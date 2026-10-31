A My Chemical Romance-s Gerard Way felfedi, hogy 2027-ben új albumot készít, és 2028-ban visszatér a turnéra

A My Chemical Romance frontembere, Gerard Way elárulta, hogy a banda 2027-ben új albumot szeretne rögzíteni, és utalt arra, hogy 2028-ban remélik, hogy visszatérnek a színpadra.

Way a Los Angeles-i Hollywood Bowlban tegnap este (október 30-án) tartott „Devil's Night” koncerten nyilatkozott, amely az első két különleges Halloween-hétvégi fellépés volt a helyszínen.

A zenekar jövőbeli terveiről szólva a közönséghez azt mondta: „Tehát igen, jövőre szeretnénk lemezt készíteni”, ami sikolyokat és éljenzéseket váltott ki a tömegből.

„Remélhetőleg találkozunk 2028-ban” – tette hozzá, és arra utalt, hogy a banda a következő évet levonhatja a turnékról, és a régóta várt ötödik stúdióalbumuk felvételére összpontosíthat.

Nézze meg az alábbi pillanatot:

A KÉMIAI ROMÁNCAM ÉPPEN HIRDETTE AZT, HOGY JÖVŐRE ÚJABB REKORDOT AKARNAK CSINÁLNI!! Az MCR5 VALÓS, TÖRTÉNIK pic.twitter.com/jBUXk6idtj — AR* (@Arod_a_) 2026. október 31

A megjegyzések Way megjegyzéseit követik a „Long Live The Black Parade” turnéjuk észak-amerikai szakaszának záró estéjén, San Antonioban múlt hónapban.

Ebből az alkalomból a következőt mondta a rajongóknak: „Tudjátok meg, hogy valahogy mindig is szerettünk volna újabb lemezt készíteni, szóval reméljük, hogy az élet lehetővé teszi, hogy ezt megtegyük.”

„Mert ti, srácok, őszintén szólva, ti életben tartottatok minket olyan sokáig. Megérdemeltek egy újabb lemezt. Nem tudom, mikor lesz. De fantasztikus lesz.”

A 2010-es Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys óta az első új albumuk lenne. A csapat 2013-ban kivált, majd 2019-ben újraegyesült, és a 2022-es visszatérésük, a The Foundations Of Decay óta csak egyetlen új dalt adtak ki.

Korábbi San Antonio-i megjegyzései során Way Doug McKean régi munkatársa és producer halálára gondolt, aki a The Foundations Of Decay-n dolgozott, mielőtt még abban az évben elhunyt.

Way elmagyarázta, hogy a zenekar izgatott volt, hogy a dal megjelenése után több zenét készítsenek, de McKean halála és más körülmények megzavarták a terveit.

A pénteki Hollywood Bowl koncerten az MCR 2005 óta először találkozott a The Used frontemberével, Bert McCrackennel.

A két énekes pályafutásuk kezdetén közeli barátok voltak, de kapcsolatuk a 2000-es évek közepén megromlott, nagyjából akkor, amikor Way a józanságra törekedett.

A The Used nyitószettje alatt McCracken azt mondta a közönségnek, hogy „anya és apa újra együtt vannak”, mielőtt Way csatlakozott hozzá a „Buried Myself Alive” előadására. McCracken ezt követően visszatért az MCR főcímsorozata alatt, a „You Know What They Do To Guys Like Us In Prison” címmel, a banda 2004-es „Three Cheers For Sweet Revenge” című albumáról. Nézd meg itt:

A pénteki koncerten a My Chemical Romance is először adta elő élőben a 'We Don't Need Another Song About California' című dalt. A dalt eredetileg iTunes-exkluzív bónuszdalként adták ki 2010-ben a „Danger Days”-en, de az év elején szélesebb körben elérhetővé tették az album 15. jubileumi kiadásának részeként.

Az előadás ugyanazon a napon jött, mint az MCR megszerezte első UK első számú albumát a „The Black Parade”-vel, 20 évvel az eredeti megjelenés után.

A mérföldkőnek számító 2006-os rekord, amely eredetileg a második helyen ért el az Egyesült Királyságban, a múlt pénteken (október 23-án) kibővített 20. évfordulós újrakiadást követően érte el az első helyet.

A Hollywood Bowl rezidenciáján az MCR lett az első csoport, amely öt egymást követő éjszakát játszik a történelmi Los Angeles-i helyszínen.

A pénteki koncertet a „Prelude To The End” is nyitotta, a banda új animációs rövidfilmje, amelyben Billie Eilish, Phoebe Bridgers és mások is közreműködtek.

A csoport ma este (október 31-én) tér vissza a Hollywood Bowlba, ahol rezidenciájuk utolsó koncertjére tartanak, mielőtt a jövő hónapban folytatnák világkörüli turnéjukat Ázsiában.