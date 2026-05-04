A művész lélegzetelállító felemelkedése – megható, inspiráló portré, botrányok nélkül – franceinfo

2026.05.04.

A stadion félhomályából kibontakozó sziluett első pillantásra ismerős: a színpad felé vezető folyosókon a feszültség lüktet, a tömeg moraja egyre közelebbről hullámzik. A mozdulatok precíz koreográfiája és a fekete, katonás öltözet egyszerre ígéri a fegyelmet és a robbanást. A kamera közelebb merészkedik, és mielőtt a fény elnyelné az alakot, a történet visszafut a kezdetekig. Innen indul a felemelkedés, ahol a tehetség csírája makacs következetességgel tör a napfényre.

A kezdetek Garyben

Az Indiana állambeli Gary apró házának nappalijában kíméletlen tempóban zeng a próba: ritmus, hang, egység. A testvérek szigorúan figyelnek, a fiúcsapat lendületét egy félelmetesen eltökélt apa tartja mederben. A legkisebb hangja külön cseng, törékeny ám áttörhetetlen ereje már most hírnöke valami kivételesnek. A szüntelen munka árán formálódik a csapat, és az első klubokból a felfedezésig vezet az út.

Suzanne de Passe éles szeme és a Motown-hagyományokat őrző Berry Gordy ízlése iránytűvé válik. A stúdióban a hang kivirágzik, a dalokban a gyermekből előadó lesz. A gondos mentorálás fényében kristályosodik az identitás, amely a csoportból a szólókarrier felé mutat. Az első sikerek lendülete pedig már magában hordozza a globális robbanást.

Jackson Five próba a filmben. (GLEN WILSON / LIONSGATE / MAVEN)

A színpad varázsa és a mozdulat

A film az út stációit nemcsak elmeséli, hanem testben és ritmusban újraéli. Jaafar Jackson, a tehetséges unokaöcs, évekig csiszolta a lépéseket, hogy a mozgás energia-ívét és a gesztusok árnyalatait magára öltse. A hangfelvételek eredeti felhője fölött egy kortalan jelenlét lebeg, amelytől a koncertjelenetek hátán borzongás fut végig.

„Az első dobütésnél a csend felrobban, és a tömeg egyetlen szív lesz” – hangzik a nézőtérről, mintha az emlékezet kórusa szólalna meg. A Wembley 1988-as áradata és a televíziós pillanatok mítosza széles vásznon kap új életet. A moonwalk ikonikus csúszása itt is levegőt vág, és a mozdulatban a súlytalanság fizikai ténnyé lesz.

Colman Domingo erőteljes alakítása. (Courtesy of Lionsgate / MAVEN)

Alkotók, akik hidat építenek

Antoine Fuqua rendezői kezében a történet feszes ívet kap, amely egyszerre intimitás és grandiózus látvány. John Logan forgatókönyve tiszta fókuszban tartja a felemelkedés kulcspillanatait, így a ritmus nem veszít a lendületből. Graham King produceri gondossága biztosítja a musical-biopic egyensúlyát, ahol a dalok nem illusztrációk, hanem a cselekmény motorjai.

A zenei partnerek galaxisában felragyog Quincy Jones neve, akinek hangképei hidat vernek tánc és harmónia közé. A menedzsment és a háttérvilág árnyékából előlép John Branca, valamint az elfeledett hűség szobra, Bill Bray. Ezek az alakok nem díszletek, hanem a pálya támpontjai, amelyek a csillogás mögötti valóságot szervezik.

Zene, mozdulat, örökség

A film legnagyobb ereje a koncertszekvenciák tűpontossága, ahol a kamera ritmusa a dobok pulzusára áll. A díszletek geometriája és a fények villanásai nem csupán látványt, hanem érzelmi dallamot írnak a térbe. Ezzel párhuzamosan a vágás légzése hagy időt a csendeknek, hogy a feszültség íve kifusson.

A korszakhatár áttörése – a videoklipek forradalma és a nagy tévécsatornák kapunyitása – a történetben mérföldkő értékű. A zenék hibrid rügyezése, a funk, soul és pop szövése univerzális nyelvvé lesz. A közönség generációi így ugyanarra az ütemre találnak, amelyben a tánc szabadsága közös nevezővé válik.

A film hivatalos plakátja. (UNIVERSAL PICTURES FRANCE)

Egy ünneplés íve

A történet nem állít szobrot, inkább élő áramlást teremt, amelyben a tehetség, a fegyelem és a képzelet egymást erősíti. A film arról mesél, miként lesz a gyakorlótermi makacsság világszínpadi ragyogás, és hogyan válik egy hangból jelenség. Ahogy a záró képsor sejti, a történet nem zárul le, csak újabb fejezetet kér.

És miközben a néző a stáblista fényei mellett még a dallam utóízét ízlelgeti, a szívében egyetlen, tiszta ritmus marad. Ez a ritmus a felemelkedés tapasztalata, amely egyszerre személyes és közös. Innen nézve a mozi nem csupán emlékmű, hanem mozgásban tartott örökség, amely újra és újra belép a fénybe.