A Neon újra összeáll a „Nirvanna the Band the Show the Movie”-val, a rendező Matt Johnson az új filmen (exkluzív)

Kiadás után Nirvanna the Band a Mutasd a filmet államban a Neon megszerezte Matt Johnson következő filmjének hazai jogait, A Hollywood Reporter megtanulta. Johnson fogja irányítani a projektet, amely jelenleg a Matt Johnson film cím nélkülmelynek főszereplője Finn Wolfhard.

A történetet olyan valós események ihlették, amelyek során a Vice Canada szerkesztője kábítószer-öszvéreket toborzott egy nemzetközi kokaincsempészethez, többek között a médiaóriás irodáiból is. Wolfhard fogja alakítani a kanadai oknyomozó újságírót, aki segített megtörni a történetet.

A Neon bemutatja a filmet az Egyesült Államokban, és az idei cannes-i filmpiacon kívüli nemzetközi értékesítést is bonyolít.

A filmet az M osztály végzi. Matthew Miller és Matt Greyson a Zapruder Films producerei lesznek, a Rhombus Media társaságában. A Telefilm Canada segít finanszírozni a műsort.

A WME által képviselt Johnson rendezte a kritikusok által elismert filmet Földi szeder és utoljára együtt volt a mozikban Nirvanna the Band a Mutasd a filmetamely azonos című kanadai televíziós sorozatán alapul. Egyéb érdemei közé tartoznak az indie funkciók A piszkosok és Lavina hadműveletmely utóbbit a Sundance Filmfesztiválon mutatták be.

Legközelebb ő rendezi az Anthony Bourdain filmet TonyDominic Sessa főszereplésével, amelyet idén nyáron ad ki az A24. Johnson is fejleszti a Magic: The Gathering játékfilm a Legendary számára.

Wolfhard, aki Neonnal dolgozott a rendezői debütálásakor Pokoli nyárnemrég fejezte be a Netflix-juggernaut futamát Idegen dolgok. A CAA, a Venture Entertainment Partners és Jackoway Austen képviseli.

A Neon a maga részéről több filmet is bemutat a Cannes-i Filmfesztiválon, beleértve a versenycímeket is PapírtigrisJames Gray legújabb játéka és Fjorda Sebastian Stan és Renate Reinsve családi dráma.