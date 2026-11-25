A tanács jóváhagyta a The Beatles London 3 Savile Row-jának új terveit, amelyek egy „igazán magával ragadó élményt” tartalmaznak a tetőn.

A helyszín az Apple Corps londoni főhadiszállása volt, és a Let It Be felvételének helye. Ez volt az a hely is, ahol 1969-ben a tetőn játszották ikonikus utolsó nyilvános előadásukat.

Az év elején a cég bejelentette, hogy az épületet hétszintes „kulturális élmény- és kiállítássá” alakítják át, ahol a The Beatles-t ünneplik, a stúdió helyén pedig egy alagsori kávézó-bárral, ahol legutóbbi albumukat rögzítették.

A tervek szerint jövőre nyitja meg kapuit, és hét emeletnyi, soha nem látott anyagot tartalmaz az Apple Corps kiterjedt archívumából, változó kiállításokat, egy rajongói boltot, valamint az eredeti stúdiót, ahol a Let it Be felvételt készítették. Hétköznaponként várhatóan 900, hétvégén pedig 1140 látogató várható – bár nemrégiben megerősítették, hogy a teraszon nem lehet élőzenét játszani, és korlátozni kell a felerősített zenét vagy beszédet.

Most megerősítést nyert, hogy a 3 Savile Row tervei megkapták a kormány jóváhagyásának pecsétjét, és egy „igazán magával ragadó élményt” tartalmaznak, amely a tetőn zajlik majd.

A Westminster városi tanács tervezési bizottsága tegnap este (november 24-én, kedden) jóváhagyta a terveket, megerősítve, hogy a rajongók meglátogathatják a kiállításokat, az alagsori hangstúdiót és a híres háztetőt.

„Ez nagyszerű hír a Fab-Four rajongóinak és a Westminsternek” – mondta Tim Barnes tanácsnok, a növekedésért és tervezésért felelős helyettes vezető és a kabinet tagja. „Hihetetlenül büszkék vagyunk Westminster kulturális örökségére, és szeretnénk látni, hogy az ehhez hasonló történelmi helyek továbbra is szerepet játszanak városunk életében. Ezek a tervek lehetőséget adnak a rajongóknak a világ minden tájáról, hogy visszatérjenek oda, ahol a zenetörténet egy figyelemre méltó darabja valójában történt.

„Az új attrakció hozzá fog járulni Mayfair mély, de gyakran váratlan zenei örökségéhez, amely még mindig látható az egykori otthonokban és irodákban, például a Handel-Hendix múzeumban. Csak szeretetre van szükséged a zenéhez!”

Az Apple Corps vezérigazgatója, Tom Greene hozzátette, hogy „Hatalmas munka zajlott a tervek kidolgozásán”, és „nagy örömmel folytatják a továbblépést a mai tárgyalás után”.

A további részletekkel kapcsolatban Greene elmondta, hogy „különösen izgatottan várja, hogy megmutassa a rajongóknak, mit tartogatunk a világhírű tetőn, ahol a látogatók úgy érzik, hogy a The Beatles mögött ülnek, miközben a mesebeli döntőt játszották, mielőtt kilépnének a világ talán leghíresebb teraszára”.

A meghallgatáson Greene azt is elmagyarázta, hogyan adták el a 3 Savile Row-t az 1970-es évek közepén, a zenekar feloszlása ​​után, és hogy „csak képzelheti, mennyire izgatottak voltunk, amikor lehetőség nyílt a főbérlet visszavásárlására”.

Hozzátette, hogy „a bizottság tudomásul veszi az Apple Corps részvényeseinek a közönség lelkesedését javasolt terveink iránt, valamint Sir Paul McCartney levelét a bizottságnak arról, hogy mennyit jelent számára az épület”, és megerősítette, hogy a kiállításon „nagy archívum lesz látható, amely eredeti dalszövegeket, öltönyöket és ruhákat tartalmaz”.

Greene azt is megosztotta, hogy remélik, hogy az épület elülső részét megtartják, „ahogyan 1969-ben nézett volna ki, egészen az almás zöld szőnyegig”, és azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel „előfoglalható esti rendezvények lebonyolítása”, amelyek „a hangstúdió kikapcsolódása köré épülnek”.

„Hűha” – mondta Ringo Starr, amikor az év elején először bejelentették a terveket. – Mintha hazajönnék.

Paul McCartney megosztotta: „Nagyon jó utazás volt a közelmúltban visszatérni a 3 Savile Row-ba, és körülnézni. Annyi különleges emlék van a falakon belül, a tetőről nem is beszélve. A csapat nagyon lenyűgöző terveket állított össze, és izgatott vagyok, hogy az emberek megnézzék, ha készen lesz.”

A Beatles London 3 Savile Row-ja várhatóan 2027-ben nyílik meg.

Más Beatles-hírekben az Apple Corps a közelmúltban bejelentette, hogy a The Beatles Story számára egy „látványos” új liverpooli otthont tervez létrehozni, amely egy epikus magával ragadó élményt ígér a rajongók számára a világ minden tájáról.

A régóta működő, díjnyertes látványosság 2028-ban a liverpooli Albert Dockban található jelenlegi otthonából egy vadonatúj helyszínre költözik, amely korábban a St Johns Market volt a St Johns bevásárlóközpontban, közvetlenül a Liverpool Lime Street állomással szemben. Négyszer nagyobb lesz, mint most, és egy „Sárga tengeralattjáró” témájú 360 fokos panorámaélménynek ad otthont a város felett.

Ami McCartney-t és Starr-t illeti, ők ketten egy önálló show-t fognak játszani jövőre Las Vegasban, az Eagles gitáros, Joe Walsh VetsAid zenei fesztiváljának részeként. Ez lesz az első alkalom, hogy McCartney és Starr együtt lépnek fel élőben az előbbi 2024. december 19-i londoni The O2-es fellépése óta, bár nemrégiben összeálltak McCartney legutóbbi, The Boys Of Dungeon Lane című albumának „Home To Us” című számával.