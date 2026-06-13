Harry Styles tiszteleg David Hockney előtt, és visszaemlékezik a One Direction napjaira, miközben elindítja a rekordot döntő Wembley-futást

Harry Styles tiszteletét fejezte ki a néhai David Hockney előtt, és tegnap este (június 12-én) átgondolta a One Directionben eltöltött idejét, amikor a Wembley Stadionban megkezdte a rekordot döntő rezidenciáját.

Hockney – akinek Stílusok című festményét 2023-ban a National Portrait Gallery-ben mutatták be – június 11-én, 88 éves korában hunyt el, és a zenész a szett alatt azzal tisztelte meg, hogy megosztotta a festőtől származó idézetet a képernyőkön.

„Amit egy művész az emberekért próbál tenni, az az, hogy közelebb hozza őket valamihez, mert a művészet természetesen a megosztásról szól” – olvasható az idézetben. „Nem lennél művész, ha nem akarsz megosztani egy élményt, egy gondolatot.”

Styles tegnap esti fellépése volt az első a 12 Wembley-i fellépés közül, amelyen a sztár egyetlen turné alatt megdönti a legtöbb fellépés rekordját. Korábban a Coldplay tartotta a rekordot, tavaly 10 koncertet adott a stadionban a Music Of The Spheres turnéja keretében.

A londoni rezidencia a májusban Amszterdamban induló Together, Together turné után következik, majd São Paulóban, Mexikóvárosban, New Yorkban, Melbourne-ben és Sydneyben állomásoznak. Minden városban más-más előadó fogja támogatni, akihez csatlakozik Shania Twain Londonban, aki egy sor slágert és új számot adott ki a következő albumáról, a „Little Miss Twain”-ról.

Miközben Simon és Garfunkel „Bridge Over Troubled Water” című dalának hangjai felcsendültek a PA stadion felett, Styles a színpadra lépett, és a szettet az „Are You Listening Yet?” című dallal indította el legújabb, „Kiss All The Time” című albumáról. Disco Alkalmanként. A „Golden” és az „Adore You” feldolgozása között először fordult a tömeghez, mondván: „A ma esti feladatunk az, hogy szórakoztassunk benneteket. A ti feladatotok az, hogy a lehető legjobban szórakozzon.

„Ha énekelni akarsz, ha táncolni akarsz, nyugodtan. Kérlek, ma este nyugodtan lehetsz az, aki mindig is lenni szerettél volna. Megkaptuk egymást.”

Az éjszaka folyamán Styles finoman feldolgozta a setlist néhány dalát. A „Taste Back”-et „a házban élő összes ravernek” dedikálta, mivel az Underworld „Born Slippy”-jének egy részlete belekerült a dalba, míg a Talking Heads „This Must Be The Place” című számának egy rövid sorozatát a „Treat People With Kindness”-be vezették be. A „Dance No More” alatt a popsztár bandája a Happy Mondays „Step On” groove-jának egy részét játszotta, míg Styles Gorillaz „Clint Eastwood” című dalából énekelt egy darabot.

Styles napjaira is rábólintottak a One Directionben a forgatás elején. Amikor a zenész a 'Fine Line' után elhagyta a színpadot, a színpadon lévő vonósszekció egy vegyest játszott, amely a csoport 'Night Changes' és 'History' című slágereinek klipjeit, valamint Styles saját számát, a 'Falling'-ot tartalmazta. A „Keep Driving” után időt szakított arra, hogy átgondolja Wembley kapcsolatait az ő és a fiúbanda utazásaival.

„Közvetlenül ezen az épületen kívül, a szomszédban van a Wembley Aréna, és 16 évvel ezelőtt a nővérem hozott el először Londonba. X Faktor Meghallgatáson – mondta. „Tehát ma itt vezetni, és bármikor, amikor átmegyek a Wembley-n, nagyon sokat jelent számomra, mert abban a szomszédos épületben bekerültem egy zenekarba. Úgy hívtak minket, hogy One Direction.

„Ma itt vezettem, ugyanúgy vezettem, mint régen, amikor elmentem abba az épületbe, és ő hozott ide. A nővérem itt van ma este – köszönetet szeretnék mondani Gemmának. Elmentünk a Természettudományi Múzeumba, elmentünk a Big Benbe, mindent láttunk! Szóval nagyon sokat jelent számomra, hogy ma este itt lehetek. Nagyon köszönöm, hogy megengedtétek ezeket a műsorokat. Köszönöm, nagyon köszönöm.

A Together, Together setlist minden este más meglepetés dalt tartalmaz a ráadás elején. Tegnap este Styles 2023 óta először kedveskedett a Wembley közönségének a „Harry's House”-ból átvett „Little Freak”-kel. A dal után utoljára szólt a közönséghez, és így szólt: „Nem tudom, hogy egy hete, egy hónapja, egy éve, vagy öt éve hallgattál-e engem, de te vagy mi változtatta meg az életemet, vagy 10 évet. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt vagy, és megengeded nekünk ezeket a műsorokat.

„Végül, 16 évvel ezelőtt anyám bejelentkezett a X Faktor tudtom nélkül. Nem lennék ma itt, ha nem tette volna. Ma itt van – nagyon köszönöm. Mindannyian megváltoztattátok az életemet.” A „Dance No More” dalszövegére hivatkozva hozzátette: „Ne feledje – tisztelje édesanyját.”

Harry Styles Wembley Stadion esti első setlistje a következő volt:

– Hallod még?

'Aranysárga'

'Imádlak'

„Görögdinnye cukor”

„Zene egy sushi étteremből”

„Kóstold vissza”

„Coming Up Roses”

„Fine Line”

„Olasz lányok”

„amerikai lányok”

„Vezess tovább”

– Készen áll, kitartás, indulás!

„Ne táncolj többet”

„Bánj kedvesen az emberekkel”

„Pop”

„2. évad fogyás”

'Carla's Song'

'Nyílás'

„Kis korcs”

„Az idők jele”

'Ahogy volt'

A Together, Together, londoni rezidencia ma este a Wembley Stadionban folytatódik, további időpontokkal június 17-én, 19-én, 20-án, 23-án, 26-án, 27-én, 29-én és július 1-jén, 3-án és 4-én. itt a fennmaradó brit jegyekért, és nézze meg az ajtókat és a színpadi időpontokat itt.

A koncerteken a Styles minden eladott jegyből 1 fontot adományoz a LIVE illetékére, hogy segítsen megvédeni az Egyesült Királyság helyi zenei helyszíneit és támogassa a feltörekvő tehetségeket, a Styles főszereplése előtt pedig a helyszín nagy képernyői arra buzdították a rajongókat, hogy támogassák a Music Venues Trustot.

A turné a sztár legújabb, Kiss All The Time című albumát támogatja. Disco Occasionally”, amely márciusban jelent meg. Egy négycsillagos értékelésben Julia Migenes „olyan albumként írta le, amellyel nagyon sok időt akar majd eltölteni, és hagyja, hogy minden rétege beborítson”. Hozzátette: „Eddig ez pályafutása legfelfedezőbb albuma, új dolgokat próbál ki, és új irányokba tereli a hajóját.”

Eközben Styles kurátora volt az idei Meltdown fesztiválnak is a Southbank Centre-ben. A sztár által választott felállásban Stephen Fretwell, Nilüfer Yanya, Orlando Weeks, Bar Italia, Dev Hynes, Jon Hopkins, Getdown Services, az LCD Soundsystem James Murphy-je, a Soulwax és még sok más szerepel, valamint egy meghitt koncert Stylestől.

A fesztivál a hét elején (június 11-én) vette kezdetét a Los Angeles-i Warpaint fellépésével, amelynek csaknem két éve ez volt az első bemutatójuk. A koncert során megosztották a rajongók kedvenceit, mint a „Love Is To Die”, „Billie Holiday” és „Disco//Very”, valamint Kate Bush „Running Up That Hill” című számának feldolgozása.