '25' turné szervezője a múlt hónapban engedélyt kapott arra, hogy koncerteket rendezzen ott, miközben maga Noel utalt a lehetőségre, mondván, hogy „tennünk kell valamit a nyáron”, mivel nem lesz férfi futballtorna.

Az Oasis néhány rejtélyes videót is megosztott, a rajongók pedig azt feltételezik, hogy glasgow-i és manchesteri bemutatókra utalnak.