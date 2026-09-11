Minden dal az „EA Sports FC 27” filmzenéjén

A teljes filmzene EA Sports FC 27 kiderült, a Royal Blood, a The Strokes, a Blossoms, a Yard Act és még sok minden más megtalálható a régóta futó sportjáték legújabb részében.

EA Sports FC 27 még ebben a hónapban (szeptember 25-én) indul, de azok a rajongók, akik előre megrendelték a futballcím különleges kiadásait, már szeptember 18-tól játszhatnak. A játék élő adása előtt az EA nyilvánosságra hozta a játék teljes filmzenéjét.

„Az elmúlt 20 év során az EA Sports FC filmzene nemzetközi intézménnyé vált” – mondta Steve Schnur, az EA játékok zenei és marketing részlegének elnöke. Az idei kiadás EA Sports FC 36 ország 120 művészének zenéjét tartalmazza.

„A világ játékát évente fokozza a világ hangsávja, és FC 27 világviszonylatban is az egyik legreprezentatívabb lejátszási listánkat szolgáltatja – folytatta. – Ezek azok a dalok, amelyek meghatározzák az előttünk álló évet, és egy életen át megmaradnak. Büszkék vagyunk arra, hogy a művészi, a kultúra és a zene erejének ezt a kivételes ünnepét biztosítjuk, hogy még soha nem látott módon összehozzuk az embereket.”

A vírusos slágerek és a breaking bangerek mellett a EA Sports FC 27 A filmzene Mura Masa és Cage The Elephant jelenleg kiadatlan zenéit tartalmazza. „Az EA mindig egy fergeteges filmzenét állít össze az FC-nek, ezért nagyon örültünk, hogy vadonatúj dalunk, a „Dying In Reverse” idén debütál” – nyilatkozta Cage the Elephant. „Alig várjuk, hogy halljuk a játékban.”

Minden dal a EA Sports FC 27 hangsáv:

Adé – „Több szerelem”

Felnőtt DVD – „Tedd, amit kérek”

AKA – „Fán nő (pénz)”

Alcalá Norte – „El Hombre Planeta”

Alexia Gredy – Un peu plus souvent (Yuksek Remix)

alexsucks – „Autopilot”

Amigo de Artistas, godie., VIC – „UN DÍA NUEVO (FUEGO)”

Angèle, Fcukersers, Justice – „What You Want (Fcukers Remix)”

Apache, Reke, Faker – „POR ESTAS CALLES”

arøne – „dramatika”

Bakermat ft. RANI – „I Love Life”

Barry nem tud úszni – „Dance Dance Dance”

ágy – デトロイト｜Detoroito

BEN plg – 'nikkel'

Virágok – „Férj”

Bluprint, Confz, Hayley May – „This World Of Mine”

Bonobo – „Drift”

Bradley Simpson – „Ready To Go”

Bruvvy – „Kis Shiva”

BSEARL & CA$PAR – 'HIGYJ MEG'

CA7RIEL és Paco Amoroso – „Muero”

Cage The Elephant – „Dying in Reverse”

Cami – „Pena Negra (ANNA EL SHOW)”

Carli, Seinabo Sey – „The Runner”

Cazzu – „Dolce”

Kréta – „Nem érzem”

Chase & Status ft. Little Simz – „Carnage”

cheapcuts ft. Franksy – „Business”

Chien Méchant – Étoile Filante

Cobrah – „Platina”

Görbe színek – „Pink Limo”

Cypress Hill ft. Poe Leos – „Run”

Dahi (ft. Kendrick Lamar, Amber Mark) – „How To Pray”

Dante Spinetta – „Starlight”

Delfina Dib, Willy Bronca, Tomy B – „GARDEL EN EL AVIÓN”

Digitalizmus – „Achtung! Optimizmus'

disiz ft. Theodora – „melodráma”

DJ Pone – „BCN SQUAD”

DOPAMOON ft. Romain Muller – „Chat dans la nuit”

Dreamhouse – „Álmodok egyedül”

FaceBrooklyn – „el combito”

Kövér kutya – „Mégse (fáradtam)”

Feli Colina – „Diabla”

French 79 (ft. New Consteltions) – „A színek ütköznek”

GENER8ION & Yung Lean – STORM I

GENER8ION & Yung Lean – „STORM II”

Gentleman's Dub Club ft. Jolie P – „Bop”

Grace Ives – „Lavina”

H JeuneCrack – „Au Max”

Hex Girlfriend – „Gathering Dust”

Interpol – „Láss hangosan”

Jadakins x DEE MAD x MJ Nebrada – „Va Va Vroom”

Jamie T – „Waist 36 Leg 32”

JAMIE WEBSTER – „Kisvárosi élet”

JayaHadADream – „The Bank”

Jeanne Bonjour – „Métamorphose”

Jim Legxacy – „idk idk”

Joaquín Coronel – „Chirotear”

Joji – 'Last of a Dying Breed'

KuleeAngee – „Pretty Love”

Kumo 99 – 'Eyesorre'

Kyan, Enzo a blokkból, Mu540 – „Garage”

La Yegros – „Trocitos de Madera”

Lala Lala – „Nyíl”

Laylow – „MEGATRON”

LB, azaz LABAT ft. Skin on Skin – „Feel So Good Around U”

LEMONSUCKR – 'Stain'

Lime Garden – '23'

Lolo Zouaï (ft. Lous and The Yakuza) – „Lemon Squeeze”

Macha Kiddo – „Szörny”

Maria Becerra, El Alfa, XROSS – „HACE CALOR”

MaWayy ft. Wagathoni – „Hold és vissza”

Max Baby – „Hardcore”

Miel De Montagne – „Le Summerlove”

miki – 'részecske'

Milo j – „Bajo De La Piel”

MIYACHI, Yvng Patra, Doc Pauly – „WAY UP”

Monsieur Periné – „Aguaráchate”

MOOJO, KASHOVSKI – „SZABADSÁG”

Nina x Don Elektron asszony – „Quiero Mas”

Mura Masa – „Az én generációm”

NATHY PELUSO – „APRENDER A AMAR”

Nia Archívum – „Vertikális”

Nicki Nicole – „SHEITE”

nimino – 'Orla'

Nonô – „Joga Bonito”

NOTION & Slew – 'FITNESS FIRST'

A fák közül, EARTHGANG – „Nézz a szemembe”

ORKID – 'éteri'

Oskar med k – „On The Ground”

Paul Prier – „The Rush”

Placid Angles, Sophia Stel – „Azt akarom, amit akarok”

Rose Grey – „Blink Twice”

Royal Blood – „Dead Company”

Rubio ft. Montoya – Calla – „Montoya Remix”

Rylo & Le Prof – „Motiváció”

Sayf – „A POPS TETE (Red Bull 64 Bars)”

SDM – „NZELA”

Shygirl – 'Alyse'

Kisvárosi kölyök – „A te szemed”

Smallx, Saib – 'BLOOM'

Csigaposta – „Tractor Beam”

kiömlés fül – „Assis”

Squeezie – „ça fait pas mal”

Steel Beans & Anderson .Paak – „Too On”

Sycco – „Nézz fel”

Tao mon amour – „Adieu Clémence”

Temper City – „öntudatos”

The Itch – „No More Sprechgesang”

A környék – „Vörös zászló”

The Strokes – „Magányos a jövőben”

A kábítószer elleni háború – Ki az?

Thee Diane – „Édes szósz”

TOMORA ft. AURORA, Tom Rowlands – „SOMEWHERE MÁS”

Trueblood – „Gyere vissza, hiányzol”

KÉT SÁV, Nohr – 'Sign (Revision)'

Yard Act – „Cherophobe Rock”

Yves, Lolo Zouaï – NAIL

ZAINAB – „Her Eyes”

ZEP – „TALÁLJA KI”

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