Távol-Kelet Filmfesztivál: Taichi Kimura „Fujiko” című filmje nyeri a fődíjat

Kimura Taichi gyengéd japán drámája Fujiko átvette a Golden Mulberry Közönségdíjat a 28. Távol-Kelet Filmfesztiválon (FEFF), amely péntek este zárult az észak-olaszországi Udine városában.

FujikoKimura második játékfilmje, az 1970-es és 1980-as évek Japánjában játszódó családi dráma, amely egy középkorú egyedülálló anya történetét meséli el, aki megpróbál utat törni magának egy olyan kultúrában, amely még mindig a nők felszabadításának koncepciójával küszködik. A film főszereplője Yuki Katayama, Lily Franky, Tsuyoshi Ujiki, Keiko Takeshita, Kayoko Kishimoto és Issey Ogata.

A 2026-os Silver Mulberry-t, a FEFF második legkeresettebb közönségdíját Kim Jong-woo, Kim Sin-van és Cho Chul-young égető dokumentumfilmje nyerte el. A szöuli őrzők. A film 2024. december 3-i szürreális eseményeket örökíti meg, amikor Szöulban az emberek az utcára vonultak, hogy tiltakozzanak Yoon Suk Yeol elnök lenyűgöző hadiállapot kihirdetése ellen. A szöuli őrzők A kritikusok nagy dicséretben részesültek Dél-Korea történetének egyik legbizarrabb és egyben legfelemelőbb pillanatának magával ragadó újrabeszéléséért. A szöuli őrzők megosztotta a FEFF Black Dragon kritikusainak díját Fujiko.

A harmadik helyezett Crystal Mulberry meglehetősen váratlanul négy film között oszlott meg – Az őrzők pengéi: A szél feltámad a sivatagban Yuen Woo-ping; Az én nevem szerző: Chung Ji-young; Alagutak: Nap a sötétben szerző: Bui Thac Chuyen; és A király felügyelője írta: Chang Hang-jun.

A zsűri által a legjobb bemutatkozó filmnek ítélt White Mulberry díjat máshol ítélték oda Azonosítatlan gyilkosság Kwok Ka-hei és Jack Lee, külön említéssel A szöuli őrzők. A legjobb forgatókönyvért járó Mulberry díjat az kapta Alagutak: Nap a sötétbenkülön kiemelve Anthony Chen-t Mindannyian idegenek vagyunk.

Az idei FEFF Arany Mulberry-díját életműért a legendás japán színész, Koji Yakusho és a rendkívül befolyásos hongkongi filmrendező és harcművészeti koreográfus, Yuen Woo-ping kapta. Fan Bingbing kínai színésznő megkapta a Golden Mulberry kitüntetést kiemelkedő teljesítményéért.

A FEFF szervezői szerint a 2026-os fesztiválon 75 filmet vetítettek, köztük nyolc világpremiert, 18 nemzetközi, 21 európai és 20 olasz premiert 12 országból. A fesztivál elmondása szerint a tavalyi évhez képest megugrott a látogatók száma, mintegy 70 000 ember látogatta meg a FEFF különböző vetítéseit és rendezvényeit.

„Voltak szupersztárjaink az ázsiai mozinak, és voltak kasszasikereink. Voltak filmjeink, amelyek a régióban továbbra is előállított tehetségek sokszínűségét ünneplik, és telt házak voltak az egész fesztiválon” – mondta Sabrina Baracetti, a FEFF elnöke. „A ma esti győztes ismét az ázsiai mozi erejét tükrözi, és továbbra is elkötelezettek vagyunk ezen filmesek ünneplése és népszerűsítése iránt.”

A szervezők azt is elárulták, hogy a FEFF 29. kiadásának időpontjai 2027. április 23-tól május 1-ig tartanak, és a fókuszban lévő ország Hongkong lesz.