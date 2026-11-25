A Jungle nagyszabású brit show-sorozatot jelentett be jövő nyárra, köztük a Latitude főcímsorát.

A dátumok azt támasztják alá, hogy a BRIT-díjas trió az év elején leadta felemelő ötödik, Sunshine című albumát – ez az első a 2023-as „Volcano” óta.

A randevúk június 19-én kezdődnek a bristoli Queen Square-en, és ez lesz az egyik első szabadtéri koncert azóta, hogy a Massive Attack 2003-ban egy mérföldkőnek számító ott játszódik. Több mint két évtizeden át nem tartottak ott fellépéseket, egészen addig, amíg az IDLES tavaly nyáron hatalmas Block Partyt rendezett ott.

A Jungle teljesítménye ugyanazt a fenntartható kezdeményezést követi majd, mint az IDLES, és ez lesz az egyik első nagyszabású ilyen jellegű rendezvény az Egyesült Királyságban, amely teljes egészében akkumulátorokról és a nemzeti hálózatról működik, generátor nélkül.

A csoportot megerősítették a Latitude 2027 főszereplőjeként is, amely július 22. és 25. között tér vissza a Southwold-i Henham Parkba. Ez lesz az első nyerőgépük ott, amióta 2014-ben a Second Stage-en játszottak, a másik két headlinert pedig egy későbbi időpontban erősítik meg.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy 2027-ben visszatérhetünk a Latitude-ba” – osztotta meg a trió. „Ez az egyik első fesztivál, amin játszottunk az Egyesült Királyságban, és megtiszteltetés, hogy jövő nyáron felkérnek minket az Obelisk Arena főszereplésére, és alig várjuk.”

Július 25-én a Brighton's On The Beach fesztiválon lépnek fel, csatlakozva a Two Door Cinema Clubhoz, Tom Joneshoz, Pete Tonghoz és még sok máshoz, július 31-én pedig Manchesterben játsszák a Platt Fieldet – az eddigi legnagyobb manchesteri főshow-jukat. Jövő nyáron a Platts Fieldben 15 év után először rendeznek élő zenét, és a főműsorok további hatalmas nevei közé tartozik az LCD Soundsystem is.

A jegyek árusítása december 4-én, pénteken 10 órától kezdődik. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.

A Jungle's UK 2027-es műsorai a következők:

JÚNIUS

19 – Queen Square, Bristol, Egyesült Királyság

JÚLIUS

24. – Latitude Festival, Southwold, Egyesült Királyság

25 – On The Beach, Brighton, Egyesült Királyság

31 – Platt Fields, Manchester, Egyesült Királyság

A „Sunshine”-nel J Lloyd, Tom McFarland és Lydia Kitto megragadta a soul, a disco és az elektronika jellegzetes keverékét, és lazább elemekkel vegyítette, az 1970-es évek brazil zenei élete ihlette. Előzetes a 'Carry On' és a 'The Wave' kislemezekkel

A Jungle egy hatalmas őszi turné végéhez közeledik az Egyesült Államokban, Európában és az Egyesült Királyságban, a dátumok ma este (november 25-én, szerdán) folytatódnak a londoni The O2 két éjszaka közül a másodikkal, majd november 27-én és 28-án Manchesterben és Glasgow-ban is megállnak.