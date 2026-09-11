Minden dal az „EA Sports FC 27” filmzenéjén

A teljes filmzene EA Sports FC 27 kiderült, a Royal Blood, a The Strokes, a Blossoms, a Yard Act és még sok minden más megtalálható a régóta futó sportjáték legújabb részében.
EA Sports FC 27 még ebben a hónapban (szeptember 25-én) indul, de azok a rajongók, akik előre megrendelték a futballcím különleges kiadásait, már szeptember 18-tól játszhatnak. A játék élő adása előtt az EA nyilvánosságra hozta a játék teljes filmzenéjét.
„Az elmúlt 20 év során az EA Sports FC filmzene nemzetközi intézménnyé vált” – mondta Steve Schnur, az EA játékok zenei és marketing részlegének elnöke. Az idei kiadás EA Sports FC 36 ország 120 művészének zenéjét tartalmazza.
„A világ játékát évente fokozza a világ hangsávja, és FC 27 világviszonylatban is az egyik legreprezentatívabb lejátszási listánkat szolgáltatja – folytatta. – Ezek azok a dalok, amelyek meghatározzák az előttünk álló évet, és egy életen át megmaradnak. Büszkék vagyunk arra, hogy a művészi, a kultúra és a zene erejének ezt a kivételes ünnepét biztosítjuk, hogy még soha nem látott módon összehozzuk az embereket.”
A vírusos slágerek és a breaking bangerek mellett a EA Sports FC 27 A filmzene Mura Masa és Cage The Elephant jelenleg kiadatlan zenéit tartalmazza. „Az EA mindig egy fergeteges filmzenét állít össze az FC-nek, ezért nagyon örültünk, hogy vadonatúj dalunk, a „Dying In Reverse” idén debütál” – nyilatkozta Cage the Elephant. „Alig várjuk, hogy halljuk a játékban.”
Minden dal a EA Sports FC 27 hangsáv:
Adé – „Több szerelem”
Felnőtt DVD – „Tedd, amit kérek”
AKA – „Fán nő (pénz)”
Alcalá Norte – „El Hombre Planeta”
Alexia Gredy – Un peu plus souvent (Yuksek Remix)
alexsucks – „Autopilot”
Amigo de Artistas, godie., VIC – „UN DÍA NUEVO (FUEGO)”
Angèle, Fcukersers, Justice – „What You Want (Fcukers Remix)”
Apache, Reke, Faker – „POR ESTAS CALLES”
arøne – „dramatika”
Bakermat ft. RANI – „I Love Life”
Barry nem tud úszni – „Dance Dance Dance”
ágy – デトロイト｜Detoroito
BEN plg – 'nikkel'
Virágok – „Férj”
Bluprint, Confz, Hayley May – „This World Of Mine”
Bonobo – „Drift”
Bradley Simpson – „Ready To Go”
Bruvvy – „Kis Shiva”
BSEARL & CA$PAR – 'HIGYJ MEG'
CA7RIEL és Paco Amoroso – „Muero”
Cage The Elephant – „Dying in Reverse”
Cami – „Pena Negra (ANNA EL SHOW)”
Carli, Seinabo Sey – „The Runner”
Cazzu – „Dolce”
Kréta – „Nem érzem”
Chase & Status ft. Little Simz – „Carnage”
cheapcuts ft. Franksy – „Business”
Chien Méchant – Étoile Filante
Cobrah – „Platina”
Görbe színek – „Pink Limo”
Cypress Hill ft. Poe Leos – „Run”
Dahi (ft. Kendrick Lamar, Amber Mark) – „How To Pray”
Dante Spinetta – „Starlight”
Delfina Dib, Willy Bronca, Tomy B – „GARDEL EN EL AVIÓN”
Digitalizmus – „Achtung! Optimizmus'
disiz ft. Theodora – „melodráma”
DJ Pone – „BCN SQUAD”
DOPAMOON ft. Romain Muller – „Chat dans la nuit”
Dreamhouse – „Álmodok egyedül”
FaceBrooklyn – „el combito”
Kövér kutya – „Mégse (fáradtam)”
Feli Colina – „Diabla”
French 79 (ft. New Consteltions) – „A színek ütköznek”
GENER8ION & Yung Lean – STORM I
GENER8ION & Yung Lean – „STORM II”
Gentleman's Dub Club ft. Jolie P – „Bop”
Grace Ives – „Lavina”
H JeuneCrack – „Au Max”
Hex Girlfriend – „Gathering Dust”
Interpol – „Láss hangosan”
Jadakins x DEE MAD x MJ Nebrada – „Va Va Vroom”
Jamie T – „Waist 36 Leg 32”
JAMIE WEBSTER – „Kisvárosi élet”
JayaHadADream – „The Bank”
Jeanne Bonjour – „Métamorphose”
Jim Legxacy – „idk idk”
Joaquín Coronel – „Chirotear”
Joji – 'Last of a Dying Breed'
KuleeAngee – „Pretty Love”
Kumo 99 – 'Eyesorre'
Kyan, Enzo a blokkból, Mu540 – „Garage”
La Yegros – „Trocitos de Madera”
Lala Lala – „Nyíl”
Laylow – „MEGATRON”
LB, azaz LABAT ft. Skin on Skin – „Feel So Good Around U”
LEMONSUCKR – 'Stain'
Lime Garden – '23'
Lolo Zouaï (ft. Lous and The Yakuza) – „Lemon Squeeze”
Macha Kiddo – „Szörny”
Maria Becerra, El Alfa, XROSS – „HACE CALOR”
MaWayy ft. Wagathoni – „Hold és vissza”
Max Baby – „Hardcore”
Miel De Montagne – „Le Summerlove”
miki – 'részecske'
Milo j – „Bajo De La Piel”
MIYACHI, Yvng Patra, Doc Pauly – „WAY UP”
Monsieur Periné – „Aguaráchate”
MOOJO, KASHOVSKI – „SZABADSÁG”
Nina x Don Elektron asszony – „Quiero Mas”
Mura Masa – „Az én generációm”
NATHY PELUSO – „APRENDER A AMAR”
Nia Archívum – „Vertikális”
Nicki Nicole – „SHEITE”
nimino – 'Orla'
Nonô – „Joga Bonito”
NOTION & Slew – 'FITNESS FIRST'
A fák közül, EARTHGANG – „Nézz a szemembe”
ORKID – 'éteri'
Oskar med k – „On The Ground”
Paul Prier – „The Rush”
Placid Angles, Sophia Stel – „Azt akarom, amit akarok”
Rose Grey – „Blink Twice”
Royal Blood – „Dead Company”
Rubio ft. Montoya – Calla – „Montoya Remix”
Rylo & Le Prof – „Motiváció”
Sayf – „A POPS TETE (Red Bull 64 Bars)”
SDM – „NZELA”
Shygirl – 'Alyse'
Kisvárosi kölyök – „A te szemed”
Smallx, Saib – 'BLOOM'
Csigaposta – „Tractor Beam”
kiömlés fül – „Assis”
Squeezie – „ça fait pas mal”
Steel Beans & Anderson .Paak – „Too On”
Sycco – „Nézz fel”
Tao mon amour – „Adieu Clémence”
Temper City – „öntudatos”
The Itch – „No More Sprechgesang”
A környék – „Vörös zászló”
The Strokes – „Magányos a jövőben”
A kábítószer elleni háború – Ki az?
Thee Diane – „Édes szósz”
TOMORA ft. AURORA, Tom Rowlands – „SOMEWHERE MÁS”
Trueblood – „Gyere vissza, hiányzol”
KÉT SÁV, Nohr – 'Sign (Revision)'
Yard Act – „Cherophobe Rock”
Yves, Lolo Zouaï – NAIL
ZAINAB – „Her Eyes”
ZEP – „TALÁLJA KI”
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