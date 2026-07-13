A „Jurassic Park”-tól a „Peaky Blinders”-ig: Sam Neill legemlékezetesebb szerepei

Sam Neill, a Kiwi színész, aki megerősítette helyét Hollywood történetében Dr. Alan Grant szerepében Jurassic Park franchise, hétfőn halt meg. 78 éves volt.

Egy hat évtizedet felölelő filmes, televíziós és színházi karrier során Neill több karaktert is alakított Dr. Granten kívül, amiről a legszélesebb körben ismert. Gazdag új-zélandi és ausztráliai karrier után, többek között főszerepekkel az antipodeaon filmes klasszikusokban, mint pl. Alvó kutyák (1977) és Briliáns karrierem (1979), Neill nemzetközi tehetség lett Andrzej Żuławski kultikus filmjében. Birtoklás (1981). Az 1980-as és 1990-es években Neill megerősítette helyét a legjobb férfiszínészek között Philip Noyce filmjében. Halálos nyugalom (1989), John McTiernan's Vadászat a Vörös Októberre (1990), Jane Campion A zongora (1993), John Carpenter's Az őrület szájában (1995) és Paul Anderson Eseményhorizont (1997). Bár teljesítménye lelassult későbbi éveiben, Neill még mindig emlékezetes fordulatot adott Taika Waititi 2016-os klasszikus vígjátékában. Vadászat a Wilderpeople-re.

Noha szorosabb kapcsolatban áll a filmekkel, Neill a televíziózásban is jelentős hatást gyakorolt, és olyan tartós műsorokban szerepelt, mint pl Reilly, a kémek ászaa fantasy sorozat Kis sólyom, A Tudorok, Alcatrazés egy emlékezetes szerepet Peaky Blinders és legutóbb a Netflixé Meg nem szelídített.

Alatt, A Hollywood Reporter összeállította Neill legemlékezetesebb nagy (és kis) képernyős szerepeit.

Jurassic Park (1993)

Az eredeti „Jurassic Park”-t Kauaiban forgatták. Getty jóvoltából

Bármely listát, amely Sam Neill karrierjére reflektál, Dr. Alan Grant őslénykutató ikonikus teljesítményével kell kezdenie Steven Spielberg művében. Jurassic Park. A történet szerint a filmben használt úttörő CGI költségére tekintettel a producerek egy viszonylag ismeretlen (azaz a nyári kasszasiker közönség számára) színészt akartak felvenni Grant szerepére, és Neill nyerte meg a szerepet. Grant eljátszása vitathatatlanul nem volt túlzottan megterhelő Neill számára, aki a művészmozi összetett karaktereinek alakításával szerezte meg a nevét, de rászögezte Grant merev akadémikus arcára, és arra, hogy ez az ember hogyan fogja megbirkózni a raptorok üldözésének ijesztő megpróbáltatásával (élete munkája, nehogy elfelejtsük!).

Neill még kétszer játszaná Grantot a vásznon Jurassic Park franchise. 2001-ben Jurassic Park IIIGrant úgy tér vissza, mint valami ragadozók által kísért ember (Alan!), és a 2022-es filmben egy mellékszerepet is játszott. Jurassic World Dominion.

Eseményhorizont (1997)

Paramount Pictures/Photofest

Paul Anderson adott a világnak néhány azonnal felejthető műfajú filmet, de a brit filmesnek sikerült egy sci-fi horror klasszikust irányítania. Eseményhorizontés a film kultikus státuszának nagy része Sam Neillnek köszönhető. A 2047-ben játszódó filmben egy borongós legénységet küldenek, hogy megtaláljanak egy eltűnt űrhajót a Neptunusz körüli pályán. Neill Dr. William G. „Billy” Weirt, az Event Horizon nevű eltűnt hajó tervezőjét alakítja. Nem árulunk el túl sokat, de elég annyit mondanunk, hogy Neill a film néhány kiemelkedő pillanatát mutatja be, köztük egy rémisztő pillanatot a szemével, valamint a féreglyukak mára híres magyarázatát egy darab papír és egy toll segítségével. A féreglyukak képernyőn megjelenő magyarázata Christopher Nolannál is hasonló Csillagközi.

Vadászat a Vörös Októberre (1990)

Neillnek mellékszerepe volt John McTiernan hidegháborús lépésében Vadászat a Vörös OktóberreVaszilij Borogyin kapitányt játszik a szélhámos szovjet atomtengeralattjárón, a Vörös Októberen. A Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, James Earl Jones, Joss Ackland, Tim Curry, Stellan Skarsgård, Courtney B. Vance és Fred Thompson zseniális szereplőgárdájában Neill kitűnt azzal, hogy Borodint hűvösen, nyugodtan és összeszedetten alakította a potenciálisan halálos következményekkel szemben.

Alvó kutyák (1977)

Alvó kutyáka film, amely elindította Neill karrierjét, egyben az első teljes egészében Új-Zélandon készült, 35 mm-re forgatott nagyjátékfilm volt. Roger Donaldson akcióthrillere, amely egy képzeletbeli, polgári zavargásokat sújtó Új-Zélandon játszódik, számos oka van annak, hogy miért ez a valaha készült egyik legfontosabb Kiwi-film, de Neill alakítása a lázadó Smith szerepében, aki visszavág az országát elfoglalni szándékozó fasiszta erők ellen, a kritikusok – köztük a Janet Maslin – ravasz megjegyzéseket kapott. New York Times.

Briliáns karrierem (1979)

Neill átkelt a Tasman-tengeren, hogy a Gillian Armstrong's főszereplője legyen Briliáns karrieremegy film, amely az ausztrál mozitörténelem alapfilmjévé vált, és a feminista mozi kulcsfilmjévé is vált. A film Miles Franklin klasszikus regényének adaptációja, és az 1890-es évek Ausztráliában játszódik, ahol Neill játssza a férfi főszerepet, Harry Beecham, Judy Davis mellett Sybylla Melvyn szerepében. Davis és Neill is komoly elismeréseket kapott a szereplésükért, és Davis a legjobb színésznőnek járó BAFTA-díjat is elnyerné.

Birtoklás (1981)

Neill Andrzej Żuławski ellentmondásos pszichológiai horrorfilmjében szerepelt Birtoklás Isabelle Adjanival szemben. A mára kultikus film, amelyet a Cannes-i Filmfesztiválon mutattak be, kudarcot vallott a kasszapénztáraknál, és az Egyesült Királyságban betiltották káros tartalom miatt, valamint két évvel később az Egyesült Államokban is bemutatták, súlyos vágás után. Birtoklás egy kém (Neill) történetét meséli el, és egyre zűrzavarosabb kapcsolatát feleségével (Adjani), aki egy viszonya után válni akar. Finoman szólva sem túl könnyű nézni, a bonyolult cselekményű film a szereplők által átélt őrületbe és heves brutalitásba hajlik.

Halálos nyugalom (1989)

Neill nagyobb sikert aratott az ausztrál moziban Phillip Noyce kiváló pszichológiai thrillerével Halálos nyugalomamelyet a Mad Max George Miller producere készített. A film Charles Williams azonos című regényének adaptációja volt, és Neill és Nicole Kidman főszereplésével az ausztrál partoknál hajózó házaspárt próbálják elfelejteni fiuk tragikus halálát. A pár találkozik egy férfival (Billy Zane), aki a tengerre sodródik, és megpróbálnak segíteni neki, de túl későn veszik észre, hogy dühös, mint egy kivágott kígyó. A film óriási kritikai sikert aratott, és számos díjat nyert Ausztráliában.

Peaky Blinders (2013-2014)

A televízióban a legtöbb modern közönség felismeri Neillt zseniális teljesítményét, mivel Chester Campbell főfelügyelő a rendkívül népszerű BBC/Netflix krimi kitalált karaktere. Peaky Blinders. Campbell a sorozat első két évadának fő antagonistája, és egy olyan ember, aki az Ír Köztársasági Hadsereg brutális leverésével szerezte meg a nevét Belfastban, mielőtt Birminghambe küldték volna, hogy megküzdjön Tommy Shelbyvel és a szervezett bűnbandákkal. Mint már számtalanszor, Neill is nullázza Campbell összetettségét, megragadva pszichotikus és igazságos természetét. Bár Neill családtörténete Észak-Írországra nyúlik vissza, interjúiban elmondta, hogy az északír akcentust nehéznek találta elsajátítani, és barátaira, Liam Neesonra és Jimmy Nesbittre bízta tökéletesítését.

A zongora (1993)

Neill Helen Hunttal, Harvey Keitellel és Anna Paquinnel együtt szerepelt Kiwi Jane Campion másik Cannes-i Arany Pálma-díjas történelmi romantikus filmjében. A zongora. A 19. századi Új-Zéland távoli részén játszódó film egy néma nő (Hunter) történetét meséli el, aki a lányával (Pacquin) utazik, hogy találkozzon a férfival (Neill), akit feleségül vett, de beleszeret egy másikba (Keitel). Bár Hunt és Pacquin joggal nyerte el az összes dicséretet, Neill emlékezetesen alakította a merengő és féltékeny Alisdairt. Hatalmas kritikai és kereskedelmi siker, A zongora három Oscar-díjat nyert – Hunter a legjobb színésznőnek, Paquin a legjobb női mellékszereplőnek és Campion a legjobb eredeti forgatókönyvnek –, valamint három BAFTA-díjat és tizenegy Ausztrál Filmintézet díjat kapott.

Az őrület szájában (1994)

Neill a legendás John Carpenterrel együtt dolgozott az In the Mouth of Madness című természetfeletti horrorfilmen is, amely egy másik kultikus kedvenc státuszt kapott. Egy film, amelyet Michael De Luca, a Warner Bros. filmrészlegének leendő munkatársa írt. Az őrület szájában HP Lovecraft munkájára hivatkozik – a cím a novella színjátéka Az őrület hegyén – és követi Neillt, aki egy biztosítási nyomozót alakít, aki egy sikeres horrorregényíró eltűnését vizsgálja, aki kétségbe vonja józan eszét és az őt körülvevő valóságot.

Vadászat a Wilderpeople-re (2016)

Neill a Kiwi filmrendezővel, Taika Waititivel állt kapcsolatban a harsány vígjáték miatt Vadászat a Wilderpeople-re. A főszerepben Julian Dennison mellett, egy kitörési előadásban Neill a zord Hec bácsit alakítja, aki akaratlanul is nevelőapja lesz Dennison eltévedt Ricky Bakerének. Hec és Ricky kénytelenek menekülni, és túlélni az új-zélandi bozótot, miután a rendőrség országos hajtóvadászatot indít a pár után. A Hunt for the Wilderpeople egy csodálatosan édes és izgalmas dramedy, amely egy újabb kritikus ütés volt Neill önéletrajzában, és a mai napig a legsikeresebb helyi film az új-zélandi pénztáraknál.