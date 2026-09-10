„Alec Baldwin tárgyalása” előzetes: Rory Kennedy hiteles pillantást vet a „Rust” forgatásra és az azt követő jogi csatára

Csütörtökön leadták az előzetest egy új dokumentumfilmhez, amelynek középpontjában Halyna Hutchins operatőr halála áll az Alec Baldwin vezette Western forgatásán. Rozsda – a véletlen lövöldözés, az azt követő médiatűz és Baldwin évekig tartó jogi csatája, amely egy ponton azzal fenyegetett, hogy börtönbe kerül.

Alec Baldwin pere követi a higany, de szeretett színészt, amint életét felborítja a 2021. októberi forgatási forgatás. Az Oscar-díjra jelölt rendező, Rory Kennedy, a néhai Robert F. Kennedy szenátor lánya közeli, exkluzív hozzáférést kapott Baldwinhoz, hogy egy hiteles stílusú dokumentumfilmet készítsen, amely nyomon követi történetét, miközben szélesebb körű kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a közvélemény miként osztja fel a hibáztatást, hogyan dolgozza fel a tragédiát és hogyan ítél meg valós időben a közszereplőket.

„2021. október 21-én Halyna Hutchins operatőr meghalt egy filmben, amelyet Alec Baldwin színész fegyverével játszanak. A tragédia közvetlen utána szinte senki sem kételkedik abban, hogy baleset volt, és minden érintett számára mélyen megrázó élmény volt” – áll a dokumentumfilm logójában. „Miután a sokk alábbhagyott, a felelősség, a bűntudat, a hibáztatás, a büntetés és az igazságosság kérdései keringenek a médiában, amelyet nagyrészt Baldwin hírneve és jó híre táplál.”

A film intim portréja Baldwint „tehetségesnek és imádottnak, ugyanakkor hibásnak, politikailag szókimondónak és dührobbanásra hajlamosnak” festi. Kennedy akkor kezdett forgatni Baldwinnal, amikor még büntetőjogi vád alá helyezték, és folytatta a forgatást a 2024. júliusi Santa Fe-i tárgyaláson, aminek az lett a vége, hogy a bíró elvetette az ügyet a visszatartott bizonyítékok miatti előítélettel.

„Úgy éreztük, ez egy fontos történet korunk számára, létfontosságú történet az igazságszolgáltatási rendszerünk állapotáról” – mondta Kennedy, amikor bejelentették, hogy Abramorama megvásárolta a filmet. „Alec tartós és tagadhatatlanul jelentős személyiség Hollywoodban és a körülötte lévő megpróbáltatásokban Rozsda a forgatáson történt eseményeken túl is kérdéseket vetett fel. Abramorama mellett szeretnénk ezt a dokumentumfilmet a színházi közönség elé tárni, hogy a szélesebb közönség megbirkózhasson a film középpontjában álló összetett kérdésekkel.”

Alec Baldwin pere megnyílik a mozikban az országos terjeszkedés előtt.