Ralph Fiennes lesz a főszerep, a „Verhetetlen” versenylovas dráma ügyvezető producere a „Conclave” producernek, a StudioCanal

Ralph Fiennes lesz a főszerep és a vezetői producer Veretlen, című színházi alkotás Konklávé producer House Productions, StudioCanal és Escapade Pictures.

A Konklávé A színész a valódi legendás versenyló-kiképzőt, Henry Cecilt fogja alakítani utolsó éveiben, amikor kikerül a szégyenből, újra találkozik élete szerelmével, Jane-nel, és partnerséget kezd Frankellel, a producerek összefoglalója szerint. Cecil bajnok versenylóvá tette Frankelt, aki mind a 14 rajtban veretlen volt, és végső győzelmet aratott a Champion Stakes-en az ikonikus Ascot Racecourse-on.

A továbbfejlesztett mozifilm Bash Doran forgatókönyvén alapul, és a BAFTA-győztes Nora Fingscheidt rendezi.Lehagyás). „Semmit sem tudtam a legendás Henry Cecilről, amíg el nem olvastam Bash Doran forgatókönyvét. Engem ez és Henry története, a nagyszerű ló, Frankellel kényszerített és megindított. Henry egyedülálló figura volt – és még mindig az – a lóversenyzés sajátos világában, összetett és versenyképes” – Fiennes, aki Oscar-jelölést kapott a Vatican Edward Berger drámájában nyújtott alakításáért. – áll egy közleményben.

Egyéb érdemei közé tartozik Wuthering Heights, Kvíz Show, Az angol beteg, Schindler listája, Bruges-ben, A Grand Budapest Hotel és A Menü.

A film újra egyesíti Fiennes-t a House Productions Tessa Ross-szal, aki szintén producerként dolgozott Konklávé. Rory Aitken, az Escapade Pictures és a 42 producere is lesz. A StudioCanal teljes egészében finanszírozza a projektet, a világméretű értékesítéseket bonyolítja, és a megjelenésre készül Veretlen az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, a Benelux államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon.

Veretlen fejlesztését a BBC Film and Access Entertainment is támogatja (Konklávé, az érdeklődési zóna). Az ügyvezető produceri kreditekben Anna Marsh, Ron Halpern, Joe Naftalin, Fiennes és Doran osztoznak.