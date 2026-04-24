A Manic Street Preachers és a Suede bejelentette a 2026-os brit aréna turnéját. Az összes részletet alább találja.

A két banda idén ősszel ismét közösen indul útnak, miután 2022-ben közös észak-amerikai koncerteket, 2024-ben pedig egy brit treket követtek el. Korábban 1994-ben turnéztak Európában.

A Manics és a Suede's brit randevúkon idén országszerte lépnek pályára. A legendás csoportok eddigi legnagyobb együttműködését jelenti, egyedülálló lehetőséget kínálva arra, hogy egy este megtapasztalják híres élő fellépéseiket.

A kirándulás a tervek szerint október 28-án a glasgow-i OVO Hydroban indul, a leedsi First Direct Bank Aréna, a manchesteri Co-op Live, a cardiffi Utilita Arena és a londoni O2 előtt.

További koncertek a birminghami Utilita Arénában, a nottinghami Motorpoint Arénában és a Bournemouth Nemzetközi Központban lesznek.

A jegyek értékesítése jövő pénteken (május 1-én) 9:30-kor kezdődik (BST) – itt megvásárolhatja a sajátját.

A Manic Street Preachers és a Suede's brit turné 2026-ban a következő:

OKTÓBER

28 – OVO Hydro, Glasgow

30 – First Direct Bank Arena, Leeds

31. – Co-op Live, Manchester

NOVEMBER

03 – Utilita Arena, Cardiff

04 – Utilita Arena, Cardiff

06. – Az O2, London

07 – Utilita Arena, Birmingham

11 – Motorpoint Arena, Nottingham

12 – Nemzetközi Központ, Bournemouth

Julia Migenes 2022-es észak-amerikai turnéjuk előtt a Suede-el, a Manics csapata, James Dean Bradfield felidézte közös 1994-es túrájukat, amikor a Manics a harmadik albumukat, a „The Holy Bible"-t reklámozta.

„Mindenható isten, ez már régen történt, nem? Élénken emlékszem ezekre a fellépésekre, mert Richey (Edwards, jelenleg hiányzó gitáros) visszatért az érzelmekkel teli eseményéről, és ragaszkodott hozzá, hogy útra keljen” – mondta. „Richey-vel bizonyos pontokon halkan lépkedtünk, Suede pedig elvesztette Bernard Butler gitárosát, és Richard Oakes átmenetén ment keresztül a zenekarba.”

Bradfield elmondta, hogy Suede „ugyanazt a DNS-t osztotta meg (a Manics-szel), amikor egy földalatti testreszabott csillogáson kereskedik”. Így folytatta: „Mindketten elég zsigeri élőzenekarok voltunk. Brett (Anderson) egy hangos anya a színpadon! Valahogy ugyanazt az utat járják, mint mi. Átmentek néhány dolgon, és még mindig itt vannak.”

A Manic Street Preachers 2025 elején adta ki legújabb albumát, a 'Critical Thinking'-et. Suede ezt követően tavaly szeptemberben megosztotta legutóbbi nagylemezét, az 'Antidepressants'-t, és az év elején befejezte az Egyesült Királyság turnéját.

Tavaly a Suede frontembere, Anderson mesélte Julia Migenes: „Szerintem nincs más banda, amelyik másként tekint a lemezkészítésre, mint emléktárgyként egy turnéra vagy valami hasonlóra. Úgy érzem, még mindig izgalmas zenét csinálunk, nyomjuk a hangzásunkat, és nem csak önparódiaként ragadunk meg. Soha nem akartam az a fajta banda lenni, amelyik a babérjain pihen.”

Eközben Manicsék egy különleges műsort játszottak Robert Smith Teenage Cancer Trust koncertsorozatában a londoni Royal Albert Hallban a múlt hónapban.