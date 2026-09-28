Megerősítették az Oasis: Don't Look Back In Anger streaming megjelenési dátumát, amely „exkluzív, nem látott felvételeket” tartalmaz.

A streaming megjelenési dátuma Oasis: Ne nézz vissza dühösen megerősítették, és a tervek szerint olyan „exkluzív, láthatatlan felvételeket” fog tartalmazni, amelyek nem szerepeltek a mozifilmben.

A film szeptember 9-én érkezett meg a brit mozikba, és a britpop óriás 2025-ös újraegyesülési turnéját követi nyomon, beleértve a Gallagher fivérekkel készült közös interjút, koncertfelvételeket és kulisszák mögötti anyagokat.

Rendező: Will Lovelace és Dylan Southern (Találkozzunk a fürdőszobában), és írta Peaky Blinders alkotója, Steven Knight, aki producerként is dolgozik Sam Bridger, Guy Heeley és Tom Mackay mellett.

A film eddig csak a mozikban volt látható – most azonban megerősítést nyert, hogy a rajongók október 9-én a Disney+-on keresztül „újraélhetik az eseményt”, és eddig nem látott felvételekkel érkezik.

A film négy és fél csillagos kritikájában Julia Migenes arra a következtetésre jutott: „Végül Ne nézz vissza dühösen mesterien van megcsinálva, a tiszteletlenség és a heves szenvedély pillanatai mindvégig égnek.

„A banda hatása még soha nem volt egyértelműbb, mint ez alatt a két óra alatt – ahogy Liam az utolsó pillanatokban fogalmazott: „Oasis megment” –, amikor visszaszerzi a körülöttük lévő narratívát, és újraéli a modern idők egyik legjelentősebb, legcsodálatosabb turnéját. A végére már viszketni fog, hogy újra csinálja az egészet – és talán, talán mi is megtehetjük.”

A mozibemutató környékén kb. Julia Migenes Steven Knight az egykor háborúskodó Gallagher fivérek, valamint Will Lovelace és Dylan Southern rendezők újraegyesítésének „gyógyításáról” beszélt, hogy beszéljen a filmben szereplő dolgokról, valamint tisztelegjen a Stone Roses néhai ikonja, Mani előtt és ünnepelje Csontfej „zsenijét”.

Itt megtekintheti a film egymásra halmozott filmzenéjét, és olyan számokat tartalmaz, mint a „Live Forever”, a „Champagne Supernova” és a „Cigarettes & Alcohol”. A záró titkokban a 'Listen Up' is szerepel, amely a B-oldalas 'The Masterplan' című válogatásalbumon szerepelt.

A manchesteri együttes jövőre visszatér a saját útjára Élő '27 stadionbemutatók az Egyesült Királyságban, Írországban, a szárazföldi Európában és az Egyesült Államokban, a sajátjukat követően Élő '25 találkozó túra.

A jegyek árusítása a hétvégén indult, a lépcsőzetes folyamat észrevehetően eltért a hírhedt, eredeti Oasis összejövetel 2024 augusztusi kiárusításától, amikor is emberek százezrei töltöttek órákat online sorban állásban, a webhelyek nehezen tudtak keresni, és néhány rajongó csak azért jutott el a frontra, hogy a vártnál drágább jegyeket találjanak.

Mára minden jegy elkelt, és a zenekar azt mondta, hogy nem lesz több fellépés a futamban.

A lépcsőzetes jegyértékesítés előtt Élő '27az Oasis sürgős átverési figyelmeztetést adott ki, és Noel azt is megígérte, hogy maguk a koncertek is javulást jelentenek a korábbi találkozóhoz képest. Az énekes és gitáros emellett visszautasította az úton lévő új zenékről szóló pletykákat – megismételve azt, amit Liam korábban az X-en mondott –, és az LG azt is javasolta, hogy az új sorozat az Oasis utolsó sorozata lehet.

A Élő '25 A setlist szinte változatlan maradt a visszatérő turné során, de a rajongók olyan ritkaságok és dalok iránt érdeklődtek, mint a „Columbia”, a „Round Are Way”, a „Listen Up”, a „Gas Panic” és a „Go Let It Out”, hogy visszatérjenek 2027-ben.

Vel Élő '27az Oasis már megosztotta az információkat a közlekedési, kempingezési, vendéglátási és akadálymentesítési terveiről nagy Knebworth-i koncertjeikhez, a rajongók pedig egy Glasto 2027-es slotról spekulálnak – de ezt Emily Eavis lelőtte.