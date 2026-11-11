'You've Got Mail' Reboot in the Works at Warner Bros.

Új felfogás a szeretett rom-comról Kaptál levelet a Warner Bros.-nál készül, A Hollywood Reporter megtanulta.

Ahelyett, hogy az eredeti 1998-as film remake-je lenne Tom Hanks és Meg Ryan főszereplésével, az új film egy új történetet követ majd, bár a cselekmény részleteit titokban tartják.

Jason Orley (Személyes barátok bezárása, Bupkis és Vissza akarlak kapni) megérintve irányította a projektet. A mostani vázlatot is ő írja Deborah Kaplan és Harry Elfont forgatókönyve alapján. Az eredeti filmből Neal Moritz és Tania Landau is visszatér, hogy készítsen.

Az 1998-as kép László Miklós 1937-es magyar színműve alapján Parfümériaköveti a könyvszuperáruház mágnását, Joe Foxot (Hanks) és a független könyvesbolt-tulajdonost, Kathleen Kellyt (Ryan), ahogy egymásba szeretnek az internet névtelenségében. Mindketten azonban boldogan nem tudják, hogy megpróbálja kivonni az üzletből. A Nora Ephron által irányított filmben Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton, Steve Zahn, Heather Burns és Dave Chappelle is szerepelt.

Kiadásakor, Kaptál levelet több mint 250 millió dollár bevételt hozott a globális pénztáraknál, infláció nélkül. Ez lett Ephron eddigi legtöbb bevételt hozó filmje, mögötte Álmatlan Seattle-ben (1993). Ryan a következő évben Golden Globe-jelölést is kapott a legjobb filmszínésznő kategóriában – vígjátékban vagy musicalben Kathleen alakításáért.

Az Orleyt az UTA, a Rise Management és a Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller és Gellman LLP képviseli.