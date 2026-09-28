Naomi Watts megdicséri férjét, Billy Crudupot, amiért támogatta a menopauza miatti aktivizmusát: „Olyan édes – és szexi”

Olyan érzés volt, mintha Naomi Watts mindezt bemutatta a Zürichi Filmfesztivál mesterkurzusán vasárnap délután: álmokról, drámáról és természetesen a menopauzáról.

A brit sztár Max Loong műsorvezetővel beszélt arról, hogy körülbelül egy évtizeden át küzdött a Los Angeles-i meghallgatáson, mielőtt találkozna David Lynch-cel, és szerepelne a karrierje átalakító filmjében. Mulholland Drive. Watts egy csillogó zürichi ceremónia másnapján beszélt, amelyen átvette a fesztivál rangos Golden Eye díjat legújabb filmjéért. A Háziasszony.

A beszélgetés Watts gyermekkorával és színészi vágyaival kezdődött. Ambícióit egy kicsit bonyolultabbá tette, amikor Watts édesanyja az Egyesült Királyságból Ausztráliába költöztette a családját, amikor még csak fiatal tinédzser volt.

Furcsa módon a néhai, nagyszerű Lynch-szel való találkozás – akiről Watts kifogástalan benyomást tett, úgy tett, mintha cigarettázna, meg minden – szinte terápia volt a színésznő számára, aki 31 évesen kapta meg ezt a kitörési szerepet. Megviselte Hollywood hamis érdeklődése tehetsége iránt és a casting rendezők változékony természete. „[You’d] állj sorba, és láss 10 vagy 15 lányt, akik a saját soraikat vezetik, és sokkal jobban néznek ki a szerepre, mint te, és ez igazán durva volt” – mondta Watts a teremben.

„Tíz évvel azelőtt, hogy megismerkedtem David Lynch-cel, annyira be voltam zárva, és értéktelennek éreztem magam” – folytatta. „Az ügynököm valójában félrehúzott, mert összerakott egy tekercset az Ausztráliában végzett munkáim egy részével – apró dolgokkal -, és azt mondta: „Szívtől-szívig kell lennünk. Gyere be és beszélj velem, mert nem értem, miért nem kapod meg ezeket a munkákat.””

Wattsnak azt mondta az ügynök: „Drágám, túl heves vagy. Kiborítod az embereket.” Én pedig azt mondtam: 'Igen, nem a francba. kétségbeesett vagyok. Három hónapot késtem a lakbérrel. Engem kilakoltatnak! Múlt héten azt mondták, hogy nem voltam vicces. Most próbálok vicces lenni. Azt mondták, hogy nem vagyok szexi. Megpróbálok szexi lenni!” – mondta, valószínűleg sok nőt igazolt a szobában, akik azért versengenek, hogy bejussanak az ajtóba. „Újraformálod magad, hogy megpróbáld elolvasni a szükséges hangnemet, és ez furi lesz. Én pedig egyszerűen nem tudtam önmagam lenni. Vagy önmagam extrém változata voltam, vagy felhígított változata. Egyre távolabb voltam önmagamtól, és egy olyan zseni kellett, mint David Lynch, hogy képes legyen túllátni azon a furcsaságon, amit felépítettem, és feloldani, és eljutni a valósághoz.”

A Cannes-i Filmfesztiválon a szeretett premierje Mulholland Driveamelyben Watts egy feltörekvő színésznőt alakít, aki Los Angeles-be érkezik, és összebarátkozik egy autóbaleset áldozatával. Emlékszik, amikor Justin Theroux-val az ikonikus vörös szőnyegre készülve ült az autóban, amikor egy szentimentális dal szólt a rádióban. „A tömeg ott vár, és a dal átváltott Cat Stevens „Morning Has Broken” című dalára, és ez volt az a dal, amit apám temetésén játszottak.”

Watts a beszélgetés ezen a pontján könnyes lett, és heves tapsot kapott a tömegtől. Édesapja, Peter Watts, útkezelő és hangmérnök, aki a Pink Floyddal együtt járt, nyilvánvaló heroin-túladagolásban halt meg, amikor a lány mindössze hét éves volt. „Mindig nagyon tartalmas dal volt, és csak arra emlékszem, hogy Justinhoz fordultam, és azt mondtam: „Úristen, ez a dal!” […] Hála Istennek, nem voltam egyedül a kocsiban [and had] Justin, mert csak arra tudtam gondolni, hogy lefolyik a szempillaspirálom [face]. Csak megfogta a kezem, és azt mondta: „Gyerünk. Menjünk. Csináljuk meg. Felemeltem a fejem, és felmentünk a vörös szőnyegre, és csodálatos volt. David nyilvánvalóan nagyon szeretett volt, és mi csak szorosan tartottuk egymást.”

Mulholland Drive széles körben minden idők egyik legnagyobb filmjének tartják, és nemzetközi szupersztárt csinált a csillogó szemű és bozontos farkú Wattsból. Szerény kereskedelmi sikert aratott, körülbelül 20 millió dollárt keresett 15 millió dolláros költségvetés mellett.

A mesterkurzus vége felé Watts beszélt a menopauzával kapcsolatos aktivizmusáról, és elárulta, hogyan jött létre négyéves menopauza és wellness cége, a Stripes Beauty. „A menopauza hatalmas beszédtémává vált [and a] szenvedélyem, mert életem elején belevágtam, és fogalmam sem volt arról, hogy mi történik a testemmel, és nem volt nyílt beszélgetés” – mondta. „Mikor beszéltem erről a párommal, aki ma a férjem, és ő bátorított rá, csak arra gondoltam: „Mi lenne, ha én lennék az övé ez a történet? Mit szólnál, ha megelőzném? Benne vagyok a viccben, ami valójában nem vicc, de miért kellene szenvednünk?” Watts célja az volt, hogy normalizálja a menopauzát, legyen szó „humorról, történetmesélésről, egyszerűen csatlakoztathatóságról vagy termékmegoldásról”.

Dicsérte három éves férjét, Billy Crudupot, amiért kíváncsi volt a menopauzára – és könyörgött más férfiaknak, hogy ismételjék meg nyíltságát. „A fürdőszobában bujkáltam, és próbáltam levakarni az ösztrogéntapaszomat, és ő azt kérdezte: „Minden rendben?” És elmondtam neki, hogy mi folyik itt, és tényleg olyan ideges voltam, és azt gondoltam: „Istenem, lefogadom, hogy most nem akar velem lenni. Tudja, hogy menopauzában vagyok.

Crudup reakciója éppen az ellenkezője volt. „Azt mondta:” Várj egy pillanatra. Egyidősek vagyunk, és nagyszerű, hogy vigyázol magadra. Szeresd a tudományt, szeresd az orvostudományt. És miért szégyelled? Ez fantasztikus. Köszönöm, hogy elmondtad. És azonnal azt éreztem: „Úristen, ez olyan édes, nagylelkű és szexi!” Például ez nagyon intim volt. És nagyobb biztonságban éreztem magam, mint valaha” – folytatta Watts. „És azt mondtam neki, hogy szeretnék létrehozni egy céget azoknak a nőknek, akik nem értenek hozzá, és a cég a fejbőrtől a hüvelyig hidratálásról fog szólni.”

Watt Zürichbe érkezik, hogy reklámozza A HáziasszonyBen Shirinian rendezésében, Tye Sheridan, Michael Imperioli és Luke Evans közreműködésével. Igaz történeten alapul, és 1964-ben, New Yorkban játszódik. Amikor egy fiatal újságíró a Queensben titokban élő potenciális náci tiszt nyomára bukkan, összebarátkozik a fő gyanúsított bájos feleségével. Ám a nyomozás hamarosan nyugtalanító fordulatot vesz.

Az Aranyszem-díjas társai idén John Turturro és Tom Hiddleston. A 22. Zürichi Filmfesztivál szeptember 24-től október 24-ig tart. 4.