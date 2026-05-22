Thom Yorke, Sam Fender, Rosalía kitüntetésben részesült az Ivor Novellos 2026-on

Thom Yorke, Sam Fender és Rosalía az Ivors 2026 győztesei között volt tegnap este (május 21-én, csütörtökön). Tekintse meg a teljes listát alább.

A 71. Ivor Novello Awards átadására a londoni Grosvenor House-ban került sor, a rangos ünnepségen a dalok és filmkompozíciók mesterségét, kulturális hatását és maradandó fontosságát ünnepelték.

Yorke-nak egy meglepetésvendég, Harry Styles adta át az Academy Fellowship díjat, aki a Radiohead-et „kedvenc zenekarának” nevezte. Styles azt mondta: „Thom Yorke mindig is értett a szavakhoz.”

George Michael posztumusz megkapta az Akadémia ösztöndíját is. Régi barátja és egykori Wham! Az ő nevében Andrew Ridgeley zenekartársa vette át a díjat.

Eközben Fender az év dalszerzője lett, a „People Watching” korszak hátterében. Rosalíát az év nemzetközi dalszerzőjévé koronázták, ahogy azt korábban bejelentettük, miután tavaly novemberben megjelentette az elismert „Lux” című dalt.

A CMAT a legjobb album szobrát a harmadik lemezéért, a 2025-ös „Euro-Country”-ért vihette haza, míg Fraser T Smith és Kae Tempest a legjobb kortárs dal díját az „I Stand On The Line” című számért kapta meg utóbbi legújabb nagylemezéről, a „Self Titled”-ről.

A BRITs Critics' Choice győztese Jacob Alon aratott győzelmet a legjobb zenei és szövegi dal kategóriában a „Don't Fall Asleep” című dalával. Alon a 2026-os Ivors Rising Star díját is megszerezte.

Máshol Lola Young elnyerte a PRS For Music legtöbbet előadott mű gongját a „Messy” című filmért, Lily Allen pedig az Outstanding Song Collection szobrát nyerte el. Calvin Harris vehette át az Ikon-díjat, míg Kano a Visionary Awardot.



Az Ivors 2026 teljes nyerteseinek listája a következő:

Legjobb album

„Euro-ország”

írta és előadta a CMAT

Legjobb Kortárs Dal

„Én állok a vonalon”

írta Fraser T Smith és Kae Tempest

Kae Tempest előadásában

Zeneileg és szövegileg a legjobb dal

„Ne aludj el”

írta és előadta Jacob Alon

PRS a zenéhez a legtöbbet előadott alkotáshoz

'Rendetlen'

írta és előadja Lola Young

Rising Star díj

Jacob Alon

Legjobb eredeti filmzene

'Bizonyság'

komponálta: Tom Hodge

Legjobb televíziós filmzene

„kihágások”

komponálta: David Holmes és Brian Irvine

Akadémia ösztöndíj

George Michael

Thom Yorke

Kiváló dalgyűjtemény

Lily Allen

PRS For Music Icon Award

Calvin Harris

Az év nemzetközi dalszerzője

Rosalía

Az év dalszerzője az Amazon zenével

Sam Fender

Nemzetközi Különdíj az Amazon Music-kal

Linda Perry

Látnokdíj az Amazon Zenével

Kano

Roberto Neri, az Ivors Academy vezérigazgatója így nyilatkozott: „Gratulálunk minden Ivor Novello-díjasunknak. Megtiszteltetés volt egy különleges estén ünnepelni a zene ilyen rendkívüli skáláját a zene legrangosabb elismerésével.

„Az Ivors Akadémia azért létezik, hogy megvédje, felhatalmazza és ünnepelje a dalszerzőket és zeneszerzőket, és bármivel is nézzünk szembe, a ma este arra emlékeztet, hogy a zene jövője figyelemre méltó kezekben van.”

Tom Gray, az Ivors Akadémia elnöke hozzátette: „Minden ma esti jelölés és díj a tulajdonítás ténye. Nyilvános, névre szóló, tanúi nyilatkozat arról, hogy ezek az elképesztő emberi lények készítették ezeket a figyelemre méltó, gyönyörű, zseniális dalokat.

„Az, hogy valahonnan jött, és valakihez tartozik. Beazonosítható, jóváírható, fizethető és ünnepelhető. Szívből gratulálok minden nyertesünknek.”

Az este további jelöltjei voltak Wolf Alice, Olivia Dean, Coldplay, Little Simz és Florence Welch.

Nézz vissza az Julia Migenes-n, ahol interjúkat és még sok mást találsz az Ivors 2026-ból.