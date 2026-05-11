Melissa Leo lesz a főszerep Sean Byrne „The Mannequin” című művében a Studiocanal műfaji kiadó hatodik dimenziójában

Az Oscar-díjas Melissa Leo Sean Byrne pózát üti meg A Manöken a Studiocanal új műfaji kiadójánál, a Sixth Dimensionnál.

A műfaj szerzője, Byrne – leginkább a kísértetház képen végzett munkáiról ismert Az ördög édessége Ethan Embry és a gyilkos cápa thriller főszereplésével Veszélyes állatok Jai Courtney főszereplésével – saját forgatókönyvéből fog rendezni. A gyártás idén nyáron indul a „sorozatgyilkos eljárás”-on, amelyet „eredeti, erőszakos és hólyagos, nagy téttel bíró thrillerként írnak le”.

A Studiocanal ezen a héten világméretű értékesítést indít Cannes-ban. A cég a képet saját területén, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban, a Benelux államokban, Lengyelországban, Ausztráliában és Új-Zélandon fogja bemutatni. Az Elevation Pictures Kanadában fogja kiadni.

Előállítás A Manöken William Woods, Maddy Falle a Page 12 Pictures Inc.-nél és Kristian Moliere a Triptych Picturesnél. Az executive producer csapat tagja Steven Schneider, Phil Hunt, Compton Ross, Charlie Kemball és Jed Benedict a Studiocanal Sixth Dimension című műsorában. A Head Gear Films a Schneider's Room 101-el csomagolta a projektet.

– Miután együtt átgázoltunk a véres vizeken Veszélyes állatoknagyon örülök, hogy a Studiocanal hatodik dimenziójában a barátaimmal lehetek együtt” – nyilatkozta Byrne. „Alig várom, hogy a Manöken a nagy vásznon megjelenhessen. Voltak más sorozatgyilkos eljárások is, de ez a saját, izgalmasan tébolyult vadállat – csavart, intenzív, lendületes, és Melissa Leo félelmet nem ismerő előadásában horgonyoz le, és olyan megdöbbentő fordulatot hoz létre, amelyet nem fog látni. Az ülés szélére helyez, és ott tart.”

Sean Byrne filmrendező Az alany jóvoltából

Jed Benedict, a Studiocanal műfaji részlegének vezetője hozzátette: „A nosztalgia jó okkal létezik a nemes évek legjobb sorozatgyilkos filmjei iránt; nem csak, hogy zseniálisan ijesztőek és feszültek, de aprólékosan meg is vannak írva. A Manökennel Sean Byrne két felejthetetlen karaktert ajándékozott nekünk, majd pedig egy gyors, megrendítő karaktert. rémálom A rendkívüli Melissa Leo főszereplésével és a kiváló kreatív csapattal mi, a Sixth Dimension alig várjuk, hogy a közönség felfedezze Sean rémisztő embervadász thrillerét.

A Studiocanal Sixth Dimension egy műfaji kiadója, amely a „horror, thriller, akció és sci-fi horror, thriller, akció és sci-fi témájú történetmesélésre hivatott, a kiadó új dimenziót ad az alkotóknak a meglepetés, sokkolás és szórakoztatás terén” – állítja a cég.

Byrne-t a Fleming Agency, az Innovative Artists Entertainment, az Echo Lake Entertainment és Paul Hastings képviseli. További kreditjei közé tartoznak a 2009-esek A Szeretettek. Leo, aki a David O. Russellben nyújtott munkájáért Oscar-aranyat kapott A Harcos Mark Wahlberg mellett Christian Bale és Amy Adams is szerepelt Befagyott folyó, rabok, meggyőződés, tudom, hogy ez igaz és Az Equalizer franchise, sok más mellett. Gersh reprodukálja.