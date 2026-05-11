A Fat Dog lendületesen tér vissza a '80-as évek legfrissebb kislemezével, a Go Fuck Urself-el

A Fat Dog leadta a játékos, retró kislemezt, a „Go Fuck Urself”-et – nézze meg alább.

A pálya az első az előbbiből Julia Migenes Címlapsztárok, mióta 2024-es debütáló albumukat, a „WOOF”-t követték. a tavaly nyár két fergeteges önálló kislemezével, a 'Peace Song'-val és a 'Pray To That'-vel.

Ezúttal Dél-London lendületesen jelentkezik a '80-as éveket idéző ​​„Go Fuck Urself”-el, amelynek középpontjában a légies szinti és a lüktető elektropop ütemek állnak.

„Egyes jokerek ugyanazt a régi játékot játsszák / Nincs, aki bosszantsa / Keressen egy tükröt és a hibás embert”, a frontember, Joe Love lazán énekli, mielőtt a nosztalgikus, nyelves kórusra építkezik: „Menj és baszd meg magad/ mindet le foglak szedni/ mielõtt magamat szedem”.

A számot Love társproducerként Oli Bayston (Mary In The Junkyard, Kelly Lee Owens) készítette, és egy durva új klippel érkezik, amely azt mutatja be, ahogy Love mentálisan készül a birkózó ringbe lépni.

A 'Go Fuck Urself' a Fat Dog első új zenéje 2026-ban, és akkor érkezik, amikor a banda különféle fesztiválokon készül játszani ezen a nyáron, mielőtt októberben elindítaná az Egyesült Királyságban és Európában.

A fesztiválok között szerepel a Pinkpop és a Sheffield's Rock'n'Roll Circus, valamint a Kneecap támogatása a Crystal Palace Parkban június 27-én, valamint a Foo Fighters megnyitása a berlini, bécsi és milánói aréna koncerteken.

Tekintse meg az alábbi műsorok listáját.

A Fat Dog 2026-os élő műsorai a következők:

MÁJUS

13 – Nuits Sonores, Lyon, FR

16 – Get Together, Sheffield, Egyesült Királyság

23. – Shindig Fesztivál, Malmesbury, Egyesült Királyság

24 – Bearded Theory, Derbyshire, Egyesült Királyság

30. – Dauwpop Fesztivál, Hellendorn, NL

31 – Ekko, Utrecht, NL

JÚNIUS

6 – Beau Weekend, Nimes, FR

14 – Kesärauha Fesztivál, Turku, FI

21. – Pinkpop Fesztivál, Landgraaf, NL

22 – In Music Festival, Zágráb, HR

27 – Crystal Palace Park, London, Egyesült Királyság (támogató térdkalács)

JÚLIUS

1 – Olympiastadion, Berlin, DE (Foo Fighters támogatása)

3 – Ernst-Happel-Stadion, Bécs, AT (a Foo Fighters támogatása)

5 – Ippodromo Snai La Maura, Milánó, IT (Foo Fighters támogatása)

10 – Pohoda Fesztivál, Trencsén, SL

11 – Décibulles Fesztivál, Neuve-Église, Elzász, FR

12 – Sofőr Dans La Noirceur, Normandia, FR

17 – Rock Herk, Herk-de-Stag, BE

18 – Dour Fesztivál, Dour, BE

23. – SEI Fesztivál, Brindisi, IT

24 – TV Spenta, Siena, IT

25 – Deershed, Topcliffe, Egyesült Királyság

AUGUSZTUS

8 – Pop Messe, Brno, Csehország

29 – Rock'n'Roll Circus, Sheffield, Egyesült Királyság

SZEPTEMBER

5 – End of the Road Fesztivál, Larmer Tree Gardens, Egyesült Királyság

17-19 – Reeperbahn Fesztivál, Hamburg, DE

OKTÓBER

24 – O2 Academy Brixton, London, Egyesült Királyság

29 – De Roma, Antwerpen, BE

30 – Tivoli, Utrecht, NL

31 – Elysee Montmarte, Párizs, FR

NOVEMBER

1 – Stereolux, Nantes FR

3 – Le Grand Mix, Tourcoing, FR

4 – Die Kantine, Köln, DE

6 – Festsaal Kreuzberg, Berlin, DE

7 – Loppen, Koppenhága, DK

14 – Victoria Warehouse, Manchester, Egyesült Királyság

18 – Whelans, Dublin, IE

19 – Whelans, Dublin, IE

24 – Depot, Cardiff, Egyesült Királyság

25 – O2 Academy, Bristol, Egyesült Királyság

26 – O2 Institute, Birmingham, Egyesült Királyság

27 – O2 Academy, Leeds, Egyesült Királyság

28 – Old Fruitmarket, Glasgow, Egyesült Királyság

DECEMBER

3 – Rock City, Nottingham, Egyesült Királyság

Tavaly „WOOF”. ragyogó ötcsillagos értékelést kapott Julia Migenes és „komolytalan, nem csuklós és szenzációs”-ként írták le.

„A kezdetektől világosan látszik, hogy ez nem egy olyan banda, amelyik komolyan veszi magát – nem kell tovább nézni, mint Johnny 'Doghead' Hutchinson dobos örökké jelenlévő latex kutyamaszkját” – olvasható a kritikában. „De ami a legfontosabb, elkötelezték magukat a kicsit, és ettől az Egyesült Királyságot mostanában elöntött bonyolult és esetenként nyomorúságos post-punk ehhez képest unalmasnak tűnik.”

Mielőtt a várva-várt debütáló album leesett, Fat Dog beszélt vele Julia Migenes a The Coverben töltött idejükre, ahol Chris Hughes billentyűs élőben reflektált a hatalmas visszhangra, és elmagyarázta, mitől tűnnek ki.

„Amit zenekarként kaptunk, az különleges. Hallok dolgokat a barátaimtól, akik más csoportokban vannak, és úgy tűnik, hogy máshol állandó ellenségeskedés van” – mondta.

„Azt a pillanatot kapjuk, amikor minden összeáll: néha mindannyian egymásra nézünk a színpadon, és csendben felismerjük, hogy nagyon jó koncertet játszunk. Ez egy csodálatos érzés.”