A Durutti Column kiadja első albumát 16 év után, a „Renascent” Harry Styles Meltdown showja után

A The Durutti Column 16 év után kiadja első albumát, a 'Renascent'-t, egy különleges tribute show-t követően a Harry Styles Meltdown Festivalon. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.
A manchesteri poszt-punk zenekar július 31-én, pénteken feladja a 2010-es „A Paean To Wilson” folytatását. Előrendelés/előmentés itt.
Egy sajtóközlemény szerint az LP „az eredetihez való szimbolikus visszatérést jelez, Oliver Wilsonnal együttműködve egy Factory Too katalógusszámot hordoz, folytatva a Factory Records örökségét”.
„Zeneileg a Renascent a múlt és a jelen párbeszédében létezik” – teszi hozzá, az olyan dalokkal, mint a „Time Present And Time Past”, amelyek „ciklikus mozgásérzéket idéznek elő: előremutató, de reflektív”.
A frontember Vini Reilly improvizatív megközelítése továbbra is központi helyen áll: spontán, intuitív és ellenáll a formai korlátoknak. „Minden egyes zene megírja önmagát” – magyarázta.
Az album felvételei gyakran kötetlen formában zajlottak, néha Reilly saját konyhájában. Minimális stúdiófelszerelés vett részt a folyamatban, és a hangsúly a közvetlenségen volt.
A végterméket úgy írják le, mint „egy intimnek és kiterjedtnek ható munkadarabot, amely a pillanatra épül, de az idő múlásával visszhangzik”.
A Durutti Column megtekintette a készülő lemezt a Liars kislemezzel – nézd meg a hivatalos vizualizálót itt:
A The Durutti Column's 'Renascent' számlistája a következő:
1. „Visszhangok az emlékezetben”
2. „Az árnyékod reggel”
3. „A jelen és a múlt idő”
4. „Agonisták”
5. „Hazugok”
6. „Gőz egy gyufásdobozban”
7. „Az esti árnyékod”
8. „Sargasso-tenger”
9. „Csalár”
10. „A barátokért mindenhol”
11. „All They See Is Fire” (CD/digitális bónuszszám)
A csapatot az idei, Styles által kurált londoni Meltdown Fesztiválon ünneplik a „For Vini: A Tribute to The Durutti Column” című koncerttel június 17-én.
Styles a tervek szerint a jövő hónapban egy különleges fellépés házigazdája lesz a Southbank Center for Meltdown '26-ban. A sorozat további szereplői közé tartozik a Warpaint, Nilüfer Yanya, Orlando Weeks, Bar Italia, Dev Hynes, Jon Hopkins, a Getdown Services és az LCD Soundsystem-től James Murphy.