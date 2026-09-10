„Alec Baldwin tárgyalása” előzetes: Rory Kennedy hiteles pillantást vet a „Rust” forgatásra és az azt követő jogi csatára

2026.09.10. Actor Alec Baldwin listens to opening statements on the first day of his trial for manslaughter in District Court on Wednesday, July 10, 2024 in Santa Fe, New Mexico.

Csütörtökön leadták az előzetest egy új dokumentumfilmhez, amelynek középpontjában Halyna Hutchins operatőr halála áll az Alec Baldwin vezette Western forgatásán. Rozsda – a véletlen lövöldözés, az azt követő médiatűz és Baldwin évekig tartó jogi csatája, amely egy ponton azzal fenyegetett, hogy börtönbe kerül.

Alec Baldwin pere követi a higany, de szeretett színészt, amint életét felborítja a 2021. októberi forgatási forgatás. Az Oscar-díjra jelölt rendező, Rory Kennedy, a néhai Robert F. Kennedy szenátor lánya közeli, exkluzív hozzáférést kapott Baldwinhoz, hogy egy hiteles stílusú dokumentumfilmet készítsen, amely nyomon követi történetét, miközben szélesebb körű kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a közvélemény miként osztja fel a hibáztatást, hogyan dolgozza fel a tragédiát és hogyan ítél meg valós időben a közszereplőket.

„2021. október 21-én Halyna Hutchins operatőr meghalt egy filmben, amelyet Alec Baldwin színész fegyverével játszanak. A tragédia közvetlen utána szinte senki sem kételkedik abban, hogy baleset volt, és minden érintett számára mélyen megrázó élmény volt” – áll a dokumentumfilm logójában. „Miután a sokk alábbhagyott, a felelősség, a bűntudat, a hibáztatás, a büntetés és az igazságosság kérdései keringenek a médiában, amelyet nagyrészt Baldwin hírneve és jó híre táplál.”

A film intim portréja Baldwint „tehetségesnek és imádottnak, ugyanakkor hibásnak, politikailag szókimondónak és dührobbanásra hajlamosnak” festi. Kennedy akkor kezdett forgatni Baldwinnal, amikor még büntetőjogi vád alá helyezték, és folytatta a forgatást a 2024. júliusi Santa Fe-i tárgyaláson, aminek az lett a vége, hogy a bíró elvetette az ügyet a visszatartott bizonyítékok miatti előítélettel.

„Úgy éreztük, ez egy fontos történet korunk számára, létfontosságú történet az igazságszolgáltatási rendszerünk állapotáról” – mondta Kennedy, amikor bejelentették, hogy Abramorama megvásárolta a filmet. „Alec tartós és tagadhatatlanul jelentős személyiség Hollywoodban és a körülötte lévő megpróbáltatásokban Rozsda a forgatáson történt eseményeken túl is kérdéseket vetett fel. Abramorama mellett szeretnénk ezt a dokumentumfilmet a színházi közönség elé tárni, hogy a szélesebb közönség megbirkózhasson a film középpontjában álló összetett kérdésekkel.”

Alec Baldwin pere megnyílik a mozikban az országos terjeszkedés előtt.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
Előző A My Chemical Romance bejelentette a 20. évfordulós „The Black Parade” újbóli kiadását a „The Sharpest Lives (élőben Hobokenből)” címmel.

Szólj hozzá!

tizenegy − három =