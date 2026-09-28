„A nap, amikor a Föld megállt”: a THR 1951-es áttekintése

1951 szeptemberében a 20th Century-Fox's A The Day the Earth Stood Still című sci-fi dráma szeptember 18-i premierjét követően került a mozikba a New York-i Mayfair Theatre-ben (ahol aznap 6500 dollár bevételt hozott). A filmet a hónap elején a New Orleans-i World Science Fiction Kongresszuson vetítették, ahol 250 résztvevő „általánosan elismerte a képet”.

A Robert Wise által rendezett 92 perces filmet a hidegháborús félelmek első helyén adták ki, és figyelmeztető történetnek szánták (évtizedekkel később a stúdió Keanu Reeves-szel és 2008-ban csillogóan újraforgatta a filmet). A Hollywood Reporter eredeti ismertetője alább olvasható:

In A nap, amikor a Föld állt Julian Blaustein producernek és Robert Wise rendezőnek mégis van egy rendkívül kihasználható, feszültséggel teli szórakoztató drámája, amely egy űrhajó könnyedségével meglovagolja a tudományos filmek jelenlegi ciklusának címerét.

A Henry Bates történetéből adaptált dráma egy érdekfeszítő tudományos fantázia, amelyet az őszinte humor, valamint egy csinos amerikai özvegy és egy másik bolygóról érkező titokzatos látogató közötti románc halvány sugallata tesz hihetővé. A társadalmi jelentőségű felhangokat ügyesen kezelik, és valódi értelmet nyernek a tragikus nemzetközi viszályok korszakában.

Fizikailag a produkció nem más, mint a tudomány, aminek lennie kell – Blaustein beszédes eredményekkel felügyeli a speciális effektusokat; a washingtoni lokál kiválóan teljesített; a színészek átgondolt megválasztása pedig mindvégig meggyőző teljesítményt nyújt. Wise rendezése áthatja a narratívát a dokumentumfilm lenyűgöző atmoszférájával; inkább a valódi bemutatásának illúzióját kelti, mint egy kitalált mozgóképet. A Wise technika elkerülhetetlenül növeli a feszültséget, és fergeteges ütéseket ír az akciójelenetekbe egy erős robottal, aki elkíséri az Egyesült Államokba látogató embert.

Michael Rennie a látogató, egy férfi, aki egy űrhajón kanyarog Washington központjába, robotja kíséretében. Küldetése a béke – beszélni akar az elnökkel. Egy hisztis katona lelövi, Rennie-t a Walter Reed Kórházba viszik. Itt, a bolygón kívüli otthonáról hozott gyógyszer beadásával Rennie felépül. Elmondja az elnök titkárának, hogy a föld minden nemzetének képviselőivel szeretne beszélni. A titkár közölte vele, hogy ez lehetetlen.

Rennie véletlenül elhagyja a kórházat, szobát foglal egy panzióban, ahol találkozik Patricia Neallal és kisfiával, Billy Gray-vel. Mulatságosak a kalandjai a legénnyel; az egyikben Sam Jaffe otthonában tett látogatást, ahol egy bonyolult tudományos problémát másodperceken belül feldolgozva szuperintellektusként azonosítja magát. Jaffe beleegyezik, hogy a világ négy sarkából elhozza a tudomány embereit, hogy meghallgassa beszédét.

Eközben a rendőrség hevesen keresi. Bár ismét megsebesült, a hajójára menekül, és mielőtt elrepül, közli a hallókkal, hogy a világnak meg kell oldania kicsinyes politikai problémáit; különben az univerzum más bolygóinak fellépése elpusztítja a világot.

Rennie csendes méltósága a térlátogató részében meggyőzi az érdekes szerepet. Miss Neal élénk és kedves, mint a fiatal özvegy, Hugh Marlowe pedig lendületes, mint ambiciózus udvarlója. Jaffe tudósát a színésztől megszokott találékonysággal ábrázolják. Gray jól áll, mint a fiatal. A mellékjátékosok között Hollywood legjobb karakterszínészei is szerepelnek. Drew Pearson, Gabriel Heatter, HV Kaltenborn és Elmer Davis kommentátorok a fedélzeten vannak, hogy megvalósítsák a hitelesség légkörét.

Leo Tover munkája a trükkfotózás osztályán kivételes. Lyle Wheeler és Addison Hehr, akik szabadjára engedik a fantáziát, kiváló művészeti irányítást végeznek. Bernard Herrman hátborzongató partitúrája és William Reynolds szerkesztése is kiemelkedően hozzájárul a produkció sikeréhez. – Személyzeti oldal, eredetileg 1951. szeptember 4-én jelent meg.

Az 1951-es évek plakátművészete A nap, amikor a Föld megállt.