Coloramas: szín történik, most a MACA Alicante-ban

Tavaly tavasszal volt lehetőségünk ellátogatni a Juan March Alapítvány madridi székházába, a „Látni kell. A szín autonómiája az absztrakt művészetben” című kiállítás, amely a szín tematikus tengelyén túl azt a célt szolgálta, hogy önmagában is kiállítás formáját öltse, és így a közönség is felfigyeljen rá, mint eseményre.

Ahogy Walter Benjamin, akinek szintén voltak erre szavai, elmagyarázta, nincs olyan mód, hogy megértsük, ami ne menne keresztül az észlelésen: A szín a fantázia legintimebb részében merül fel, mert ez csak egy tulajdonság, egyáltalán nem szubsztancia és nem is utal arra. Ezért váltak a színek a fantáziahiányosok szimbólumaivá. Színben a szem tisztán a spirituálisra vonatkozik, a szín megkíméli az alkotó útját a formán keresztül a természetben. Lehetővé teszi az érzékek számára, hogy tiszta felszívódásukban harmóniával közvetlenül találkozzanak a lelkivel. Aki lát, teljesen elmerül a színben, a színt nézni azt jelenti, hogy mások szemébe süllyeszti a tekintetét, ami felemészti őt: a fantázia szemébe. A színek önmagukat látják, a tiszta megjelenés megtalálható bennük, és egyben tárgyai és szervei is. A szemünknek színe van. A szín a tekintetben keletkezik, és színezi a tiszta tekintetet.

Ennek a kiállításnak volt előzménye – az, amelyet ugyanez az intézmény adott 2009-ben Carlos Cruz-Díeznek Cuencában és Palmában, hogy áttekintse a paletta tapasztalati lehetőségeivel kapcsolatos vizsgálatait – és most egyfajta folytatása is van, az alicantei Kortárs Művészeti Múzeumban. MACA.

Jövő szeptemberig meglátogathatjuk a „Del color en el arte (Coloramas)”-ot, amely a két intézmény együttműködésének eredménye, és amely Alicante központjának gyűjteményeiből (saját gyűjtemények és letétek) származó, az elmúlt hetvenöt évre visszanyúló alkotásokat tartalmaz.

A szerzők, stílusok és technikák tekintetében igen változatos darabokról van szó, amelyekben közös, hogy különböző lehetőségeket testesítenek meg a kifejező és kísérletező színhasználatban, és két sajátos, egymást kiegészítő tér kíséri az utazás során. Az első, magát a látogatást megelőző, egy kis érdekességek szekrényének felel meg, amelyben a résztvevők elmélyülhetnek a színek eredetében ásványokon, festéknövényeken, pigmenteken, természetes színezékeken és textilekben való felhasználásán keresztül.

Szintetikus és ipari pigmentek mintáit, találmányok tanúságait – például a tubusok színének szabadalmát – és dokumentumokat, amelyek utalnak arra az ideológiai, politikai és társadalmi szimbolikára, amelyet az évszázadok során a különböző árnyalatok felvettek. Az összegyűjtött anyagokat a madridi Royal Santa Bárbara Tapestry Factory és Ana Roquero festékszakértő és gyűjtő kölcsönözte.

A második tér, a bemutató után, egy olyan környezetben kínál magával ragadó élményt, amely az ősi diavetítésekre utal, amelyben egyszerre több eszközről is vetítettek diavetítést, a mozgás illúzióját keltő animációkhoz, kamera obskurákhoz vagy zoetrópokhoz. Ott egy audiovizuális történet foglalja össze a szín történetét, a fizikai jelenségként való figyelembe vételtől az észlelési felépítésig és a szimbolikus nyelvből való későbbi felhasználásig.

Ezt a projektet egy oktatási osztályterem teszi teljessé, amelyben reflexió és játék zajlik majd. Hívás Kromatikus küszöblehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy kivonási és összeadási rendszerekkel kísérletezzen színkeverékekkel, figyelembe véve a fényt vagy annak hiányát.

„A színek a művészetben (Colorámák)”

ALICANTEI KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM. MACA

Plaza de Santa María, 3

Alicante

2026. június 11-től szeptember 13-ig