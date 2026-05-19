Kiadatlan 2026: a Fülöp-szigetekről és az üvegházból

Az Inéditos a Generaciones mellett a La Casa Encendida egyik kiemelt pályázata, amelynek célja fiatal művészeti szakemberek, jelen esetben Spanyolországban élő és 35 év alatti kurátorok támogatása. A kiválasztottak nemrégiben készített projekteket mutatnak be szobáikban.

Ez a kezdeményezés a huszonharmadik kiadása, immár kétévente, és a La Casa 2028-ban ünnepli negyedszázados fennállását; Addigra igazgatója, Pablo Berasategui különleges kiállításokat hirdetett a felhívás köré. Eközben a legutóbbi nyertesek, Raquel Algaba és Álvaro Talavera, akik 1992-ben születtek, kiállítják javaslataikat a La Casa-ban, miután a Violeta Janeiro, Direlia Lazo és Pablo Martínez alkotta zsűri kiválasztotta őket. Az Algaba a természet megfigyeléséből indult ki az éghajlati válság kontextusában, és Talavera a Fülöp-szigeteki spanyol örökség kritikai áttekintését és jelenlegi kreatív körképének tanulmányozását javasolja.

Az első tárlat az „És folyóvá válok, melynek barna nyelve nem nyugszik” címet viseli, és rögtön egy sajátos vizuális ökoszisztémába vezeti be a nézőt. Figyelembe véve a természettel való jelenlegi közvetített kapcsolatunkat, ebben a kiállításban a C teremben olyan növények és technikai rendszerek találkoznak egymással, amelyek a világ megértésének nem antropocentrikus, hanem minden élőlény közötti, illetve a technológia kapcsolatára épülő módozatainak aktuális érvényességét követelik meg.

Algaba négy művészt vonultat fel, kezdve a dán Cecilia Fionával, aki Madridban bemutatja valamennyi nyelvének – festészetnek, szobrászatnak és performansznak – reprezentatív darabjait, valamint olyan területeket, mint a mikrobiológia, kvantumfizika, alkímia vagy Ursula K. Le Guin irodalma. Fiona olyan spekulációból született ötletvilág, amelyben az emberi, a természeti és a kozmikus folytonos és folyékony egésszé olvad össze.

Ha a La Casa-ban készült nagy formátumú festményén gazdag biomorf formák kerülnek elénk, szobraiban olyan szerves anyagokat használ, mint az ágak, kagylók, papírpép, nyúlbőr vagy természetes pigmentek. A hibrid határozza meg produkcióját, szinte megkérdőjelezi a kortárs individualizmust.

Leticia Martínez Pérez a maga részéről továbbra is elmélyült a giccs és a nemes, a valóság és a fantázia egyesülésének lehetőségeiben; még a nőies és a szörnyű. A térben rajzként bemutatott textilinstallációt állít ki, amely egyszerre képes megidézni egy testet, egy virágot vagy egy rovart.

Ennek a zaragozai szerzőnek a művészet egy buli és egy színpad: az a termékeny terep, ahol a címkéket porrá lehet porítani, és ahol magának az alkotásnak a státuszáról lehet beszélni.

Leonor Serrano Rivas nevéhez fűződik ennek a kiállító-óvodának a központi szobra, amely a csöpögés erejéig éppen eleven. Ez a madridi művész, aki mindenekelőtt olyan produkciós és észlelési módszereket kutat, amelyek lehetővé teszik a néző számára, hogy megtapasztalja az intuícióra nyitott élményeket, olyan installációkat tervez, amelyek idővel átalakulhatnak, és amelyekből szcenográfia születik.

La Casa-ban készült, nagy méretű munkái egy nagy fára vagy szökőkútra hasonlítanak, amelyet az ún. a lányok sírása; Így emlegetik Argentínában egyes fák állandó csöpögését, ami nem az eső vagy a páralecsapódás következménye, hanem a rovarok által okozott váladék, amikor kivonják nedvüket. Itt az a technológia, amely elektroformációval mineralizálja a növényi anyagokat.

Végül Lola Zoido a fizikai és a virtuális lehetséges metszéspontjainak, valamint érzékelésünknek a tanulmányozására összpontosította a digitális technológiák által uralt korszakban: az anyagiság és a jelenlét ma már nem az, ami volt.

Alkotásaiban ezen a kiállításon a tökéletlenségre és a hibákra hívja fel a figyelmet: sorozatának darabjait állítja ki. Exuviaa mutációból származó szobrok és a véletlenszerű vagy éteri formák, amelyeket a digitális eszközök kiköpnek az emlékeinkből, amikor kifogy a memóriájuk. Az, hogy mit gondolunk, az adatbázisok, rögzítő és fordítórendszerek működése határozza meg. Az Algaba a projektkatalógus egyik szövegében csodálkozik, vajon a szemünk, ha ennyi mindent lát, már nem lát.

Ami Álvaro Talaverát illeti, aki egy művészeti ösztöndíjnak köszönhetően két évet a Fülöp-szigeteken tartózkodott, majd később önállóan tért vissza kurátorként, ő tanítja nekünk a „Kumusta na kayo?”-t. (spanyolul, hogy vagy most), az adott ország öt művészének és csoportjának alkotásainak összefoglalója – fényképek, videók, installációk -, amelyekben a szigetcsoport múltjával és jelenével foglalkoznak spanyol múltjával, közösségi életével és saját identitásának kialakulásával kapcsolatban.

Már a címből kiindulva épül fel egy párbeszéd, melyben a nézőt meghallgatásra hívják, és az intimebb, territoriális jellegű darabok montázsa közbeiktat.

Elgondolkodunk azon, hogy Leslie de Chavez és a lakosság, akikkel együttműködött, rekonstruálja a szigetek térképét, figyelembe véve a memória és az identitás problémáit; Kiri Dalena és Ben Brix videoinstallációja és fényképei, amelyek szembesítik a Fülöp-szigetek múltját és jelenét; egy manilai archívum folyamatos átalakításban MM Yu által, amelynek képei nem rögzítik a jelentéseket, hanem egy folyamat részei; P. Kristóf cár kabin formájában végzett vizsgálatai az országban a hagyományos és bizonytalan lakásviszonyokkal kapcsolatban; és egy filippínó net művészeti platform, amelyet végtelen karaokeként értünk, Chia Amisola munkája.

Röviden, Talavera egy pillantást vet a Fülöp-szigetekre belülről; nem a Fülöp-szigetekről szóló kiállítás, hanem onnan.

2026. május 16-tól július 26-ig