A Drowning Pool dél-amerikai turnéját „alacsony jegyeladások” miatt törölték, de a zenekar állítása szerint ez „logisztikai” okok miatt van.

A Drowning Pool az „alacsony jegyeladások” miatt lemondta dél-amerikai turnéját, a zenekar a „logisztikát” okolja.

A dallasi nu metal banda holnap (május 20-án) a kontinensen első fellépését tervezte a kolumbiai Bogotában, és egészen május 31-ig, a brazíliai Coritiba-ban tartott koncertig tartott volna, de a turné előestéjén kihúzták a dugót.

Az utazásszervezők nyilatkozata (spanyol nyelvű fordításban) így hangzik: „A döntést az összes érintett helyi promóter közösen hozta meg, mivel a túra valamennyi városában alacsony jegyeladást regisztráltak. Azoknak az ügyfeleknek, akik már vásároltak jegyet, közvetlenül a városuk jegyértékesítéséért felelős cégtől kell visszatérítést kérniük. A visszatérítési folyamattal kapcsolatos további információkért és útmutatásért forduljon a helyi promóterhez. Köszönjük megértését.”

Csak néhány nappal azután érkezik, hogy CJ Pierce gitáros megjelent a lemezen Teaser Talk podcast, amikor azt mondta, hogy a turnét „felfüggesztették”, mert „nem minden logisztikát összeállítottak, hogy időben odaérjünk”.

„Nagyon sok a bürokrácia és hasonlók, mert nem tartottuk be a határidőt” – folytatta. „Szóval, remélem, hogy visszatérhetek. Szeretem Dél-Amerikát. Nagyon szeretnénk ott játszani. Annyira rosszul akarok menni. De igen, ez lesz az.”

Ryan McCombs frontember hozzátette: „Nagyon ritka, hogy olyasmit lát a naptárában, amit még nem tett meg. És volt ott több ország, ahol még soha nem jártunk – tudom, hogy még soha nem jártam. Szóval nagyon vártam már. Szóval határozottan igyekszünk efelé.”

Messze nem ők az egyetlen művészek, akiknek az elmúlt hónapok jegyeladási gondjai miatt le kellett mondaniuk a turnékat. Ezen a héten Kiefer Sutherland lemondta soron következő turnéjának egyesült államokbeli szakaszát az általa „nagyon alacsony jegyeladások” miatt, és a The Pussycat Dolls is leállította észak-amerikai koncertjeit a hónap elején.

Mások, akik törölték a dátumokat – bár nem kifejezetten a jegyeladások miatt – Zayn Malik, Neil Young, valamint Post Malone és Jelly Roll.

Máshol a Drowning Pool június 5-én, 25. évfordulója alkalmából újra kiadja debütáló albumát, a „Sinner"-t, amelyet előrendelhet. A jövő hónapban megrendezésre kerülő Download fesztiválon is szerepelnek.