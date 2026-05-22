Thom Yorke, Sam Fender, Rosalía kitüntetésben részesült az Ivor Novellos 2026-on

Thom Yorke, Sam Fender és Rosalía az Ivors 2026 győztesei között volt tegnap este (május 21-én, csütörtökön). Tekintse meg a teljes listát alább.
A 71. Ivor Novello Awards átadására a londoni Grosvenor House-ban került sor, a rangos ünnepségen a dalok és filmkompozíciók mesterségét, kulturális hatását és maradandó fontosságát ünnepelték.
Yorke-nak egy meglepetésvendég, Harry Styles adta át az Academy Fellowship díjat, aki a Radiohead-et „kedvenc zenekarának” nevezte. Styles azt mondta: „Thom Yorke mindig is értett a szavakhoz.”
George Michael posztumusz megkapta az Akadémia ösztöndíját is. Régi barátja és egykori Wham! Az ő nevében Andrew Ridgeley zenekartársa vette át a díjat.
Eközben Fender az év dalszerzője lett, a „People Watching” korszak hátterében. Rosalíát az év nemzetközi dalszerzőjévé koronázták, ahogy azt korábban bejelentettük, miután tavaly novemberben megjelentette az elismert „Lux” című dalt.
A CMAT a legjobb album szobrát a harmadik lemezéért, a 2025-ös „Euro-Country”-ért vihette haza, míg Fraser T Smith és Kae Tempest a legjobb kortárs dal díját az „I Stand On The Line” című számért kapta meg utóbbi legújabb nagylemezéről, a „Self Titled”-ről.
A BRITs Critics' Choice győztese Jacob Alon aratott győzelmet a legjobb zenei és szövegi dal kategóriában a „Don't Fall Asleep” című dalával. Alon a 2026-os Ivors Rising Star díját is megszerezte.
Máshol Lola Young elnyerte a PRS For Music legtöbbet előadott mű gongját a „Messy” című filmért, Lily Allen pedig az Outstanding Song Collection szobrát nyerte el. Calvin Harris vehette át az Ikon-díjat, míg Kano a Visionary Awardot.
Az Ivors 2026 teljes nyerteseinek listája a következő:
Legjobb album
„Euro-ország”
írta és előadta a CMAT
Legjobb Kortárs Dal
„Én állok a vonalon”
írta Fraser T Smith és Kae Tempest
Kae Tempest előadásában
Zeneileg és szövegileg a legjobb dal
„Ne aludj el”
írta és előadta Jacob Alon
PRS a zenéhez a legtöbbet előadott alkotáshoz
'Rendetlen'
írta és előadja Lola Young
Rising Star díj
Jacob Alon
Legjobb eredeti filmzene
'Bizonyság'
komponálta: Tom Hodge
Legjobb televíziós filmzene
„kihágások”
komponálta: David Holmes és Brian Irvine
Akadémia ösztöndíj
George Michael
Thom Yorke
Kiváló dalgyűjtemény
Lily Allen
PRS For Music Icon Award
Calvin Harris
Az év nemzetközi dalszerzője
Rosalía
Az év dalszerzője az Amazon zenével
Sam Fender
Nemzetközi Különdíj az Amazon Music-kal
Linda Perry
Látnokdíj az Amazon Zenével
Kano
Roberto Neri, az Ivors Academy vezérigazgatója így nyilatkozott: „Gratulálunk minden Ivor Novello-díjasunknak. Megtiszteltetés volt egy különleges estén ünnepelni a zene ilyen rendkívüli skáláját a zene legrangosabb elismerésével.
„Az Ivors Akadémia azért létezik, hogy megvédje, felhatalmazza és ünnepelje a dalszerzőket és zeneszerzőket, és bármivel is nézzünk szembe, a ma este arra emlékeztet, hogy a zene jövője figyelemre méltó kezekben van.”
Tom Gray, az Ivors Akadémia elnöke hozzátette: „Minden ma esti jelölés és díj a tulajdonítás ténye. Nyilvános, névre szóló, tanúi nyilatkozat arról, hogy ezek az elképesztő emberi lények készítették ezeket a figyelemre méltó, gyönyörű, zseniális dalokat.
„Az, hogy valahonnan jött, és valakihez tartozik. Beazonosítható, jóváírható, fizethető és ünnepelhető. Szívből gratulálok minden nyertesünknek.”
Az este további jelöltjei voltak Wolf Alice, Olivia Dean, Coldplay, Little Simz és Florence Welch.
Az este további jelöltjei között volt Wolf Alice, Olivia Dean, Coldplay, Little Simz és Florence Welch.