A „Disclosure Day” 44 millió dolláros nyitás, mivel az „Obsession” szembeszáll a gravitációval az 5. héten

Az eredeti nyári filmrendező ezen a hétvégén találkozik a rendezők új generációjával, Steven Spielberggel A nyilvánosságra hozatal napja a Z generációs slágerek által uralt nyár közepette Megszállottság és Hátsószobák.

Spielberg 115 millió dolláros költségvetésű UFO-filmje 44 millió dollárt szeretne hozni ezen a hétvégén, miután pénteken 19 millió dollár bevételt hozott, beleértve a csütörtöki előzeteseket is, ami szilárd kezdete a filmrendező bemutatása óta eltelt nyolc év első popcornfilmjének. Ready Player One 53,7 millió dollárra, világszerte 583,5 millió dollárra. Világszerte, A nyilvánosságra hozatal napja a hétvégét várhatóan 93,9 millió dolláros globális szállítással zárják.

Ha a becslések helytállnak, ez lenne Spielberg legnagyobb bevételt hozó nyitóhétvégéje egy eredeti film esetében. Ő kitalálta a történetet, majd átadta az övének Jurassic Park David Koepp forgatókönyvíró, hogy megírja a sci-fi thrillert arról a versenyről, amely felfedi, hogy a földönkívüli élet köztünk van. Emily Blunt és Josh O'Connor is szerepel a szereplők között, a kritikusok erős kritikákat, a közönség pedig B CinemaScore-t kapott.

Curry Barker szájról szájra ütött slágere, Megszállottság, továbbra is ritka levegőt szív a pénztáraknál, és várhatóan 21 millió dollárt hoz az ötödik hétvégéjén, ami mindössze 17 százalékos csökkenést jelent. A második helyen fog szerepelni, és az a ritka film, amelynek négy egymást követő hétvégéje nagyobb, mint a nyitás (17,2 millió dollár). A funkció számos rekordot döntött meg a Focus számára, többek között a stúdió legnagyobb hazai és globális filmjévé vált. Úgy tűnik, hogy a hétvégét 190,3 millió dolláros belföldi szállítással zárják.

Kiemelkedő tartás Ijesztő film várhatóan a második hétvégéjén a 3. helyet éri el, körülbelül 15 millió dollárral és körülbelül 70 százalékos visszaeséssel, míg Kane Parsons Gen Z. Hátsószobák várhatóan körülbelül 12 millió dollárt hoz a harmadik hétvégéjén, így a belföldi szállítása eléri a 160 millió dollárt.

Amazon MGM Studios Az Univerzum mesterei a második hétvégéjén nem számít, ahol a Gen X kedvenc drága adaptációja várhatóan 9,2 millió dolláros bevételt jelent, ami 69 százalékos csökkenést jelent.