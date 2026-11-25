Damian Lewis és Darren Strowger (Tegnap a Szem nem aludt) csatlakozott Harald Swinkelshez (Hátrány) élőszereplős kisfilm Odessza mint executive producerek a díjátadó szezonban.

„Odessza sokkal több, mint egy történelemlecke, mert üzenete napról napra relevánsabb lesz” – mondta Lewis. „Gyönyörűen kidolgozott, és büszke vagyok arra, hogy mögötte állhatok.”

Strowger hozzátette: „A hozzánk csatlakozó Damian mindent elmond arról, hogy mi ez a film. Együtt bajnokok leszünk Odessza egészen.”

Damian Lewis, az Exosphere jóvoltából

A második világháború hátterében, Odessza Josefet követi, akit Bastian Beyer alakít (Kémek öröksége), felesége Irene, akit Magdalena Müller (Elisa) és kisfiuk, Rolf, amint átkelnek a Dolomitokon biztonságot keresve. A kedves cselekedet lehetőséget kínál a családnak a menedékre, de a gyanakvás hamarosan elzárkózik. „A veszély fokozódásával egy kinyilatkoztatás arra készteti a hallgatóságot, hogy újragondolja, mit láttak, és kiben bíznak” – hangsúlyozza a szinopszis.

A filmet az osztrák-olasz Dolomitokban forgatták. Swinkels a 35 mm-es celluloid textúráját és a hegyek elszigeteltségét használja fel a feszültség fokozására, a család közelében maradva, a félelem és a kimerültség színeként minden találkozáskor. „A történelem újra és újra megtanított bennünket arra, hogy a szörnyek nem szörnynek öltözve jönnek” – mondta Swinkels.

Lewis az HBO-ban Richard Winters őrnagyként nemzetközi ismertségre tett szert Testvérek bandája című előadásáért Emmy- és Golden Globe-díjat nyert Haza. Színészi érdemei közé tartozik még Milliárdokat, Farkasterem és Egy kém a barátok közötttöbbek között. Odessza csatlakozik Egy kém a barátok között és Radleyék vezetői produceri kreditjei között.

'Odessza' Az Exosphere jóvoltából

A Swinkels' Exosphere című filmben, producere Rianne Beenes, Johannes Zeiler is szerepel.Almánia). Odessza bemutatták a Clevelandi Nemzetközi Filmfesztiválon és a Tribeca Fesztiválon, és beválogatták a Santa Fe Nemzetközi Filmfesztiválra. Produkált is Túl a csendenamely díjat nyert Tribecában és Palm Springsben, és 2025-ben bekerült az Oscar-díjra.