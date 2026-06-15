Madonna és Sabrina Carpenter megosztja a „Bring Your Love” című, fényes zenei videót

Madonna és Sabrina Carpenter a „Bring Your Love” című kislemezük fényes új videójában mutatják be akrobatikus képességeiket – nézd meg alább.

A dal volt a második szám, amely megjelent a Queen of Pop 15. stúdióalbumáról, a „Confessions II”-ről, amely július 3-án jelenik meg. A 2005-ös „Confessions On A Dance Floor” folytatása előrendelhető. itt.

A 'Bring Your Love'-t Madonna meglepetésszerű megjelenése során mutatták be élőben a Carpenter's főcímen a Coachellában, áprilisban, és most megjelent a hivatalos videó is a sima táncszámhoz.

Rajz a 14 perc felvételeiből Vallomások II – A filmamely a hónap elején a Tribeca Fesztiválon mutatkozott be, és itt teljes egészében megtekinthető, a 'Bring Your Love' klipben a két énekes egy fényes, retro-future szórakozóhelyi környezetben lép fel, félmeztelen férfi táncosokkal és drámai, lecsapó kameramunkával.

Mindketten kecsesen húzzák a formákat, miközben a levegőben repülnek a videó vége felé, miközben Fegyverek és Ozark A sztár Julia Garner cameo-szerepet játszik. Nézd meg itt:

A teljes hosszúságú Vallomások II A filmben olyan szereplők is szerepelnek, mint Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Richard E. Grant, Shygirl, Arca, Honey Dijon, Cole Palmer és Madonna lánya, Lourdes Leon.

Madonna a hónap elején meglepte a New York-i rajongókat, egy rögtönzött szettet játszott a Times Square-en, ahol élőben debütált a Love Sensation című új dalhoz, amelyet később a streaming szolgáltatóknak adott ki.

A „Confessions II” lesz Madonna első lemeze a 2019-ben megjelent 14. „Madame X” című albuma óta, amelyen újra találkozik a Confessions producerével, Stuart Price-szal.

„Amikor Stuart Price-szal először elkezdtünk dolgozni ezen a lemezen, ez volt a kiáltványunk: táncolnunk, ünnepelnünk és imádkoznunk kell a testünkkel” – magyarázta Madonna.

„A tombolni művészet. A határok feszegetéséről és a hasonló gondolkodású emberek közösségéhez való csatlakozásról szól” – tette hozzá. „A hang, a fény és a rezgés átformálja érzékelésünket, transz-szerű állapotba sodorva bennünket. A basszus ismétlődése, nem csak halljuk, de érezzük is. Megváltoztatja tudatunkat, feloldja az egót és az időt.”

Madonnát Shakira és a BTS mellett megerősítették a FIFA világbajnokság első félidei műsorának egyik főszereplőjeként is, és arra kérte a rajongókat, hogy „tegyék le a kibaszott telefonjaikat, és csatlakozzanak” élő show-kon.