15 éve mutatták be ezt a sci-fit és mostanra igazi kultfilm lett belőle

2026.07.13.

A brit lakótelep sötét lépcsőházaiban született meg egy film, amelyről akkor még kevesen hitték, hogy egyszer legendává válik. Azóta eltelt tizenöt év, és a csibészes energiával, városi humorral és csontig hatoló feszültséggel kevert sci-fi szépen csendben kultstátuszig kapaszkodott. „Ez a film nem beszél, hanem rád kiált” – mondja sok néző, és nehéz nem bólogatni.

Egy város peremén született mítosz

Egy londoni háztömbben néhány tinédzser a saját területét védi, amikor az égből beesik valami, ami egyáltalán nem helyi. A banda vezére, Moses, eleinte piti bűnöző, de a fémes fogú, sötét szörnyek érkezésével a blokk őre lesz.

Az alapszituáció egyszerű, mégis ütős: idegenek, akik a legrosszabb pillanatban és a legrosszabb helyen landolnak, ahol a túléléshez nem elég a bátorság, kell hozzá közösség is. „A blokk a miénk” – szinte hallani a lépcsőház visszhangjában, és ettől a mondattól hirtelen minden személyes.

Műfajkeverés, ami tényleg működik

A film úgy keveri a horrort, a kalandot és a társadalmi szatírát, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Egyik pillanatban röhögsz a lakótelepi beszólásokon, a következőben már a koromsötét folyosók túloldaláról morajló fenyegetést hallgatod.

A lények dizájnja pofátlanul emlékezetes: fekete, szinte fényt elnyelő bundák, neonkéken világító, seregnyi fog. „Félelmetes és vicces egyszerre” – ez a kettősség adja a film gerincét, és ettől érzed, hogy valami friss van a kezedben.

Színészek, akikből jelenség lett

John Boyega ezzel a szereppel robbant be, és azóta is a karizmájával tartja egyben a történet érzelmi magját. Jodie Whittaker szelíd iróniája és Nick Frost laza humora ügyesen ellenpontozza a fiúbanda nyers energiáját.

A csapatdinamika őszinte és kegyetlen, mint a való élet a nyolcadik emeleten: pillanatok alatt szövődik testvériség és törik meg a bizalom. „Moses nem hős, hanem srác a lépcsőházból” – mondaná bárki a környékről, és pontosan ettől lesz az átalakulása ilyen katartikus.

Zene, ritmus, vizualitás

A score és az elektronikus ütések együtt olyan pulzust adnak, amely végigveri a film összes akciójelenetét. A ritmus hol szakadékba lök, hol megemel, mint egy éjféli mix a tetőn.

A vizuális ötletek költséghatékonyak és szellemesek: a sötétség nem takar, hanem teremt, a kéken izzó fogsorok pedig ikonikus képpé égnek a retinában. „Kis pénzből nagy stílus” – mondhatnánk, és nem túlzunk egy szemernyit sem.

Miért ragadt ránk?

Mert a városi valóságot és a pulp-sci-fi őrületét olyan természetesen házasítja, mintha mindig is együtt léteztek volna.

olyan természetesen házasítja, mintha mindig is együtt léteztek volna. Mert a humor és a horror közti pengeélen bátran táncol , de sosem esik le róla.

, de sosem esik le róla. Mert a karakterek nem kartonfigurák, hanem hús-vér fiatalok , akiknek számít, ki él túl a lépcsőház végéig.

, akiknek számít, ki él túl a lépcsőház végéig. Mert a látvány nem harsány, hanem minimalista és találó , így minden mozdulat súlyt kap.

, így minden mozdulat súlyt kap. Mert az üzenet egyszerre lázadó és empatikus: a közösség véd, a hős pedig akár a legváratlanabb helyről is érkezhet.

Időállóság és újraértelmezés

Tizenöt év elteltével a film úgy működik, mintha tegnap forgatták volna: a humor nem avult, a társadalmi tónus nem puhult, a lények nem veszítettek a fogaikból. A párbeszédek pattognak, az akció jelenetek izzadnak, a csendek pedig többnyire beszélnek.

Ráadásul a történet ma talán még hangosabban szól: a periféria és a központ közti feszültség, a felnövés jeges vize, a „miénk ez a hely” dacos büszkesége most is ismerős. „Nem menekülünk” – mintha a kamera mögül is átjönne ez a hozzáállás.

Folytatás-láz és rajongókultusz

A film köré lassan kialakult a késő esti vetítések és idézgetések apró kultusza, amelyben a rajongók újra és újra megtalálják a rejtett poénokat. A streaming érában ez a fajta kincs-keresés különösen hálás, mert a film rövid, feszes és feltölt.

Nem véletlen, hogy évek óta szó van a folytatásról, Boyega és Joe Cornish ismételt összeállásáról, amely már előkészítés alatt állt és időről időre új lendületet kap. A várakozás oka egyszerű: a világ és a karakterek elbírnak még egy hullámot, mert a blokk története nem lezárt, csak csendes.

Mi marad bennünk a stáblista után?

Az, hogy a hősiesség nem fényreklám, hanem kimerült lélegzet, visszafogott kézfogás, vagy egy vállrándítás a tizediken. Az, hogy a közösség nem szlogen, hanem zárt ajtók mögött kialkudott bizalom, amelyért néha harcolni kell.

És az, hogy a zsánerfilmek legjobbjai nem a pénzből, hanem a nézőpontból születnek. Itt van hozzá egy blokk, pár srác, néhány fénylő fog, és egy város, amely éjszaka is beszél – mi pedig végre figyelünk.