Melissa Leo lesz a főszerep Sean Byrne „The Mannequin” című művében a Studiocanal műfaji kiadó hatodik dimenziójában

Az Oscar-díjas Melissa Leo Sean Byrne pózát üti meg A Manöken a Studiocanal új műfaji kiadójánál, a Sixth Dimensionnál.
A műfaj szerzője, Byrne – leginkább a kísértetház képen végzett munkáiról ismert Az ördög édessége Ethan Embry és a gyilkos cápa thriller főszereplésével Veszélyes állatok Jai Courtney főszereplésével – saját forgatókönyvéből fog rendezni. A gyártás idén nyáron indul a „sorozatgyilkos eljárás”-on, amelyet „eredeti, erőszakos és hólyagos, nagy téttel bíró thrillerként írnak le”.
A Studiocanal ezen a héten világméretű értékesítést indít Cannes-ban. A cég a képet saját területén, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban, a Benelux államokban, Lengyelországban, Ausztráliában és Új-Zélandon fogja bemutatni. Az Elevation Pictures Kanadában fogja kiadni.
Előállítás A Manöken William Woods, Maddy Falle a Page 12 Pictures Inc.-nél és Kristian Moliere a Triptych Picturesnél. Az executive producer csapat tagja Steven Schneider, Phil Hunt, Compton Ross, Charlie Kemball és Jed Benedict a Studiocanal Sixth Dimension című műsorában. A Head Gear Films a Schneider's Room 101-el csomagolta a projektet.
– Miután együtt átgázoltunk a véres vizeken Veszélyes állatoknagyon örülök, hogy a Studiocanal hatodik dimenziójában a barátaimmal lehetek együtt” – nyilatkozta Byrne. „Alig várom, hogy a Manöken a nagy vásznon megjelenhessen. Voltak más sorozatgyilkos eljárások is, de ez a saját, izgalmasan tébolyult vadállat – csavart, intenzív, lendületes, és Melissa Leo félelmet nem ismerő előadásában horgonyoz le, és olyan megdöbbentő fordulatot hoz létre, amelyet nem fog látni. Az ülés szélére helyez, és ott tart.”
Jed Benedict, a Studiocanal műfaji részlegének vezetője hozzátette: „A nosztalgia jó okkal létezik a nemes évek legjobb sorozatgyilkos filmjei iránt; nem csak, hogy zseniálisan ijesztőek és feszültek, de aprólékosan meg is vannak írva. A Manökennel Sean Byrne két felejthetetlen karaktert ajándékozott nekünk, majd pedig egy gyors, megrendítő karaktert. rémálom A rendkívüli Melissa Leo főszereplésével és a kiváló kreatív csapattal mi, a Sixth Dimension alig várjuk, hogy a közönség felfedezze Sean rémisztő embervadász thrillerét.
A Studiocanal Sixth Dimension egy műfaji kiadója, amely a „horror, thriller, akció és sci-fi horror, thriller, akció és sci-fi témájú történetmesélésre hivatott, a kiadó új dimenziót ad az alkotóknak a meglepetés, sokkolás és szórakoztatás terén” – állítja a cég.
Byrne-t a Fleming Agency, az Innovative Artists Entertainment, az Echo Lake Entertainment és Paul Hastings képviseli. További kreditjei közé tartoznak a 2009-esek A Szeretettek. Leo, aki a David O. Russellben nyújtott munkájáért Oscar-aranyat kapott A Harcos Mark Wahlberg mellett Christian Bale és Amy Adams is szerepelt Befagyott folyó, rabok, meggyőződés, tudom, hogy ez igaz és Az Equalizer franchise, sok más mellett. Gersh reprodukálja.