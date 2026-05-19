A „Groundswell” elnyerte a Golden Globe dokumentumfilm-díjat Cannes-ban

Joshua és Rebecca Tickell regeneratív mezőgazdasági dokumentumfilmje Groundswell elnyerte a Golden Globe-díjat a dokumentumfilmért, amelyet az Artemis Rising Foundationnel közösen adnak át a 79. Cannes-i Filmfesztiválon.

A díjat a Croisette-i Plage des Palmes egyik rendezvényén hirdették ki, ahol Kelvin Harrison Jr. színész és producer adta át a díjat. Tickellék két gyermekükkel együtt elfogadták, és 10 000 eurós pénzdíjat kaptak az Artemis Rising Foundationtől.

Narrátor és executive producer: Demi Moore és Woody Harrelson, Groundswell -vel kezdődő trilógiának a harmadik filmje Csókold meg a Földet (2020) és Közös alap (2023). Öt kontinensen készült, és a mezőgazdasági termelőket, tudósokat és bennszülött vezetőket követi nyomon, akik a talaj egészségének helyreállításán fáradoznak a regeneratív mezőgazdaságon keresztül, valamint annak potenciális szerepét az éghajlatváltozás kezelésében.

A díj átvételekor Joshua Tickell „27 éves utazásnak” nevezte azt, még akkoriban, amikor egy mentor először adott át neki egy Hi-8 kamerát. Rebecca Harrell Tickell az üdvözlő beszédével alátámasztotta a film valós hatását, rámutatva arra, hogy az amerikai mezőgazdasági területek megnövekedtek, és áttértek a regeneratív gyakorlatokra – a korábbi filmek bemutatásakor 3,5 millió hektárról mára több mint 86 millió hektárra. A pár kimondta a célját Groundswell Ezt a számot globálisan egymilliárd hektárra kell növelni, amit az éghajlat jelentős stabilizálásához szükséges fordulópontnak neveztek.

A zsűri, amelyben a Golden Globe-elnök, Helen Hoehne, az Oscar-díjas producerek, Regina K. Scully és Geralyn White Dreyfous, valamint a Think-Film Impact Production alapítója, Danielle Turkov Wilson is helyet kapott, dicsérte a Tickell családot, hogy „elkötelezetten mesélnek olyan történeteket, amelyek magukhoz vonzzák a közönséget és valódi megoldásokkal inspirálnak minket”.

A 2025-ben alapított díjat korábban Eugene Jareckinek ítélték oda Julian Assange című dokumentumfilmjéért. A hatmilliárd dolláros ember a tavalyi Cannes-ban, és Ross McElwee-nek Remake a Velencei Filmfesztiválon.