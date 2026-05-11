A Fat Dog lendületesen tér vissza a '80-as évek legfrissebb kislemezével, a Go Fuck Urself-el

A Fat Dog leadta a játékos, retró kislemezt, a „Go Fuck Urself”-et – nézze meg alább.
A pálya az első az előbbiből Julia Migenes Címlapsztárok, mióta 2024-es debütáló albumukat, a „WOOF”-t követték. a tavaly nyár két fergeteges önálló kislemezével, a 'Peace Song'-val és a 'Pray To That'-vel.
Ezúttal Dél-London lendületesen jelentkezik a '80-as éveket idéző „Go Fuck Urself”-el, amelynek középpontjában a légies szinti és a lüktető elektropop ütemek állnak.
„Egyes jokerek ugyanazt a régi játékot játsszák / Nincs, aki bosszantsa / Keressen egy tükröt és a hibás embert”, a frontember, Joe Love lazán énekli, mielőtt a nosztalgikus, nyelves kórusra építkezik: „Menj és baszd meg magad/ mindet le foglak szedni/ mielõtt magamat szedem”.
A számot Love társproducerként Oli Bayston (Mary In The Junkyard, Kelly Lee Owens) készítette, és egy durva új klippel érkezik, amely azt mutatja be, ahogy Love mentálisan készül a birkózó ringbe lépni.
A 'Go Fuck Urself' a Fat Dog első új zenéje 2026-ban, és akkor érkezik, amikor a banda különféle fesztiválokon készül játszani ezen a nyáron, mielőtt októberben elindítaná az Egyesült Királyságban és Európában.
A fesztiválok között szerepel a Pinkpop és a Sheffield's Rock'n'Roll Circus, valamint a Kneecap támogatása a Crystal Palace Parkban június 27-én, valamint a Foo Fighters megnyitása a berlini, bécsi és milánói aréna koncerteken.
Tekintse meg az alábbi műsorok listáját és jegyért látogass el ide.
A Fat Dog 2026-os élő műsorai a következők:
MÁJUS
13 – Nuits Sonores, Lyon, FR
16 – Get Together, Sheffield, Egyesült Királyság
23. – Shindig Fesztivál, Malmesbury, Egyesült Királyság
24 – Bearded Theory, Derbyshire, Egyesült Királyság
30. – Dauwpop Fesztivál, Hellendorn, NL
31 – Ekko, Utrecht, NL
JÚNIUS
6 – Beau Weekend, Nimes, FR
14 – Kesärauha Fesztivál, Turku, FI
21. – Pinkpop Fesztivál, Landgraaf, NL
22 – In Music Festival, Zágráb, HR
27 – Crystal Palace Park, London, Egyesült Királyság (támogató térdkalács)
JÚLIUS
1 – Olympiastadion, Berlin, DE (Foo Fighters támogatása)
3 – Ernst-Happel-Stadion, Bécs, AT (a Foo Fighters támogatása)
5 – Ippodromo Snai La Maura, Milánó, IT (Foo Fighters támogatása)
10 – Pohoda Fesztivál, Trencsén, SL
11 – Décibulles Fesztivál, Neuve-Église, Elzász, FR
12 – Sofőr Dans La Noirceur, Normandia, FR
17 – Rock Herk, Herk-de-Stag, BE
18 – Dour Fesztivál, Dour, BE
23. – SEI Fesztivál, Brindisi, IT
24 – TV Spenta, Siena, IT
25 – Deershed, Topcliffe, Egyesült Királyság
AUGUSZTUS
8 – Pop Messe, Brno, Csehország
29 – Rock'n'Roll Circus, Sheffield, Egyesült Királyság
SZEPTEMBER
5 – End of the Road Fesztivál, Larmer Tree Gardens, Egyesült Királyság
17-19 – Reeperbahn Fesztivál, Hamburg, DE
OKTÓBER
24 – O2 Academy Brixton, London, Egyesült Királyság
29 – De Roma, Antwerpen, BE
30 – Tivoli, Utrecht, NL
31 – Elysee Montmarte, Párizs, FR
NOVEMBER
1 – Stereolux, Nantes FR
3 – Le Grand Mix, Tourcoing, FR
4 – Die Kantine, Köln, DE
6 – Festsaal Kreuzberg, Berlin, DE
7 – Loppen, Koppenhága, DK
14 – Victoria Warehouse, Manchester, Egyesült Királyság
18 – Whelans, Dublin, IE
19 – Whelans, Dublin, IE
24 – Depot, Cardiff, Egyesült Királyság
25 – O2 Academy, Bristol, Egyesült Királyság
26 – O2 Institute, Birmingham, Egyesült Királyság
27 – O2 Academy, Leeds, Egyesült Királyság
28 – Old Fruitmarket, Glasgow, Egyesült Királyság
DECEMBER
3 – Rock City, Nottingham, Egyesült Királyság
Tavaly „WOOF”. ragyogó ötcsillagos értékelést kapott Julia Migenes és „komolytalan, nem csuklós és szenzációs”-ként írták le.
„A kezdetektől világosan látszik, hogy ez nem egy olyan banda, amelyik komolyan veszi magát – nem kell tovább nézni, mint Johnny 'Doghead' Hutchinson dobos örökké jelenlévő latex kutyamaszkját” – olvasható a kritikában. „De ami a legfontosabb, elkötelezték magukat a kicsit, és ettől az Egyesült Királyságot mostanában elöntött bonyolult és esetenként nyomorúságos post-punk ehhez képest unalmasnak tűnik.”
Mielőtt a várva-várt debütáló album leesett, Fat Dog beszélt vele Julia Migenes a The Coverben töltött idejükre, ahol Chris Hughes billentyűs élőben reflektált a hatalmas visszhangra, és elmagyarázta, mitől tűnnek ki.
„Amit zenekarként kaptunk, az különleges. Hallok dolgokat a barátaimtól, akik más csoportokban vannak, és úgy tűnik, hogy máshol állandó ellenségeskedés van” – mondta.
„Azt a pillanatot kapjuk, amikor minden összeáll: néha mindannyian egymásra nézünk a színpadon, és csendben felismerjük, hogy nagyon jó koncertet játszunk. Ez egy csodálatos érzés.”