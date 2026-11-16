A Netflix következő „Untold” című filmje a NY Giants Super Bowl-győzelméről a veretlen Patriots ellen karácsonykor érkezik (exkluzív)

Az én házamban a Super Bowl XLII-ről semmi sem elmondhatatlan. Mindenki más számára van Tömérdek.

A Netflix kiváló sportdokumentumfilm-válogatásában a legújabb az Untold: One Giant Upsetmint A Hollywood Reporter kizárólagosan tanult. A december 21-én megjelenő film a Super Bowl történetének legnagyobb felfordulásának kulisszái mögé kalauzolja el a nézőket: a New York Giants 2008-as bajnoki győzelmét a veretlen New England Patriots ellen. Nos, már nem veretlen.

„Ez annak a vad játéknak a története, amelyet Eli Manning, Michael Strahan, Tom Brady, Tom Coughlin és azok, akik saját bőrükön élték meg, életre keltették, így ez az egyedülálló évszak bekerül a történelembe” – áll a film logójában.

Igen, rávették Bradyt, hogy felelevenítse valaha volt legrosszabb veszteségét – a GOAT nem volt jó sport aznap, de legalábbis jó sport a mai korban.

A dokumentumban részt vesz még Shaun O'Hara, Justin Tuck, David Tyree (a fenti képen a hírhedt „Helmet Catch”-t készíti), Sam Madison, Chris „Mad Dog” Russo, Antonio Pierce, Plaxico Burress és Steve Spagnuolo.

Untold: One Giant Upset producere és rendezője Emily Leitner Cameron és Paul Camarata. Az ügyvezető producerek közé tartozik Ross Ketover, Keith Cossrow, Ken Rodgers, Jessica Boddy, Jesse Sisgold, Jason Reed, Jon Weinbach, Constance Schwartz-Morini, Anthony Smith, Jamie Horowitz, Tim Brown, Angus Wall, Howard Owens, Ben Silverman, Chapman Way Way és Maclain. Az utolsó négy alkotója a Tömérdek sorozat.

NFL Films, Skydance Sports Entertainment, SMAC Productions, Ten Til Productions és MakeMake One Giant Upset.

Michael Strahan benne Untold: One Giant Upset. A Netflix jóvoltából

Owens „nagy” Giants-rajongó (és azt mondja, Silverman „tisztességes” Giants-rajongó). A Propagate Content páros egy Tömérdek részlet Burress történetéről – mesélte Owens THRmivel az NFL-epizódok aránytalanul jól teljesítenek. De aztán a Skydance Sports és az NFL Films a szokásosnál „kicsit később” hozta ezt nekik. (Burres, talán emlékszel, kiváló széles vevő volt, de nagyon rossz fegyverhordozó, véletlenül lábon lőtte magát egy szórakozóhelyen.)

„Könyörögtünk, hogy megtegyük, és nagyon akartuk, hogy a Netflix megtegye, és nagyon szerettük volna, hogy Tömérdek– mondta Owens.

Untold: One Giant Upset „nagyon különbözik a legtöbbünktől Elmondhatatlan. A legtöbbünk Elmondhatatlan személyes történetek a történet vagy az alany vagy a peres fél POV-jából” – mondta Owens. „Ez egy pillanatról szól. Ez egy szezonról és egy meccsről szól, és ebből a szempontból ez más.”

Illik, mert az a Giants csapat is más volt.