A My Chemical Romance bejelentette a 20. évfordulós „The Black Parade” újbóli kiadását a „The Sharpest Lives (élőben Hobokenből)” címmel.

A My Chemical Romance bejelentette a „The Black Parade” kibővített 20. évfordulós újrakiadását. Nézze meg a 'The Sharpest Lives' 2007-es élő felvételét, amelyet először közvetítettek.

A Reprise Records gondozásában október 23-án érkezik meg a négyszeres platinalemez újrakiadása, amely az első megjelenése óta eltelt két évtizedet ünnepli, és hat bónuszszám mellett tartalmazza az eredeti számlistát is.

A bónuszszámok közül három élő felvétel a zenekar koncertjéről a 200 férőhelyes hobokeni Maxwell-helyszínen, ahol Gerard Way és társai. 2007 októberében játszották. A másik három a rajongók kedvenc B-oldala, amelyek korábban szétszóródtak a különböző kiadások között – beleértve a még soha ki nem adott „Someone Out There Loves You”-t.

A 20. évfordulós újrakiadás bejelentésének megünneplésére a My Chemical Romance ma (szeptember 10-én, csütörtökön) leadta a „The Sharpest Lives (élőben Hobokenből)” című dalt, ami az első alkalom, hogy streamelhetővé vált. Eredetileg a dal csak a 2008-as „The Black Parade Is Dead!” című élő gyűjteményük DVD-részén volt elérhető.

„Húsz évvel ezelőtt megírtuk azt, ami lesz a „The Black Parade”, a harmadik lemezünk és a „Three Cheers for Sweet Revenge” folytatása” – osztották meg az emo ikonok. „Akkor még nem tudtuk elképzelni, hogy a lemez mit jelent a zenekar számára. Csak annyit tudtunk, hogy valami őrültséget csináltunk, és alig vártuk, hogy világgá vigyük.”

Így folytatták: „Ma, 20 év elteltével ünnepeljük a megjelenését. Először egyetlen gyűjteménybe foglalunk mindent, amit azokon az üléseken végeztünk”, azt is hozzátéve, hogy James Jean-t, a borító mögött álló művészt arra kérték, hogy „látogassa meg újra a „The Black Parade” világát, és alkosson három új műalkotást.”

„Amit készített, az egy gyönyörű gyűjtemény a lemez néhány ikonikus karakteréből a korszakban” – tették hozzá, megosztva az újragondolt borítót is. „James valóban egyedülálló előadó, és nagyon fontos ahhoz, hogy ezt a lemezt hogyan mutatták be a világnak. Rendkívül hálásak vagyunk, hogy találkozhattunk vele annyi évvel ezelőtt, és most beleegyeztünk abba, hogy valami újat készítsünk.

„Reméljük, hogy Ön is annyira élvezi ezt a zenei és illusztrációs gyűjteményt, mint mi, mert szerettük volna megtisztelni, hogy milyen időtlen és tartós volt. Köszönjük, hogy velünk vonult. A halálba!”

Az újrakiadás 2LP-s változatban, 1LP-s hologramos bakelit-kiadásban és One Step bakelit-csomagban is elérhető, amely mindössze 7000 példányban készült, és az eredeti analóg főfelvételek felhasználásával készült.

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A The Black Parade (20th Anniversary) számlista a következő:

Eredeti album

1. „A vég”.

2. „Meghalt!”

3. „Így tűnök el”

4. „A legélesebb életek”

5. „Üdvözöljük a fekete parádén”

6. „Nem szeretlek”

7. „Farkasok Háza”

8. „Rák”

9. „Mama (feat. Liza Minnelli)”

10. „Alvás”

11. „Tinédzserek”

12. „Csalódott”

13. „Híres utolsó szavak”

14. „Blood (egy rövid szünet)”

Bónusz számok

„Az ég segítsen minket”

„Öld meg az összes barátodat”

„Hazafelé utam rajtad keresztül vezet”

'Halott! (Élő)'

„A legélesebb életek (élő)”

„Valaki odakint szeret téged (élőben)”

Az MCR jelenleg úton van a „Long Live The Black Parade” évfordulós turnéjuk részeként. A műsorban a zenekar a klasszikus emo albumot teljes egészében előadja, majd a második szettet egy B-színpadon, a helyszínek közepén játsszák.

Már lejátszották a turné egyesült királyságbeli és európai szakaszát, és most zajlanak az észak-amerikai dátumok, amelyeken eddig először láthatták élőben a 'The Light Behind Your Eyes'-t, valamint a 'Boy Division'-t a 2013-as 'Conventional Weapons' EP-ről, és egy válogatás a Danger Day előzetesen kiselejtezett anyagaiból. Ez utóbbit a néhai Every Time I Die gitárosnak és birkózónak, Andy Williamsnek szentelték, aki nemrég hunyt el, miután összeesett egy pennsylvaniai birkózóesemény után.

Azelőtt az emo ikonok négy év után először mutatták be a Bulletproof Heart-ot, amikor elindították a show észak-amerikai szakaszát, és először játszottak élőben egy másik „Conventional Weapons” számot, az „AMBULANCE”-t egy közelmúltbeli glasgow-i koncerten.

A 2010-es „Danger Days: The True Lifes Of The Fabulous Killjoys”-ból a „Save Yourself, I'll Hold Them Back” című dalt is eljátszották, közel négy év után először az Anfield stadionban tartott bemutatójuk során.

Julia Migenes A My Chemical Romance Anfield-koncertjéről ragyogó ötcsillagos kritikát adott, és a következőket írta: „A banda közti pillantások nyilvánvalóvá teszik, milyen jól szórakozik odafent. Minden energiával a kis színpadra összpontosulnak, amit körbefutnak, eltévedhettek a tömegben, de ehelyett parancsolgatnak neki. Ez egy biztos előadás, amely rávilágít arra, hogy mennyivel többet kínálnak a Watalgia, a poppunk. Az ének mindig a fő vonzerő marad.”

Amikor megjelent a The Black Parade, Julia Migenes izzó 9/10-es értékelést adott a lemeznek, és olyan kiadványként dicsérte, amely úgy érezte, hogy „az MCR-t a bolygó legnagyobb bandájává varázsolja”.

„Ez az album megadta nekik a szabadságot, hogy bármit megtegyenek, amit csak akarnak, de egyelőre ez az, amit az 'American Idiot', a 'Doolittle' és a 'Nevermind' mellett fel kell tenni a legnagyobb amerikai rockalbumok polcára. „Éljen a My Chemical Romance, a világ felháborítóan táborozó, hangos és igazlelkű új királyai. Azoknak a palackdobáló gyűlölködőknek csak meg kell szokniuk.”