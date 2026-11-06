44 éves lett: mi lett a kislánnyal aki 32 éve 12 évesen vámpírt játszott és azóta Oscarra jelölték

2026.11.06.

Volt egyszer egy kislány, aki egy vérfagyasztóan édes vámpírt alakított, és azzal a mozdulattal a világ emlékezetébe égett. Ma már egy érett, sokoldalú művész, aki mögé felnőtt a saját legendája is. „A gyerekszerepek árnyékából kijönni nem sprint, hanem maraton” – mondhatnánk róla, és kevés állítás állná ki ennyire az idő próbáját.

A korai áttörés: egy halhatatlan gyerek a vásznon

A tizenkét évesen megformált Claudia nemcsak a nézőket igézte meg, hanem a kritikusokat is: a „gyereksztár” címke mögött már akkor nyers, érett tehetség lüktetett. A filmből egy csapásra ismert név lett, majd jött a Kis asszonyok, aztán a Jumanji, ahol a játékosság és a dráma sajátos egyensúlyát találta meg. „Nem gyerek vagyok, hanem színész” – mintha ezt üzente volna minden jelenetben.

A tinédzserévek: popkult ikon és komoly színésznő egy testben

A kétezres évek elején a Hajrá, csajok! laza mosolya és A Virgin Suicides melankolikus csendje ugyanannak a pályának két végpontja volt. A Pókember-trilógia Mary Jane-je világhírű arcot csinált belőle, de közben nem engedte, hogy a képregényvilág elnyomja a belső hangját. „A hírnév nem cél, hanem mellékhatás” – így rezonáltak választásai, amelyekben a szív és az ösztön mindig erősebben szólt a zajnál.

Felnövés a kamera előtt: kockázat, sebezhetőség, díjak

A Sofia Coppolával való együttműködések – a Marie Antoinette pazar túltelítettsége és A csábítás finom feszültsége – új árnyalatokkal festették meg a palettát. A Melankolia viszont már valódi áttörés volt: Cannes-ban a legjobb színésznői díj, és egy szerep, amelyben a depresszió gravítációja szinte fizikai erőként húzta lefelé a figurát. A csillogás mögött eközben ott voltak a saját csatái is – ritka őszinteséggel beszélt a túlterheltségről és a gyógyulás szükségességéről.

A nagy visszatérés és az Oscar-közel

A Fargo sorozatban feltűnő ragyogás jelezte: új fejezet kezdődik. A Jane Campion-féle The Power of the Dog már nemcsak a közönség, hanem az Akadémia figyelmét is ráirányította: jött a rég várt Oscar-jelölés, finom, visszafogott, mégis lélegző alakításért. Még szebbé tette a történetet, hogy partnere és későbbi férje, Jesse Plemons ugyanabban az évben, ugyanazért a filmért kapott jelölést. „A közös munka bizalom, ritmus és csend” – ezt sugallta minden közös képük a vásznon.

Magánélet: két gyermek, egy társ, nyugodt gravitáció

Az évek alatt az imázs mögött egy földközeli, meleg humorú ember rajzolódott ki. Plemons-szal kötött házassága és két fia stabil fészek, amelyből bátrabban lehet kimozdulni kísérletezni és visszatérni. Nem menekül a korától, inkább használja: finom rezdülések, lassú tűz, szerepek, amelyekhez tapasztalat és csend kell.

Pályagörbe mai állása: sztár, aki mesteri karaktereket szeret

Az utóbbi évek projektjei – a sötéten szatirikus On Becoming a God in Central Florida, majd Alex Garland háborús látomása, a Civil War – újra és újra bizonyítják, hogy a „közönségfilm” és a „művészfilm” hamis ellentét. Ő ott mozog a mezsgyén, ahol a tömeg és a mélység találkozik. „A szerep a fontos, nem a doboz, amibe teszik” – mintha ez lenne a kimondatlan krédó.

Emlékezetes mérföldkövek

Gyerekkori bravúr egy kultikus horrordrámában , azonnali kritikai visszhang

, azonnali kritikai Tinikorszakban ikonná válás: pomponláz és képregényes szerelem egyensúlya

egyensúlya Művészi kockázat: Coppola-vonulat, Cannes-i elismerés , mély drámai tónusok

, mély drámai tónusok Televíziós reneszánsz: Fargo és a streamingkorszak okos sztorijai

Oscar-jelölés, majd új hullám: kifinomult felnőtt karakterek, tudatos pályakép

Miért tart még mindig ennyi ideig a varázs?

Mert a gyermeki rácsodálkozás nem veszett el, csak szereppé nemesült. Mert hajlandó volt lassítani, segítséget kérni, újrakezdeni és a „félreértett sztárság” helyett a pontosan kalibrált munkát választani. És mert érti, hogy a kamera nem csak az arcot, hanem a csendeket is felveszi – a kifejezések közti levegőt.

Ami ezután jöhet

Negyvennégy évesen a legjobb formájában van: olyan periódusban, amikor a rutin nem fáradtság, hanem biztonság, a kockázat nem hazardírozás, hanem tudatos irányváltás. A jövő valószínűleg még több karaktervezérelt dráma, néhány finoman csavaros zsánerfilm, és ki tudja: talán rendezői kirándulás, fesztiválkedvenc projektek, új színek a már így is gazdag palettán. „Az idő ajándék, ha történetet akarsz mesélni” – és neki, úgy tűnik, még sok van, amit el szeretne mondani.

A gyerekkori vámpírfogsor rég a fiók mélyén pihen, de a tekintet – az a kíváncsi, éles, empatikus nézés – ugyanúgy dolgozik. Nem csoda, hogy amikor újra felbukkan a vásznon, a nézőkben megszólal a régi érzés: „ezt a történetet pont tőle akarom hallani.”