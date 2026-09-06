Big Sean és Kanye West viszály után újra találkoznak, meglepetéssel megjelentek a chicagói koncerten

Big Sean és Kanye West évekig tartó viszály után találkoztak újra a West chicagói koncertjén. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.

Big Sean tegnap este (szeptember 4-én) a chicagói Soldier Fieldben tartott hazatérés koncertjén meglepetésszerűen fellépett, hogy előadja „I Don't Fuck With You” című slágerét.

Ez a pillanat az évekig tartó nyilvános feszültség után jött el kettejük között. Valamikor közel álltak egymáshoz, West még 2007-ben fedezte fel Seant, és szerződtette őt lemezkiadójához, a GOOD Musichoz, de 2021-ben nyilvánosan összevesztek, amikor Sean azt állította, hogy West 6 millió dollárral tartozik neki.

Ugyanebben az évben West azt mondta, hogy Sean szerződtetése a GOOD Music lemezkiadójához, amelyen keresztül a zenéjét 2007 és 2021 között adták ki, a „legrosszabb dolog, amit valaha tettem”.

Sean és West a 'Clique' és a 'Mercy' című közös munkáik előadásával ünnepelték újra találkozásukat, utóbbin a 2 Chainz is megjelent.

„Chi-Town, örökké szeretlek” – mondta Sean a színpadon. – Igen, szeretlek, tesó, és nagyra értékellek. West így válaszolt: „Szeretlek, családom.” Nézze meg alább.

A show West folyamatban lévő, vitatott visszatérő turnéjának része, amely a kaliforniai SoFi Stadionban indult, és azóta Hollandiában és Törökországban is játszott. Utóbbinál Ye azt állította, hogy 118 000 embert vonzott az instanbuli bemutatójára, és megdöntötte a legnagyobb stadionbeli teljesítmény rekordját.

Sok randevút már töröltek a rapper antiszemita megjegyzései és náci képek használata miatt – beleértve a három éjszakás londoni Wireless Festivalt, amely 2026-os rendezvényét elvetette, miután a brit kormány megakadályozta Ye belépését az országba. Y lengyelországi és svájci bemutatóit is lemondták, egy francia időpontot elhalasztottak, és egy olasz bemutatót is áthúztak a biztonsági szempontok miatt.

Az Egyesült Államokban Rick Scott floridai szenátor sikertelenül sürgette a Tampa Sports Authorityt, hogy mondják le Ye két júniusi bemutatóját, és San Antonio polgármesterének sem sikerült leselejteznie július 4-én, a város Alamodome-jában tartott előadását.

A közelmúltban egy oroszországi stadion azt mondta, hogy a két tervezett nyugati koncert „nem valósulhat meg”.

A két szentpétervári előadást a múlt hónapban jelentették be, és órákon belül elkeltek a jegyek. A tervek szerint október 10-én és 11-én a Gazprom Arénában kerül sor, és West lesz az egyik első nagy művész, aki fellép Oroszországban az ország 2022-es ukrajnai inváziója után.