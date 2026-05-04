79 éves korában elhunyt Alex Ligertwood, a Santana egykori énekese

79 éves korában elhunyt Alex Ligertwood, a skót énekes, aki leginkább Santanával végzett munkáiról ismert.

A hírt felesége, Shawn Brogan nyilatkozata is megerősítette, aki április 30-án hunyt el Santa Monica-i otthonában, Kaliforniában. „Nagy szomorúsággal és szívfájdalommal jelentem be kedvesem, Alex Ligertwood halálát” – írta. „Alex békésen halt meg álmában, kutyus Bobóval az oldalán.”

„Annyian szerették Alexet” – tette hozzá. „Ha ismerted őt, szeretted. Olyan sokakat megérintett a rendkívüli hangjával. Csupa szív és lélek.”

Ligertwood mindössze néhány héttel korábban adta elő utolsó bemutatóját, amivel hat évtizeden át tartó karrierjét zárta le.

Ligertwood számos előadóval játszott együtt, de leginkább a Santana énekeseként 1979 és 1994 között végzett énekese miatt emlékeznek rá. Lelkes hangja segített meghatározni a latin rockzenekar korszakát, többek között a 'Marathon' (1979), a 'Zebop!' albumokon. (1981) és a „Sacred Fire: Live In South America” (1993).

Énekelt a banda legkedveltebb számai között, köztük a 'Winning', 'Hold On' és a 'You Know That I Love You'-ban, abban az időszakban, amikor inkább az AOR stílus felé fordultak.

Az 1946. december 18-án Glasgow-ban született Ligertwood az 1950-es években kezdett skiffle-t játszani, és csatlakozott a The Senate együtteshez, és mielőtt csatlakozott volna Santanához, a The Jeff Beck Group és az Average White Band mellett is dolgozott, kimagasló énekesként építve hírnevét.

Az elmúlt években folytatta az élő fellépéseket, és 2019-ben kiadott egy szólóalbumot Outside The Box címmel.

A tisztelgők között volt Brian Auger, a veterán brit rocksztár és a Brian Auger And The Trinity frontembere is. Ligertwood a 70-es évek elején szerepelt Brian Auger Oblivion Expressjében, és Auger ezt írta az X-en: „Hihetetlenül nehéz szívvel kell közölnöm a hírt, hogy kedves barátom és útitársam a The Oblivion Expressen, Alex Ligertwood elhunyt.”

„A nagyzenekar az égen végtelenül jobb lett Alex érkezésével.”