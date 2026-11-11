Ma este Adriano Celentano: az 1981-es vígjáték Ornella Mutival amelyen már a szüleid is könnyesre nevették magukat

2026.11.11.

Ma este valami igazán könnyed, mégis időtálló mozi-élményre vágyik az ember, amikor a nappaliban szinte magától felhangzik a régi-új nevetés. A nyolcvanas évek elejének olasz filmhumora pont ilyen: szirupos, de közben szemtelenül életteli, és minden rezdülésével arra emlékeztet, hogy a jó poén és a jó kémia nem öregszik. Vannak filmek, amelyeknél elég egyetlen pillantás, egy képtelen szituáció, és máris ott vagyunk a kanapén, együtt a családdal, pontosan olyan felszabadultan, ahogy egykor a szüleink is nevettek.

„A szerelem nem ismer protokollt, csak bátorságot” – mondhatnánk, mert ebben a történetben a romantika nem finom szalonokban, hanem a fényes-rezgő utcákon, buszcsengők és váratlan kanyarok között talál magára. A film bája a hétköznapi és a meseszerű közötti sávban villan, ahol a szív olykor erősebb, mint bármelyik előírás vagy rang.

Röviden a történetről

Egy vidéki, kissé szertelen, de annál szerethetőbb olasz fickó találkozik egy minden porcikájában elegáns, mégis kíváncsian mosolygó fiatal nővel. A férfi két lábbal áll a földön, a nő pedig inkább a protokoll és a csillogás világában mozog – és persze a kettő közé beékelődik a jó öreg véletlen. Ami ezután jön, az tiszta komédia: üldözések és bekopogtatások, elrontott protokoll-ceremóniák és szívdobbanós pillanatok, ahol a romantika és a bohózat karonfogva sétál.

A történet egyszerre szabálytalan és pontosan kiszámított: minden gesztus mögött ott a ritmus, minden poén után ott a zene, minden néma nézésben ott a sejtés, hogy a társadalmi korlátok bizony nem olyan áttörhetetlenek, ha a szív elég makacs.

Miért működik még ma is?

A film humora nem a gyorsan elillanó szlengekben, hanem a testbeszédben, a ritmusban és a tiszta helyzetkomikumban él. A poénok eszköztára egyszerű, de közben gyönyörűen hatásos: félreértések, sutaságok, pimasz szellemeskedés és egy jó adag, időzítésre épülő csínytevés. Ami különösen jól áll neki, az a „semmi sincs túlgondolva, mégis minden a helyén” érzet.

„Egy jó vígjáték nem öregszik, csak patinásodik” – itt pontosan ezt érezzük. A díszletek, a frizurák, a zenék mind a korszak színét hozzák, de a lényeg ma is friss: a szerelemnek nincs dress code-ja, a jó poénnak meg nincs szavatossága.

Jellegzetes jelenetek, amelyeket érdemes figyelni

A váratlan buszos találkozás, amely még a legkisebb gesztust is emlékezetessé teszi. Az elegáns vacsora, ahol a formalitás összekoccan a spontaneitással, és a bohókás romantika szép lassan átveszi az irányt. A hajnali kószálás, amikor a város fényei kicsit elkenődnek, és mindenki őszintébb, mert a szív ilyenkor hangosabb, mint a protokoll.

Ezek a jelenetek nem monumentalitásuk miatt működnek, hanem mert a gesztusok finomak, a ritmus játékos, és minden pillanatban ott a „lehetne ez velünk is” varázs.

Celentano és Muti kémiája

Ketten együtt olyanok, mint egy jól hangolt duett: az egyik fél vagány ritmust ad, a másik meg beleteszi a ragyogó melódiát. A férfi oldaláról jön a csibészes, kicsit pimasz energia, a nő oldaláról a kecses, mégis határozott válasz. Ha csak néznek is, már történik valami izgalmas; ha pedig összeér a humor és a pillanat, akkor a vászon szinte észrevétlenül felmelegszik.

A játékuk nem csupán szerep, hanem mozdulatokban, félmosolyokban kifejezett történetmesélés. Innen ered az a fajta „együtt lélegzés”, amitől a jelenetek pattognak, és a néző akarva-akaratlanul belefeledkezik.

Miért érdemes ma este elővenni?

Mert a humor egyszerre ártatlan és felnőtt szemöldökrándítós .

és felnőtt . Mert a romantika nem cukormáz , hanem pimaszul életszerű játék.

, hanem pimaszul játék. Mert a kor hangulata nosztalgikus , de a tempó ma is lendületes .

, de a tempó ma is . Mert jó együtt nevetni, és ez a film pont ezt adja.

Egy kis hangulat, nagy adag mosoly

A képek meleg színei, a könnyed dallamok és a szinte fülünkben maradó zenei motívumok mind azt szolgálják, hogy a néző ne csak nézze, hanem tényleg „lakja be” a világot. Nem baj, ha már kívülről tudjuk, mikor jön a következő csavar – sőt, ilyenkor a várakozás maga válik külön élménnyé. A film azt üzeni: a szerelem lehet őrült, de ettől lesz igazán hiteles.

„Az ember nem akkor felnőtt, amikor komoly, hanem amikor szabad nevetni” – és ma este pont ez a szabadság a legjobb társ. Adjunk egy órányi előnyt a könnyedségnek, engedjük, hogy a régi poénok újra felcsendüljenek, és hagyjuk, hogy a vászonról leszálló derű beköltözzön a szobába. Ha pedig valaki fél szemmel a szülei felé sandít, jó eséllyel ugyanazt a csillogást látja majd, amit ők is láttak egykor: a mozi naivnak tűnő, de nagyon is emberi ígéretét, hogy a szerelem egy buszmegállónyira, egy félmosolyra, vagy éppen egy rossz időben elhangzott poénra van. És ez így, ma este is, ellenállhatatlanul jó.