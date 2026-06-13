María Moreno, a fény mindent megváltoztat a MUREC-nél

Lehetséges, hogy María Moreno festménye a legkevésbé ismert festmény az általunk mindig is nevezett csoportot alkotók alkotásai közül. Madrid realistaannak ellenére, hogy minden tagjának megvoltak a maga gondjai, amelyek túlmutattak ezen a városon és beljebb is.

Moreno sokukkal ellentétben a fővárosban született 1933-ban, és itt tanult képzőművészetet a San Fernandói Királyi Akadémián, ahol a festészet erre a tudományágára szakosodott. Ez az intézmény fogja össze a csoport tagjainak többségét a tanítás körül – Antonio Lópezt, később férjét, valamint Isabel Quintanillát, Amalia Aviát, Julio és Francisco López Hernándezt és Lucio Muñozt. Valamennyien a legközelebbi valósághoz ragaszkodtak, de azt bizonyos stílusok felől közelítették meg, és egy-egy műfajt hangsúlyoztak.

Spanyolországon kívül Moreno alkotásait olyan helyiségekben láthatták, mint Ernst Wuthenow galériája Frankfurtban (1973) vagy Claude Bernard párizsi (1990); Belül alapvetően csoportos kiállítások része volt, magán a San Fernando Akadémián a kilencvenes években, és újabban a Thyssen Múzeumban, egy évtizeddel ezelőtt.

Hat évvel halála után a Kortárs Spanyol Realizmus Múzeuma. Az almeríai MUREC neki szenteli első antológiáját egy intézményben: „María Moreno. A fény esszenciája felé”, Juan Manuel Martín Robles kurátora, az ötvenes évektől a 2000-es években készült legújabb munkáiig gyűjti össze, és Antonio López és Morez, a művész, María Lópe lánya közreműködésével jött létre.

Mintegy harminc intézményből több mint nyolcvan darab gyűlt össze, amelyek közül sok még nem jelent meg Spanyolországban, hogy igazolja egy olyan szerző alakját, aki mindmáig nem maradt le éppen lemaradva, de diszkrét elismerésben részesült, és szinte csak az ínyencekre korlátozódik. Némelyikük Antonio Lópeznek felel meg, hogy felidézze kettejük kreatív párbeszédét; de ez a szám kicsi, hogy ezúttal ne vonja el a felesége előkelőségét. Körülbelül húsz rajz hiányzik.

Figyelmének középpontjában a festészet szinte valamennyi alapvető műfaja állt: enteriőrök, tájak, kertek, csendéletek és virágok, és bármilyen indítéka is legyen, Moreno a kompozíciós egyensúlyból, a titokzatosság felé orientált fényhasználatból, illetve a leesett felületek átalakulásából igyekezett megközelíteni őket. Az eredmény közelít a nyugalomhoz és az időbeliséghez: az intim helyek és berendezési tárgyak érzelmi intenzitást kapnak, a csendéletek és a növények pedig megmutatják alapvető szépségüket.

Négy szakasz tagolja az útvonalat, kezdve Az intim érzelmek. Maria és Antonioamely röviden elmélyül San Fernandóban végzett edzési gyakorlataiban, és utat enged annak A megélt terekazoknak az enteriőröknek a gyűjteménye, amelyekben a művész tudta, hogyan találhat teljes világokat. Az egyszerű tárgyak köré finom atmoszférákat alakított ki a fény és a háttérvilágítás nagyon árnyalt használatából, és tudta, hogyan utaljon az általa festett helyiségekben megbúvó emlékekre, bár ezekben a jelenetekben úgy tűnik, hogy csak a jelen illik.

Következő, A fény misztériuma Pontosan befolyásolja azt a növekvő figyelmet és odafigyelést, amelyet Moreno fordított a világításra, beltéri és kültéri egyaránt. Ez a hajlandóság egy olyan szakaszban jött létre, amikor megosztotta a madridi realistákkal, és amelyben mindannyian Antonio López Torreshez, Antonio López nagybátyjához kapcsolódtak, akinek a legnagyobb ihletforrása La Mancha lakossága és tájai voltak. Irányítása alatt a szerző egyre inkább kifelé fordult: tájak, utcák, kertek felé.

Végül, Fénytől tárgyig virágokkal és hétköznapi tárgyakkal foglalkozó alkotásaira fókuszál, amelyeket heves hozzáállással nézett és örökített meg: Amikor virágokat festek, az irántuk érzett tiszteletem tudatában teszem. Életük ugyanolyan titokzatos, ugyanolyan intenzív, mint egy személynek.. Ennek a rejtélynek egy része ismét a fénnyel kapcsolatos.

Moreno pályafutásának kontextualizálása érdekében a MUREC három mellékteret tervezett, ahol Antonio López, Isabel Quintanilla, Paco López, Julio López, Esperanza Parada és Amalia Avia kompozícióit fogjuk szemügyre venni, hogy értékelni tudjuk párhuzamaikat és sajátosságaikat; Látni fogunk néhány mérföldkövet Moreno életrajzában, dokumentumokban, fényképekben és személyes tárgyakban; valamint otthonát és műtermét újrateremtő terek, amelyek bevezetnek minket az ő és López intimitásához, amely produkcióik jó részében visszatükröződik. Egyiknek sem kellett távolságot tartania az indítékaitól.

„Maria Moreno. A fény lényege felé

SPANYOL REALIZMUS MÚZEUM. MUREC

Paseo de San Luis, s/n

Almeria

2026. június 12-től október 4-ig